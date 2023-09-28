Что там с трансферами? Полный разбор межсезонья НХЛ, Запад

Пока в НХЛ идут предсезонные матчи, и очень скоро начнётся очередной регулярный чемпионат. За спиной останется межсезонье, которое в этом году было насыщено обменами, показало нам новую серию «вратарской карусели» и отметилось активной работой некоторых клубов на рынке свободных агентов. Разберёмся, как клубы провели лето — и сегодня начнём с Западной конференции.

«Анахайм»

Пришли: гт. Кронин, з. Гудас, з. Хег, з. Любушкин, н. Киллорн, н. Карлссон

Ушли: гт. Икинс, в. Столарз, з. Шаттенкирк, з. Бенуа, з. Больё, н. Комтуа, н. Грант

Политика «Анахайма» вполне понятна. После провального прошлого сезона, когда команда вроде бы неплохо потратилась на свободных агентов, но цельной картинки из них не сложила, стало понятно, что плей-офф «уткам» следующие пару лет пока не светит. При этом период первоначального накопления активов командой пройден, и теперь надо подписывать ветеранов для того, чтобы учить молодёжь и продавать на дедлайнах. Для того же Алекса Киллорна, который свои кубки уже выиграл, это станет ещё и хоккейной пенсией в комфортабельных калифорнийских условиях.

Алекс Киллорн Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Явный вектор «Анахайма» — приглашение в защиту людей, которые могут размазать всех по борту. Эта политика понятна: «уткам» надо будет заводить в состав отличную группу молодых защитников, в число которых входит и Павел Минтюков. Задрафтованные «Анахаймом» защитники были признаны лучшими оборонцами года во всех основных юниорских лигах команды, и теперь им нужны будут менторы. Назначенный главным тренером Грег Кронин — тоже специалист скорее для развития игроков.

Но клуб до сих пор не решил два важнейших вопроса — без контрактов сидят Тревор Зеграс и Джейми Драйсдейл, которые на бумаге будут двумя лидерами прекрасного «Анахайма» будущего. Такая синхронность вряд ли является случайной — и сейчас руководство «Анахайма» показывает жёсткость, которая может пригодиться ему при подписании первых взрослых контрактов других своих звёздочек.

Оценка работы: 4-/5, при этом разрешение ситуации Зеграса и Драйсдейла может изменить её.

«Аризона»

Пришли: з. Дурзи, з. Стечер, з. Дамба, н. Цукер, н. Керфут, н. Бьюгстад, н. Кули

Ушли: з. Мэки, з. Немет, н. Фишер, н. Кассиан, н. Б. Ритчи

«Койоты» все ещё имеют в распоряженни примерно все пики второго раунда мира, но даже им надоело сливать сезоны. Провал референдума об арене в Темпе ставит под угрозу всё существование «Аризоны» на её нынешнем месте. Есть ощущение, что летняя активность «койотов» связана именно с желанием показать, что у клуба есть амбиции несколько большие, чем сбор всех плохих контрактов НХЛ.

Ни один новичок клуба (кроме Кули на сделке новичка) не имеет контракта больше, чем на два года, и это даёт «Аризоне» замечательную гибкость. Если вдруг звёзды сойдутся — поиграем в плей-офф со всеми, если не сойдутся — можно будет выгодно обменять на дедлайне. В принципе, атака у «койотов» собралась уже вполне симпатичная, и Клейтон Келлер потихоньку перехватывает у Александра Баркова звание самой недооценённой звезды лиги.

Смущает защита. Драфт «Аризоны» проходил с большим перекосом на форвардов — поэтому летом клуб удивил многих, когда выбрал Дмитрия Симашева сильно раньше ожидаемого. В отличие от атаки, где тот же Кули уже может претендовать на «Колдер», сильного пополнения из числа внутренних резервов нет — и в оборонительном корпусе «Аризоны» пока нет защитника, который выглядел бы однозначным вариантом для первой пары. Даже новичок Дамба в последние годы сильно сдал.

Оценка работы: 4/5.

