«Никто не понимает, зачем СКА избавился от Гусева». Интервью с канадцем из «Динамо»

Нападающий Эрик О'Делл сразу после окончания плей-офф в прошлом сезоне заявил, что хотел бы вернуться в «Динамо», но контрактные переговоры оказались не такими простыми и затянулись до середины августа. Однако в конечном итоге канадец остался в стане бело-голубых и взял отличный старт в новом сезоне, набирая очки практически в каждом матче, а его «Динамо» лидирует в Западной конференции, пока его привычные конкуренты испытывают трудности.

Перед матчем со СКА в Санкт-Петербурге «Чемпионат» встретился с Эриком и побеседовал о переговорах по контракту, публикации зарплат в КХЛ, изменениях в команде, гении Никиты Гусева, новой кодовой кличке Бреннана Менелла, принявшего гражданство России, успехах Дмитрия Рашевского в изучении английского и многом другом.

«Ничего такого, если люди будут знать зарплаты игроков КХЛ»

— Сразу после завершения прошлого сезона вы говорили о своём большом желании остаться в «Динамо», но переговоры получились очень сложными. Алексей Сопин даже успел сказать, что они закончились провалом и вы выходите на рынок. Насколько вы сами были погружены в контрактную историю?

— Всем занимался мой агент, вёл все переговоры. Сам я просто поехал домой — знал, что хочу остаться в «Динамо», и просто поехал домой наслаждаться летом, не торопился. Знал, что в любом случае найду работу в лиге, но, конечно, хотел вернуться в «Динамо».

Когда подписали Пакетта, ситуация немного усложнилась, потому что все три легионерские вакансии в клубе оказались закрыты. Нужно было время, чтобы разобраться, как подписать и меня тоже. Потому что и я сам хотел вернуться, и клуб меня хотел, но места уже не было. А потом очень удачно Менелл стал гражданином России, и я смог получить место в команде.

— Вы ещё и смогли получить лучшие условия контракта, чем клуб предлагал изначально.

— Да (улыбается). У меня был хороший сезон. Да, была обидная травма, потому что я хорошо играл, но я вернулся и потрясающе провёл плей-офф. Хорошо, что удалось договориться с «Динамо», мы с семьёй именно этого и хотели. Очень рад, что остался в команде!

— Зачем что-то менять, если тебя всё устраивает, да?

— Именно. Когда тебе где-то комфортно, не хочется ничего менять. Уже всех знаешь — тренеров, игроков, знаешь, куда движется команда. И у нас великолепная команда, которая потенциально может победить. Поэтому я и хотел остаться.

— Как относитесь к публикации зарплат игроков? В НХЛ это свободная информация, а в России игроки и менеджеры этого боятся, но те же инсайдеры всё равно сливают цифры.

— Мне кажется, ничего такого, если люди будут знать зарплаты. На самом деле, не знаю, почему здесь не публикуют зарплаты, но лично мне всё равно.

Эрик О'Делл Фото: ХК «Динамо»

«Никто не понимает, зачем СКА избавился от Гусева»

— Следили ли за работой команды в межсезонье?

— Разве что одним глазком. Но в основном просто наслаждался летом, отдыхом, семьёй. Мы же их восемь-девять месяцев не видели! Я пару месяцев не сидел в телефоне, но ближе к сбору стал немного следить, что происходит.

— По летней работе клуба видно, что он не свернул с намеченного курса постепенного развития.

— Это хорошо. Если в команде очень много перемен, новых игроков, можно потерять «химию». Приятно, что «Динамо» сохранило костяк и точечно добавило несколько новичков. Мы уже знаем друг друга и что каждый может дать команде.

— И заполучить Гусева было большой удачей!

— Да, я очень рад, что он к нам пришёл. Думаю, остальные тоже очень рады.

— И зачем СКА от него избавился, он же — голова!

— Думаю, никто этого не понимает. И Ожиганов ещё, нам повезло, что он теперь с нами.

— И Седрик ещё.

— Да, он настоящий боец. Усиления в этом году отличные.

— Не завидно, что с Гусевым играют Уил с Пакеттом, а не вы?

