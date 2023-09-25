10 топ-событий вторника: русские в финалах тенниса, Кубки и дело Валиевой

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Время в материале указано по Москве.

🎾 11:00*: Дарья Касаткина (Россия, 6) — Марта Костюк (Украина), Токио, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Касаткина сравнять счёт личных встреч с украинкой?

Первая ракетка России Дарья Касаткина начинает азиатскую серию турниров матчем с украинкой Мартой Костюк. Теннисистки ранее встречались трижды. Первые два поединка остались за Костюк — на US Open — 2020 и в Стамбуле-2021. А вот последнюю встречу в Бирмингеме-2021 выиграла уже Дарья. Сумеет ли россиянка сравнять счёт личных встреч с Костюк?

Дарья Касаткина Фото: Sarah Stier/Getty Images

🏆 🎾 14:30*: Карен Хачанов (Россия, 1) — Йосихито Нисиока (Япония, 8), Чжухай, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Хачанов завоевать первый титул с 2018 года?

На турнире в Чжухае Карен Хачанов выиграл первый матч, начиная с «Ролан Гаррос». Этот успех настолько вдохновил россиянина, что он справился с ещё несколькими соперниками и уже добрался до финала. Там Карену будет противостоять японец Йосихито Нисиока, выбивший из сетки в полуфинале Аслана Карацева и не давший состояться российскому финалу. Чем завершится решающая встреча Чжухая? Карен и Йосихито играли до этого четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу россиянина. Он победил до этого на Australian Open – 2019, Олимпиаде-2021 и Australian Open – 2023, а японец был сильнее в Вашингтоне-2022. Отметим, что последний раз Карен Хачанов завоевал титул на «Мастерсе» в Париже-2018.

Карен Хачанов Фото: Clive Mason/Getty Images

🏆 🎾 14:30*: Александр Зверев (Германия, 1) — Роман Сафиуллин (Россия), Чэнду, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первый в карьере финал Романа Сафиуллина?

Роман Сафиуллин впервые в карьере пробился в финал турнира ATP, где ему будет противостоять лидер посева и 10-я ракетка мира Александр Зверев. Ранее теннисисты встречались лишь раз: на «Ролан Гаррос» — 2021 сильнее оказался немец. Сможет ли Роман, занимающий 55-е место в рейтинге ATP, преподнести сюрприз? Кстати, благодаря выходу в финал Чэнду он уже поднялся на 14 позиций и занял рекордное для себя 41-е место.

Роман Сафиуллин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

⚽️ 16:30: «Уфа» — «Торпедо», Кубок России, 1/32 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто из экс-участников элитного дивизиона приблизится к Пути РПЛ?

На стадии 1/32 финала Фонбет Кубка России в игру вступают клубы из Первой лиги. «Уфа», преодолевшая уже два этапа, встречается с «Торпедо». Автозаводцы – одна из сильнейших команд, которая могла достаться в 1/32. «Уфе» придётся несладко. Хотя за клуб играет фактор домашнего поля в предстоящей встрече. Кто из бывших участников РПЛ приблизится к матчам с командами высшей лиги?

Автозаводцы — одна из сильнейших команд, которая могла достаться в 1/32 Фото: torpedo.ru

🏒 19:30: «ЦСКА» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли ЦСКА одержать вторую победу подряд?

Начало сезона для действующих чемпионов складывается тяжело — после 10 матчей на счету армейцев всего девять очков. Московский клуб пока никак не может найти свою игру, одержав лишь четыре победы, за которыми сразу следовали поражения. В прошлом матче ЦСКА обыграл «Локомотив», поэтому есть шанс впервые в сезоне победить в двух играх подряд. Помешать этому постарается «Северсталь», в субботу перевернувшая матч с «Металлургом».

Начало сезона для действующих чемпионов из ЦСКА складывается тяжело Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 19:30: «Спартак» — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: южане идут за шестой победой подряд?

«Сочи» является одной из главных сенсаций старта регулярки. Подопечные Дмитрия Кокорева после двух поражений в самом начале собрались и провели ударный отрезок, выиграв шесть из семи последних матчей. При этом к гостевой встрече со «Спартаком» сочинцы подходят на серии из пяти побед. Москвичи — команда-фестиваль, в их матчах болельщики увидели больше всего голов. Пусть соотношение забитых и пропущенных почти равняется 1:1, это не мешает красно-белым идти в лидерах Запада. Яркий хоккей обеспечен.

«Сочи» является одной из главных сенсаций старта регулярки Фото: hcsochi.ru

⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Лечче», Серия А, 6-й тур

Интрига: главная сенсация старта Серии А сыграет в Турине

«Лечче» — главная сенсация старта чемпионата Италии. Скромный клуб идёт третьим, опережая в том числе «Ювентус» и действующего чемпиона – «Наполи». Продолжиться сказка «Лечче» может в Турине. Клуб отправляется в гости к «Юве». Чёрно-белые, в отличие от соперника, уже проигрывали в текущем сезоне. А вот у «Лечче» есть шанс продлить беспроигрышную серию до шести встреч. Получится у команды Роберто Д’Аверсы совершить мини-чудо?

Продолжиться сказка «Лечче» может в Турине Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас», Кубок лиги, третий раунд

Интрига: непредсказуемый матч двух разбитых травмами команд

Эрик тен Хаг и Рой Ходжсон в шоке из-за количества повреждений. Тренер «МЮ» в выходные вспоминал закон Мёрфи, когда всё идёт против тебя. Его коллега из «Пэлас» вообще близок к капитуляции: «В Кубке лиги мне некем атаковать, ведь у меня просто нет игроков! Боюсь, что Эдуар травмировал заднюю поверхность бедра. Когда мне сейчас говорят, что очередной игрок выбыл на три недели, я просто счастлив, что это не три месяца!».

В общем, «Юнайтед» идёт защищать титул с отдельным составом травмированных. Часть игроков вроде бы возвращаются в строй (Маунт, Магуайр), но не факт, что Эрик тен Хаг будет ими рисковать. Ожидается, что шанс получат игроки резерва, например, дебютирует вратарь Алтай Байындыр. Но «Пэлас» нечего терять, а «МЮ» сейчас как раз в плохой форме.

Непредсказуемый матч двух разбитых травмами команд Фото: Alex Grimm/Getty Images

⚽️ 22:30: «Мальорка» — «Барселона», Ла Лига, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» укрепится на вершине Примеры?

«Барселона» — лидер чемпионата Испании (вместе с «Жироной»). Команда Хави выиграла пять встреч и сыграла один раз вничью. Неплохой задел для борьбы за золото. Продолжить набирать очки «Барса» может во встрече с «Мальоркой». Клуб из Пальма-де-Мальорки набрал всего пять очков в шести турах и идёт 16-м. Лёгкая победа для «Барсы»? Вряд ли. Во-первых, каталонцам придётся играть в гостях. Во-вторых, небольшие клубы всегда настраиваются на домашние матчи с грандами как на последний бой. Так что ожидается любопытная игра.

«Барселона» — лидер чемпионата Испании Фото: Getty Images

⛸ Первый день слушаний в CAS по делу Камилы Валиевой

Интрига: сможет ли фигуристка оправдаться и не получить максимальные четыре года дисквалификации?

Начинается судебное заседание по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года. На кону — командное золото Олимпийских игр, которое Валиева завоевала вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым и Викторией Синициной/Никитой Кацалаповым, а также личные золотые медали Камилы на чемпионате России и чемпионате Европы.