«Ванкувер»

Пришли: в. Десмит, з. Коул, з. Ирвин, з. Суси, н. Блюгерс, н. Сутер

Ушли: в. Делиа, з. Берроуз, з. Бир, з. Экман-Ларссон, н. Пирсон, н. Кравцов

0:10 на предсезонке от «Калгари» могут сильно ужаснуть сторонних наблюдателей — но у «Кэнакс» в составе игроков основного состава можно было по пальцам одной руки посчитать. У «Ванкувера» была понятная проблема — дисбаланс атаки и обороны, которую прошлогодние шаги руководства ещё и усугубили. Среди болельщиков популярно мнение, что костяк этой команды надо разгонять к чертям и сливаться ещё несколько лет в надежде на чудо, но руководство, имея на руках Петтерссона и Хьюза, так не думает.

Летняя селекция «Ванкувера» — это затыкание самых слабых мест. Совсем провисала вратарская позиция и особенно место бэкапа — пришёл не хватающий звёзд, но стабильный Десмит. Худшее меньшинство в лиге теперь должны исправить работящие Блюгер и Сутер, которые не раз выходили в четвёрках своих прошлых клубов. Коул и Суси должны придать чуть-чуть солидности и тоже помочь в нейтрализации. Однако всех этих игроков сложно назвать элитными. Работу «Ванкувер» провёл по принципу «дешёво и сердито» — поможет ли это удержать Петтерссона, который вроде как не горит желанием продлевать контракт через год?

Оценка работы: 3/5.

«Вегас»

Пришли: нет

Ушли: в. Куик, в. Броссуа, н. Блюгерс, н. Кессел, н. Патрик, н. Р. Смит

Селекцию команд-чемпионов обычно трудно проводить— в такие моменты кажется, что у тебя и так всё идеально и особо ничего менять не надо. «Вегас» по факту почти ничего не изменил. Команда продлила контракты с Иваном Барбашёвым (ради которого пришлось отдавать Смита) и Эдином Хиллом. Почти все герои чемпионского похода на месте, ушли люди, которые изначально приобретались краткосрочно или про запас.

Иван Барбашёв Фото: Gareth Patterson/AP/ТАСС

При этом прошлый сезон показал, что у «рыцарей» есть неплохие резервы в фарм-клубе — и игроками основного состава должны стать не только Павел Дорофеев, но и несколько других «серебряных рыцарей». Очень любопытным выглядит просмотровый контракт для Макса Комтуа, стиль которого как влитой подходит этому «Вегасу». Если мы что-то и точно знаем про «рыцарей», так это то, что они прекрасно развивают хоккеистов.

Оценка работы: 4/5.

«Виннипег»

Пришли: в. Броссуа, н. Иафалло, н. Виларди, н. Купари

Ушли: в. Риттих, н. Уилер, н. Стенлунд, н. Дюбуа, н. Кульман, н. Ганье, н. Мяэналанен

Всё лето ходили упорные слухи об обмене Хеллебайка и Шайфли, которые явно не горят желанием оставаться в городе, который почти никто из игроков НХЛ не любит. Возможность выгодно их обменять, если что, наверняка будет и на дедлайне, а пока «Виннипег» явно проворачивает операцию «Его прощальный поклон». Пока все парни ещё в сборе, надо ещё один раз попытаться допрыгнуть до чего-нибудь важного.

Клуб смог обменять Дюбуа на готовых игроков, как и хотел, и парочка центров из «Лос-Анджелеса» должна помочь клубу прямо сейчас. Понятно, почему «Виннипег» не горит желанием уходить в жёсткую перестройку со сливом всех полимеров. Для клубов с маленького рынка она может стать катастрофой в первую очередь в финансовом плане, когда билетные сборы ожидаемо рухнут. «Джетс» выкупили Блейка Уилера, который давно стал живым символом клуба — но с учётом того, что уже давно ходят смутные слухи о неурядицах в раздевалке виннипегской, смена лидера коллектива тоже напрашивалась. В целом частично перезагрузившиеся «Джетс» выглядят тёмной лошадкой Востока.

