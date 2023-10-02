Владимир Крикунов высказался о 10-матчевой безголевой серии Радулова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал про 10-матчевую безголевую серию капитана «Ак Барса» Александра Радулова.

«Любой хоккеист переживает, когда не забивает, психует где-то. Возможно, сочетания не те в звеньях. Может, настроиться не может. Влияет ли возраст на результативность Александра? Ему уже 37 лет, моложе он не становится, поэтому скорость, быстрая реакция идёт на спад.

Не надо удивляться, что у него пока две шайбы в КХЛ. Но он забьёт, скоро войдёт в своё игровое состояние, и шайбы пойдут. Зря его убрали от Кагарлицкого, у меня в «Динамо» он со всеми мог сыграться. Стоит ли к молодым хоккеистам перевести Радулова? Возможно. Он любого заставит играть, возьмёт своим опытом. Нужна одна шайба, и голы пойдут», — сказал Крикунов в интервью Legalbet.

В последний раз нападающий забивал 4 сентября в домашнем матче с «Трактором» (5:3). Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего форварда две шайбы и 10 результативных передач. В прошлом сезоне у Радулова была 11-матчевая безголевая серия.