В КХЛ забили удивительный гол! Россия семь лет не видела такого курьёза

Первый день очередной игровой недели в КХЛ подарил один из самых необычных голов за всю 16-летнюю историю существования лиги. В матче «Автомобилиста» и «Авангарда» произошёл случай, аналогов которого российский хоккей не видел на протяжении семи последних лет.

В начале третьего периода защитник уральской команды Александр Севостьянов нарушил правила в своей зоне, неосторожно сыграв клюшкой и заехав по лицу игроку соперника. Один из главных арбитров встречи моментально поднял руку, зафиксировав нарушение, вследствие чего голкипер омичей Андрей Мишуров отправился на скамейку, чтобы замениться на шестого полевого игрока. Казалось бы, что в этот момент могло пойти не так для омской команды?

«Авангард» спокойно расставился в чужой зоне, начав разыгрывать позиционную атаку в попытке использовать отложенный штраф. Защитник омичей Семён Чистяков из угла чужой зоны сделал неточную сильную передачу — и шайба закатилась в омские ворота! Как известно, в отличие от футбола, автоголов в хоккее не бывает, поэтому заброшенную шайбу записали на Севостьянова, которого и отправили в штрафной бокс, так как его нарушение никто не аннулировал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, 25-летний Севостьянов оказался всего вторым автором шайбы при отложенном штрафе на своём же нарушении, когда соперник поразил свои пустые ворота. Первым стал игрок «Северстали» Александр Авцин, отличившийся в матче с новокузнецким «Металлургом» в сезоне-2016/2017. Тот матч состоялся 18 октября 2016 года.

Выступавший за «Северсталь» Авцин грубо сыграл против вратаря соперника Андрея Кареева, из-за чего хозяева получили возможность сыграть на отложенном штрафе. Голкипер поехал на скамейку, сменившись на шестого полевого, передача Васильченко из чужой зоны на синюю линию привела к тому, что шайба влетела в ворота «Кузни». Гол был записан как раз на счёт Авцина, который и нарушил правила. Реализовать это удаление хозяева не смогли, и отыграться тоже. Та шайба Александра оказалась победной в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Спустя семь лет «подвиг» Васильченко повторил Чистяков, отправивший шайбу в свои ворота и подаривший Севостьянову его второй гол за карьеру в КХЛ. Примечательно, что на этом неприятные курьёзы для «Авангарда» в Екатеринбурге не закончились. Когда Севостьянов уже находился в штрафном боксе, в воротах «Авангарда» оказалась ещё одна шайба.

Иван Игумнов снёс убегавшего на рандеву с Мишуровым нападающего «Автомобилиста» Андрея Обидина, и тот в падении буквально завёз шайбу в ворота «Авангарда». А так как игрок омского клуба сам инициировал падение Обидина, этот гол также был засчитан. В результате «Авангард» потерпел крупное поражение (1:5), и эта неудача стала для «ястребов» третьей кряду.