Оценка работы: 4+/5

«Даллас»

Пришли: н. Стил, н. Дюшейн, н. К. Смит

Ушли: з. Миллер, н. Студенич, н. Доми, н. Гленденинг, н. Кивиранта

Мэтт Дюшейн — конечно, один из самых удивительных форвардов НХЛ. Кажется, просто нет прецедентов, когда клуб выкупал контракт игрока, который за сезон до этого выбивал 95 очков. Впрочем, почти к тридцатнику все более-менее поняли: талант у Дюшейна, несомненно, есть, но качеств для того, чтобы вести за собой клуб в качестве лидера, нет. В «Далласе» Мэтту лидером, пока Хинц и Сегин фурычат, быть пока и не надо.

Мэтт Дюшейн Фото: Sean Kilpatrick/Zuma/ТАСС

В принципе, контракт Дюшейна уже выглядит одним из лучших контрактов лета (1 год, $ 3 млн), а «звёзды» сделали ещё пару усилений для глубины — в том числе игрока скандальной канадской молодёжки-2018 Стила, который в теории может и не сыграть. На хороших условиях был продлён Евгений Дадонов, который является чуть ли не идеальным комплементарным вингером для звёздного центра. При взгляде на средний возраст «Далласа» может быть страшновато, но клуб интересно драфтует, и кто-то из молодых может неожиданно прорваться в основу летом. Впрочем, и без этого у «Далласа» глубокий и ровный состав.

Оценка работы: 5/5.

«Калгари»

Пришли: гм. Конрой, гт. Хаска, з. Истерли, н. Шарангович

Ушли: гм. Треливинг, гт. Д. Саттер, з. Стечер, з. Стоун, н. Тоффоли, н. Лучич, н. Льюис, н. Н. Ритчи

«Калгари» в этом межсезонье соответствует своему названию — только огонь пока не на форме, а вокруг клуба. Руководители «Калгари» пока играют роль той самой собаки из мема, которая в атмосфере пожара преспокойно пьёт чай. Журналисты летом писали, что лидеры клуба только и ждут отставки надоевшего всем старомодного Саттера, но оказалось, что и без него они хотят уйти. Буквально вчера клуб продлил контракт уже вросшего в калгарийскую почву Баклунда, но перспективы остальных остаются неясными.

«Калгари» в удивительном положении. Плохой ли это состав? Не самый плохой, конечно, но дальше второго раунда их сложно представить. Молодые игроки у команды интересные, но не тянут на будущих суперзвёзд. Вроде бы команда не старая, но уж явно и не молодая. Вроде бы громкие имена в лице Юбердо и Кадри в составе есть, но как они прошлый сезон сыграли — страшно и вспоминать. В этом составе пока очень много вопросительных знаков — кто-то в команде засиделся, кого-то надо уже поднимать в основу, как молодого вратаря Вольфа. Однако руководство «Калгари» не стало резать нарывы летом. А если они во время сезона взорвутся?

Оценка работы: 3-/5

«Колорадо»

Пришли: н. Татар, н. Олофссон, н. Джохансен, н. Друен, н. Колтон, н. Вуд

Ушли: в. Юханссон, з. Э. Джонсон, н. Родригес, н. Ньето, н. Эллер, н. Комфер, н. Ньюхук, н. Мальгин

После чемпионства самый глубокий состав НХЛ растерял кучу игроков. Это больно ударило по «Колорадо» в прошлом плей-офф, где половина форвардов не представляла вообще никакой угрозы для защиты «Сиэтла». Менеджеры «Колорадо» сделали несколько очень интересных, но спорных шагов — вопросительных знаков над новичками клуба висит куча.

Друен — несомненный талант, но этот талант мы в последний раз видели лет пять назад, после этого третий номер драфта был подкошен психологическими проблемами. Вполне возможно, что в «Колорадо» рассчитывают на воссоединение легендарной юниорской связки с Маккинноном. Продуктивность Татара в плей-офф год за годом валится в тартарары после продуктивных регулярок, словак попадал в запас даже в двух клубах-финалистах. Джохансен приходит в клуб почти бесплатно и на роль второго центра, но про него, как и про Дюшейна, тоже ходят слухи о нелёгком характере.

