«Детройт» подписал пробные контракты с Анисимовым и Хатчинсоном

«Детройт Ред Уингз» подписали пробные контракты с двумя хоккеистами, сообщает CapFriendly. Ими стали российский нападающий Артём Анисимов и канадский вратарь Майкл Хатчинсон.

35-летний Анисимов в прошлом сезоне играл в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс». В 55 матчах он набрал 36 (19+17) очков. Также россиянин принял участие в трёх встречах плей-офф, где на его счету 2 (1+1) балла за результативность. В последний раз в НХЛ Анисимов выступал в 2021 году за «Оттаву Сенаторз». Всего за карьеру россиянин провёл в регулярном сезоне лиги 771 матч, набрав 376 (180+196) очков.

33-летний Хатчинсон в прошлом сезоне сыграл 16 матчей за «Коламбус Блю Джекетс», где пропускал в среднем 4,29 шайбы за матч с 87,7 процента отражённых бросков. Всего за карьеру голкипер принял участие в 153 поединках «регулярки» НХЛ. В среднем он пропускал 2,93 гола и отражал 90,2 процента бросков.