Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Капризов забил с разворота в первом матче на предсезонке НХЛ-2023, видео, в Америке игру не показали по ТВ

«Он был в бешенстве!». Сумасшедший гол Капризова, который не показали по ТВ
Елена Кузнецова
Кирилл Капризов
Аудио-версия:
Комментарии
Кирилл оформил дубль, но всё равно остался недоволен своей игрой, потому что мог забивать больше.

Каких-то 32 секунды понадобилось Кириллу Капризову, чтобы с ноги ворваться в предсезонку НХЛ! Сегодня нападающий провёл первый матч, вышел в первом звене с Райаном Хартманом и Матсом Цуккарелло и соорудил совершенно сумасшедший гол в ворота «Колорадо» уже в первой смене.

Подхватил шайбу на пятачке и с разворота буквально вшарашил её в ворота Юстуса Аннунена!

ВИДЕО

Надо отметить, что «Колорадо» сегодня вышел без игроков основы, и сдерживать неудержимого Капризова пришлось молодому Юстусу Аннунену, который бьётся за место сменщика Александра Георгиева, пока травмирован Павел Францоуз. И, судя по сообщениям из Северной Америки, финн всё-таки смог себя проявить — только в первом периоде он дважды справился с выходом Капризова «один в ноль».

Дело в том, что матч не показали по ТВ и вообще нигде не транслировали. Казалось бы, неслыханное дело в 2023 году, тем более в главной лиге мира, но что есть, то есть. Так что посмотреть на первую игру Капризова могли только те, кто был на арене, остальным пришлось довольствоваться радио и скудным видео в соцсетях клуба. Ну и слушать непосредственных участников событий.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2023, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 00:32 (5x5)     2:0 Голигоски (Петан, Леттьери) – 13:02 (5x5)     2:1 Штинбург (Олофссон, Макдермид) – 15:54 (5x5)     3:1 Бродин (Леттьери, Фэйбер) – 34:56 (5x5)     3:2 Тафти (Полин, Олауссон) – 57:31 (5x5)     4:2 Капризов (Цуккарелло, Шпачек) – 59:29 (en)    

«Он был в бешенстве от своей игры, мог забивать четыре»

Защитник «дикарей» Брок Фэйбер, например, сказал, что Капризов был недоволен своей игрой! А ведь он оформил дубль и был признан первой звездой матча, а «Миннесота» выиграла со счётом 4:2.

«Он был в бешенстве от своей игры! Два выхода «один в ноль», пара бросков из слота, сегодня он мог забивать четыре. Но за ним так весело наблюдать!» — сказал Фэйбер.

Капризов в раздевалке, конечно, не рвал и метал, а спокойно пообщался с журналистами, но отметил, что ему надо работать над реализацией моментов. Напомним, это говорит человек, который меньше 40 в последних двух сезонах не забивал и уже снёс несколько рекордов «Миннесоты». Так что, ждём от Кирилла в этом году первый полтинник?

Материалы по теме
Капризов — о провале в прошлом сезоне: я очень голоден, мой огонь точно разгорелся

«Два гола? У меня было много шансов в первом периоде. Я могу забивать больше. Надо работать над реализацией моментов. Первый матч всегда сложный — ноги через 20 секунд становятся тяжёлыми. Но это был не самый плохой матч.

Думаю, все готовы. Я же говорю только о первой игре. Мы сколько месяцев не играли — четыре, пять? Я готов начать сезон. Сейчас уже понимаю, чего ждать от тренировочного лагеря.

Как изменилось большинство? В сезоне увидим. Думаю, мы стараемся быть лучше. Посмотрим, сезон покажет. Хартман — великолепный игрок, всегда хорошо играет перед воротами, знает, что мы хотим сделать, всегда старается открыться. У него отличный бросок, думаю, лучше, чем у меня и у Цуки. Мы знаем, что делает Хартси, он знает, что мы хотим сделать», — сказал Капризов.

«Миннесота» сыграет ещё три встречи до начала сезона — две с «Чикаго» (дома и на выезде) и одну с «Далласом». На последние два матча Дин Эвасон планирует выставить боевой состав. Надеемся, хотя бы эти игры покажут.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android