Райан Джохансен Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

С другой стороны, потенциально выстрелить может тот же Колтон, который на бумаге должен тащить на себе третье звено и от которого ждут большого прогресса. Это один из немногих новичков, за которого «лавины» отдали актив — их у клуба после чемпионских походов в загашнике не так уж и много. Рисковать пока приходится поневоле.

Оценка работы: 4-/5.

«Лос-Анджелес»

Пришли: в. Тальбо, в. Риттих, з. Энглунд, н. Льюис, н. Дюбуа, н. Ходжсон

Ушли: в. Питерсен, в. Корписало, з. Дурзи, з. Уокер, з. Эдлер, н. Виларди, н. Купари, н. Иафалло, н. Макьюэн

Один из неписаных законов обменов в американских лигах гласит: выиграл обмен тот, кто получил лучшего игрока. Из четырёх хоккеистов, которые поучаствовали в обмене Дюбуа, на данный момент несомненно лучшим является сам Пьер-Люк. Но при этом снова возникают вопросы и вопросики. А нужен ли он был «королям» по такой цене? А не начнётся ли вдруг у ПЛД острая нехочуха, которая сражала его в «Виннипеге» и «Коламбусе»? А не стоило ли лучше укрепить защиту?

Прямо сейчас линейке центров «ЛА» может позавидовать примерно любой клуб лиги (Копитар, Дюбуа, Дано, в перспективе и Байфилд). Но при этом вратарское трио Тальбо — Копли — Риттих— не то что бы плохое, но максимально загадочное. В защите, если Даути вдруг получит травму, не остаётся ни одного явного варианта для первой пары. Как и любой клуб в перестройке (которая в Калифорнии была необъявленной), состав «королей» очень сильно перекошен в сторону атаки. Продление Гаврикова эту проблему решает лишь частично. В общем, игроки в клубе хорошие есть — а пазл из них пока складывают непонятный.

Оценка работы: 3+/5

«Миннесота»

Пришли: н. Марун, н. Хайра

Ушли: з. Клингберг, з. Дамба, н. Стил, н. Сундквист, н. Нюквист, н. Ривз, н. Шоу

«Миннесота» провела межсезонье в стиле «камень в лесу». Причина этого отчасти понятна — гигантский кометный хвост от выкупа контрактов Сутера и Паризе еще несколько лет будет отравлять платёжку «дикарей». С одной стороны, в этом можно обвинять старого генменеджера клуба, который выписал контракты, изначально казавшиеся несуразными — с другой стороны, Билл Герин сам выбрал не менее несуразный способ от них избавиться. Скорее всего, клуб снова будет ставить на усиление ближе к дедлайну, когда потолковые путы ослабнут.

Впрочем, и значимых потерь клуб не понёс. Да, список ушедших превышает список на вход раза в три, но по большей части это были «аренды» под дедлайн. Проблема «Миннесоты» остаётся той же — топовым центром в клубе пока и не пахнет, все надежды пока только на прогресс Марко Росси, которому спустя три года после драфта пора начинать решать. Ну а два мелких подписания на рынке вполне укладываются в философию нынешней «Миннесоты». Что это за философия? Ну, Петерис Скудра несколько лет назад описал её двумя словами.

Оценка работы: 3/5.

«Нэшвилл»

Пришли: гм. Тротц, гт. Брюнетт, з. Шенн, н. О'Райлли. н. Гурьянов, н. Нюквист

Ушли: гм. Пойл, гт. Хайнс, з. Боровецки, з. Фут, н. Дюшейн, н. Джохансен

В Теннесси строят один из самых интригующих проектов лета. То, что Барри Тротц будет строить правильную культуру и приводить в команду людей с правильным отношением к работе, можно было догадаться. Экс-защитник «Нэшвилла» Хэл Гилл рассказывал, как игроки уважают Барри, как он находит язык почти с каждым — и желание дебютирующего в роли генменеджера Тротца в первую очередь улучшить атмосферу коллектива понятно. В этом плане неудивительно поспешное расставание с дуэтом Дюшейн – Джохансен, которые были известны скорее своей ленцой.