— Нет. Мы уже три года играем с Рашем. Левый крайний постоянно меняется, чуть ли не каждый матч. Но мне с ним комфортно, и так у нас получаются четыре сбалансированных тройки, что делает команду сильнее.

— С чем связываете, что у вас пока не ладится игра в равных составах? Из-за постоянно меняющегося партнёра ещё не нашли «химию»?

— Мне кажется, мы очень хорошо играем «пять на пять», и в обороне надёжно, и в атаке создаём моменты в каждом матче. Больше и не о чем просить.

«Менелленов — новая русская фамилия Бреннана»

— Вернёмся к Бреннану. Проставились ему?

— Да, надо. Думаю, я должен ему больше, чем пару бокалов (смеётся). Очень рад, что всё так вышло. И он тоже доволен, он этого хотел. Это помогло и мне остаться в команде, и команде стать сильнее.

— Сами были бы готовы пойти по его пути?

— Если бы Бреннан не получил паспорт, мне бы пришлось сменить команду. На данном этапе карьеры я бы не стал делать, как он. Может, если бы был моложе и ситуация была бы другой… Но я уже состоявшийся игрок, не первый год в КХЛ, хорошо играю каждый год. Просто не думаю, что мне это нужно.

Права на видео принадлежат ХК «Динамо». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

— В команде шутят о его новом гражданстве?

— Да, ему сразу подарили «набор русского» (улыбается) — валенки, ушанку. Это забавно.

— Валенки — это вещь, они очень тёплые.

— Да, надеюсь, он будет их носить! Они ему по размеру.

— Как теперь его называете? Новым русским?

— Зовём Менелленов — это его новая русская фамилия (смеётся).

— Надо ещё и отчество придумать.

— Да, надо придумать. Но да, это смешно, мы шутим об этом, и он тоже смеётся.

— В этом году в основе появился Артём Кудашов, каково играть с сыном главного тренера?

— Он очень хороший игрок, молодой. Конечно, молодёжь всегда немного нервничает, когда попадает в основу, но он хорошо вписался. Отлично катается, отличный бросок и играет с большой охоткой. Хорошо, когда в команде есть молодые, так они быстрее развиваются, многому здесь учатся.

— Не думаешь в раздевалке — как бы что не ляпнуть?

— Нет (смеётся). Но дела у нас идут прекрасно, так что ляпнуть можно только хорошее. Но нет, он — часть нашей команды, поэтому такого отношения быть не может.

— Папе не скажет.

— Именно. Но мы в любом случае очень позитивная команда

Бригада большинства «Динамо» празднует гол Фото: ХК «Динамо»

«Соперникам будет тяжело против убойной бригады большинства «Динамо»

— Вы снова пропустили предсезонный сбор «Динамо» в Бору и снова самостоятельно подвелись к сезону в идеальном состоянии. Шутливый вопрос, но вы не считаете, что вы таким образом просто дискредитируете советскую и российскому систему подготовки?

— Да уж (улыбается). Я уже второй год пропускаю сборы. Но дома я занимался с тренером, работал по программе, которую выдали в клубе. Работал над тем, над чем надо работать, впахивать в зале. Чувствовал себя отлично, когда приехал, и всё нормально.

— В прошлом году вас снова мучили проблемы со здоровьем. Очень много пропустили матчей. Сейчас чувствуете в себе силы провести весь сезон за «Динамо»?

— Постучим по дереву! Надеюсь на это. Я чувствую себя отлично и по-прежнему провожу восстановительные процедуры — поддерживаю форму, делаю много работы. Но в целом я очень хорошо себя чувствую на льду.

— Как вам играется в первой бригаде большинства «Динамо» после приобретения Никиты Гусева? Он гений?

— Он очень, очень умный игрок. Хорош в игре с шайбой, а по хоккейному интеллекту ему, пожалуй, нет равных в лиге. Хорошо, когда у тебя в большинстве есть такой игрок. Но и в целом у нас отличная бригада — Седрик на пятачке, Уил на другой стороне — у него тоже очень хороший хоккейный интеллект, как и у Гусева. И Менелл на линии. Соперникам будет тяжело против такой убойной бригады.

