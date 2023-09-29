«Он был в бешенстве!». Сумасшедший гол Капризова, который не показали по ТВ

Кирилл оформил дубль, но всё равно остался недоволен своей игрой, потому что мог забивать больше.

Каких-то 32 секунды понадобилось Кириллу Капризову, чтобы с ноги ворваться в предсезонку НХЛ! Сегодня нападающий провёл первый матч, вышел в первом звене с Райаном Хартманом и Матсом Цуккарелло и соорудил совершенно сумасшедший гол в ворота «Колорадо» уже в первой смене.

Подхватил шайбу на пятачке и с разворота буквально вшарашил её в ворота Юстуса Аннунена!

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Надо отметить, что «Колорадо» сегодня вышел без игроков основы, и сдерживать неудержимого Капризова пришлось молодому Юстусу Аннунену, который бьётся за место сменщика Александра Георгиева, пока травмирован Павел Францоуз. И, судя по сообщениям из Северной Америки, финн всё-таки смог себя проявить — только в первом периоде он дважды справился с выходом Капризова «один в ноль».

Дело в том, что матч не показали по ТВ и вообще нигде не транслировали. Казалось бы, неслыханное дело в 2023 году, тем более в главной лиге мира, но что есть, то есть. Так что посмотреть на первую игру Капризова могли только те, кто был на арене, остальным пришлось довольствоваться радио и скудным видео в соцсетях клуба. Ну и слушать непосредственных участников событий.

«Он был в бешенстве от своей игры, мог забивать четыре»

Защитник «дикарей» Брок Фэйбер, например, сказал, что Капризов был недоволен своей игрой! А ведь он оформил дубль и был признан первой звездой матча, а «Миннесота» выиграла со счётом 4:2.

«Он был в бешенстве от своей игры! Два выхода «один в ноль», пара бросков из слота, сегодня он мог забивать четыре. Но за ним так весело наблюдать!» — сказал Фэйбер.

Капризов в раздевалке, конечно, не рвал и метал, а спокойно пообщался с журналистами, но отметил, что ему надо работать над реализацией моментов. Напомним, это говорит человек, который меньше 40 в последних двух сезонах не забивал и уже снёс несколько рекордов «Миннесоты». Так что, ждём от Кирилла в этом году первый полтинник?

«Два гола? У меня было много шансов в первом периоде. Я могу забивать больше. Надо работать над реализацией моментов. Первый матч всегда сложный — ноги через 20 секунд становятся тяжёлыми. Но это был не самый плохой матч.

Думаю, все готовы. Я же говорю только о первой игре. Мы сколько месяцев не играли — четыре, пять? Я готов начать сезон. Сейчас уже понимаю, чего ждать от тренировочного лагеря.

Как изменилось большинство? В сезоне увидим. Думаю, мы стараемся быть лучше. Посмотрим, сезон покажет. Хартман — великолепный игрок, всегда хорошо играет перед воротами, знает, что мы хотим сделать, всегда старается открыться. У него отличный бросок, думаю, лучше, чем у меня и у Цуки. Мы знаем, что делает Хартси, он знает, что мы хотим сделать», — сказал Капризов.

«Миннесота» сыграет ещё три встречи до начала сезона — две с «Чикаго» (дома и на выезде) и одну с «Далласом». На последние два матча Дин Эвасон планирует выставить боевой состав. Надеемся, хотя бы эти игры покажут.