А вот что удивляет — то, что команду, которая всегда была известна в первую очередь шикарным развитием защитников, теперь хотят переориентировать на атакующий хоккей, «от которого зрители бы вскакивали с мест». Для этого приглашён Брюнетт, который играл в команде в самом первом сезоне её существования. «Макдэвидов» среди молодых игроков «Нэшвилла» нет, но в концовке прошлого сезона ребята типа Евангелисты, Гласса и Томазино чуть не вытащили команду в плей-офф. Теперь к ним добавятся ещё и опытные менторы уровня О’Райлли — и это пока выглядит очень интересно.

Дэвид Пойл, Эндрю Брюнетт, Барри Тротц Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Оценка работы: 5/5

«Сан-Хосе»

Пришли: в. Блэквуд, з. Берроуз, з. Гаванке, з. Рутта, н. Задина, н. Д. Смит, н. Гранлунд, н. Дюклер, н. Карпентер, н. Хоффман

Ушли: в. Раймер, з. Нутиваара, з. Карлссон, н. Лоренц, н. Юнссон, н. Грегор, н. Е. Свечников

Майк Грир — мужчина очень щедрый. Сначала «Сан-Хосе» отдал Брента Бёрнса за третий раунд и сравнительно неизвестного финского вратаря-проспекта (за сборную не играл ни на одном уровне, например), потом будущего вратаря-чемпиона Хилла за четвёртый раунд, потом умудрился не получить от «Нью-Джерси» за Тимо Майера ни одного из ключевых проспектов клуба. Теперь вот если отбросить персонажей второго плана, то за Эрика Карлссона, обладателя «Норриса», который выбил исторические 100 очков, «акулы» получают один пик первого раунда. Встаёт вопрос: а хоровод надо было городить?

Любая перестройка основывается не только на успешном сливе и получении за это своих высоких пиков, но и на правильной реализации своих возрастных активов. В этом плане «акулы» уже продали почти всех, кого могли — остаётся только Томаш Гертл, но клуб расставаться с ним вроде бы не планирует. Обмен Карлссона в этом плане очень печалит: конечно, вокруг Эрика очень много вопросительных знаков, как и вокруг его стиля, но правда ли ЭК65 стоит лишь один драфт-пик и всего питтсбургского неликвида?

Маленькие плюсики можно поставить за то, что «акулы» пытаются реанимировать бывших талантов Блэквуда (подкосили травмы) и Задину (подкосило вообще непонятно что, человек в пустые ворота перестал попадать). Однако пока перестройка «Сан-Хосе» производит впечатление «а мы толком и не стартовали» — состав забит максимально средними игроками.

Оценка работы: 2/5

«Сент-Луис»

Пришли: н. Хейз, н. Сундквист

Ушли: в. Грайсс, н. Питлик, н. Браун, н. Ливо

Ключевой вопрос для «Сент-Луиса» — что происходит с защитой клуба? Если в позапрошлом сезоне оборонительный корпус «Блюз» и по именам, и по игре был одним из лучших в лиге, то в прошлой регулярке защитники «Сент-Луиса» как будто коллективно попадали с лестницы (27-е место по пропущенным шайбам в НХЛ). В клубе, судя по всему, хотели исправить ситуацию и пытались вытащить из «Филадельфии» Трэвиса Санхайма, но не договорились по условиям.

Кевин Хейз Фото: Jeff Roberson/AP/ТАСС

Ещё на дедлайне клуб покинули знаковые для «Блюз» Тарасенко и О’Райлли, и теперь бремя лидерства должно перейти к дуэту Кайру — Томас. Первый в прошлом году вдребезги провалился и получил кучу критики за то, что перестал играть после подписания мегаконтракта. Пул проспектов при этом у «Блюз» выглядит очень и очень интересно — но в лигу они зайдут в лучшем случае через три года, когда бóльшая часть этого состава уже уйдёт на боковую. Пока у «Сент-Луиса» сложнейшая задача перестройки на ходу, и летом клуб ограничился скорее косметическими мерами. Впрочем, получить центра уровня Хейза за половину зарплаты и почти бесплатно — ход очень хороший.