— Некоторые его передачи смотришь и думаешь — как она вообще прошла?

— Мы не знаем. Иногда даже нам сложно прочитать, когда он отдаст пас. Кажется, передача не проходит, а он настолько хорош, что делает её. Надо просто быть готовым к ней.

— Джордан Уил был хорош уже и в прошлом сезоне, но кажется, что он после прихода Гусева так просто кайфует сейчас от игры?

— Он здорово играет. Второй сезон в «Динамо», он более уверен в себе и выводит свою игру на новый уровень. Это нам и нужно. У нас и большинство так работает, потому что все показывают свой лучший хоккей. Ну и в целом он солидно играет — и в обороне, и в равных составах. Если мы хотим далеко пройти, нужно, чтобы это звено хорошо работало, как и остальная команда.

— На Гусева в российской прессе навесили ярлык любителя пива. В России, если спортсмена увидят в ресторане с алкоголем, это сразу драма и разгул фантазии. А как с этим в Канаде?

— В Канаде похоже, но в России больше раздувают из мухи слона. У нас такое тоже немного обсуждали бы, но не на первых полосах газет. Тут к этому серьёзнее относятся. Но я думаю, это фейковые новости.

— Я не говорю, что он любитель пива. Но в любом случае каждый время от времени имеет право на бокал вина или пива.

— Именно. Он профессионал.

— Рашевский уже выучил английский?

— Если честно, не знаю, брал ли он уроки, но сейчас он уже очень неплох! Говорит не идеально, но неплохо, и всё понимает, что я говорю. Теперь на льду стало легче, я могу на английском ему крикнуть, и он поймёт.

«Некоторые команды пока удивляют, но через месяц всё изменится»

— К новым правилам уже привыкли?

— Они ничего. Некоторые мне даже нравятся. Особенно о вбрасывании в чужой зоне при большинстве на старте периода. Это то, что нужно, когда у тебя убойное большинство!

— Удивлены турнирной таблицей на старте? СКА и ЦСКА на дне, «Куньлунь» на коне.

— Да уж, но сезон только начался. Некоторые команды пока удивляют, но мы понимаем, что всё достаточно быстро изменится. Я бы сказал, уже через месяц. Мы идём вторыми, у нас всё в порядке.

— Есть ли у «Динамо» армейский комплекс (беседа состоялась перед матчем СКА — «Динамо» в Петербурге. — Прим. «Чемпионата»)? За последние два года сыграли много равных матчей, но 90% их проиграли. То же самое случилось и на старте этого сезона, когда опять не реализовали кучу моментов — хотя СКА сейчас летит всем подряд.

— Мы всегда хорошо играем с топовыми соперниками. У нас структурная команда — хорошая оборона, хороший вратарь, хорошее нападение. Обычно всё решают спецбригады, а «пять на пять» идёт равная игра. Завтра будет ещё один важный матч, надеюсь, мы продолжим победную серию. Комплекса СКА у нас нет.

— Понимаете, что у Алексея Кудашова больше нет права на осечку? Чувствуете личную ответственность перед тренером, который вам доверяет целиком и полностью?

— Все ребята постарше чувствуют ответственность после поражения. Но пока что в раздевалке отличные настроения — все на позитиве, все пашут. В проигранных матчах в этом сезоне была равная игра, но небольшие ошибки стоили нам побед. В целом мы идём очень хорошо.

— Это «Динамо» готово совершить прорыв, который так сильно ждут от команды уже долгие годы?

— Думаю, да. Летом команда хорошо усилилась. Сыграно только шесть матчей, но мы здорово смотримся и способны сражаться с любым соперником.

— Самая громкая тема лета и сейчас — Иван Федотов. Что думаете об этой ситуации?

— Не знаю, что происходит. Если честно, это не моё дело, но мне кажется, никто не знает, чего ждать дальше. Но это их решение.

— Не переживаете, что санкции ИИХФ могут задеть и других игроков, особенно легионеров?

— Если честно, не знаю, не особо за этим слежу. У нас матчи идут, да и, в общем, мне всё равно.