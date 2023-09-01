Вайсфельд: состав «Авангарда» — чуть выше среднего. Курьянов стал заложником ситуации

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд оценил первое межсезонье Антона Курьянова в качестве генерального менеджера «Авангарда».

«Как оценю первое межсезонье Курьянова в качестве генменеджера «Авангарда»? Невозможно оценивать работу Курьянова сейчас, ему нужно отработать хотя бы сезон. Каждый новый сотрудник должен пройти годовой цикл в клубе. Тогда он будет понимать, где находится, как действовать. Пока не вижу грубых ошибок со стороны Курьянова.

Состав зависит не только от него, он во многом стал заложником той ситуации, которая сложилась в «Авангарде». Если бы он пришёл месяца на два пораньше, всё могло сложиться по-другому. На бумаге состав «ястребов» сейчас чуть выше среднего», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.