Оценка работы: 4-/5

«Сиэтл»

Пришли: з. Дюмулин, н. Студенич, н. Белльмар, н. Ямамото

Ушли: в. Джонс, з. Суси, н. Спронг, н. Донато, н. Гики

В прошлом сезоне «Кракен» поразил всю лигу тем, что создал четыре максимально равных звена, где угроза была распределена равномерно, а боттом-6 «Сиэтла» по таланту явно превосходило игроков нижних троек соперников. За счёт такой философии «Кракен» остановились в шаге от финала Запада — а ведь всё это удалось сделать ещё и с чудовищной статистикой вратарей, которые отражали менее 90% сейвов.

Обычно по обзору межсезонья мы это не учитываем, но «Сиэтл» в первую очередь неортодоксально отработал на драфте, взяв парней, которые вроде бы не должны были быть доступны к моменту выбора «Кракен» (Шале, Фиркус). Больших подписаний у «Кракен» летом не было — понятно, что в клубе надеются на дальнейший прогресс 21-летнего Бенирса и успешный переход Шейна Райта на уровень НХЛ. Да, нет звёзд, но глубина никуда не делась: тактически ходы тренеров «Кракен» могут прочитать, но стратегически менеджеры пока гнут свою линию и не бегут за громкими именами просто ради имён.

Оценка работы: 4+/5

«Чикаго»

Пришли: н. Холл, н. Фолиньо, н. Донато, н. Перри, н. Бедард

Ушли: в. Худобин, в. Стэлок, з. Митчелл, з. Регула, з. Энглунд, з. К. Джонс, н. Тэйвз, н. Бьорк, н. Хайра

Весной, когда «Чикаго» получил первый номер драфта, за Коннора Бедарда было грустно. Макдэвид приходил в команду, которая была напичкана другими первыми номерами, под приход Кросби «Питтсбург» подписал классных ветеранов типа Гончара, Леклера и Палффи. «Чикаго» же на тот момент напоминал не просто выжженную землю, а посыпанную солью, дополнительно разбомбленную и для надёжности выжженную по второму разу землю. Понятно, что некстван мог бы и сломать карьеру, получив на старте окружение уровня прошлогоднего «Чикаго», и клуб начал работать.

Коннор Бедард Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС

Теперь в американской прессе после покупки четырёх форвардов даже стали появляться заявления о том, что «Чикаго» с ними и с Бедардом может и в плей-офф выйти. Это другая крайность — «ястребы» смогут думать про кубковую весну в том случае, если Коннор выдаст сезон очков на 120, чего первые номера драфта не делали очень и очень давно. Конечно, Холл наверняка пришёл для того, чтобы на фланге Бедарда было не совсем грустно, а ветераны Фолиньо и Перри будут учить молодёжь уму-разуму. Для плей-офф этого все равно мало, потому что защита и вратарская бригада клуба за лето не были усилены никак. Но, может быть, человек, которого так мощно пиарят, сразу же заиграет на сверхъестественном уровне?

Оценка работы: 4/5.

«Эдмонтон»

Пришли: н. Педерсон, н. Браун

Ушли: з. Мюррей, н. Ямамото, н. Костин, н. Бьюгстад, н. Шор

«Нефтяники» подписали один из самых любопытных контрактов сезона. Коннор Браун из-за травмы пропустил почти весь прошлый сезон, подписал минималку в «Эдмонтоне», но получит $ 3 млн бонусов, если сыграет 10 игр в сезоне. Правда, эти бонусы могут больно ударить по платёжке клуба уже в следующем году, если всё-таки будут активированы — но пока для «Эдмонтона» есть только нынешний год, в котором что-то надо делать.

Менеджмент «Ойлерз», конечно, каждый год обливается пахучей субстанцией в интернете, но сейчас большинство болевых точек команды всё-таки закрыто, какая-никакая глубина у неё есть. Да, несколько лет назад можно было дать контракт поменьше тому же Нурсу и потратить их на игроков для глубины, и в решающий момент в плей-офф они играли бы по три-четыре минуты, как ушедший в «Детройт» Костин. Мостик Бушара и контракты ролевиков получились достаточно адекватными — но, конечно, есть ощущение, что команде не хватает одного большого трейда для разрешения проблем.

Оценка работы: 4-/5.