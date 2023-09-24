Восемь секунд счастья Минска и несостоявшийся камбэк «Салавата». Итоги дня в КХЛ

24 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось всего две игры. Подводим их итоги.
«Ак Барс» на своём льду был твёрдо намерен взять реванш за поражение в «зелёном дерби» десятидневной давности. И началось всё так же, как и в матче 14 сентября — уже на четвёртой минуте казанцы открыли счёт, реализовав большинство. Однако дальнейший сюжет был мало похож на предыдущую встречу — к середине игры на табло горели 3:0, и казалось, что интриги на этот раз не получится. Но не тут-то было. Уже к исходу четвёртой минуты третьего периода преимущество хозяев составляло всего одну шайбу — Лещенко и Хафизуллин поочерёдно наказали «барсов» за удаления.
Но финального штурма не получилось. Более того, за четыре минуты до сирены Никита Евсеев с помощью рикошета прошил Илью Ежова, который заменил одного из героев предыдущего дерби Александра Самонова, и позволил «Ак Барсу» закрепить победный результат.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В Минске зрители увидели настоящий триллер. «Динамо» удалось сделать то, чего не смог осуществить «Салават» — подопечные Дмитрия Квартальнова также «горели» 0:3 в середине встречи, но ещё до второго перерыва сумели отыграть одну шайбу, а в заключительной трети забросили ещё дважды, приведя в восторг домашних болельщиков. Счастье, однако, длилось всего восемь секунд, а надежды белорусов на положительный результат похоронил их же соотечественник Даниил Бокун, уже в следующей смене выведший нижегородцев вперёд. Несмотря на то что в последней двадцатиминутке хозяева перебросали «Торпедо» со счётом 18:4, финального штурма не произошло — банда Игоря Ларионова больше не позволила минчанам поразить ворота Ивана Кульбакова и увезла два очка из столицы Беларуси.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 25 сентября
- 24 сентября 2023
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