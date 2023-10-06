Овечкин не забил — «Вашингтон» победил. В сезоне будет наоборот?

До начала сезона в НХЛ остаются считаные дни. Команды проводят последние приготовления и потихоньку определяются с составами, в которых начнут очередной 82-матчевый марафон. «Вашингтон» на игру с «Коламбусом» выставил преимущественно резервную обойму. «Главная цель на сегодня — дать последнюю возможность молодым игрокам показать, во-первых, свой набор навыков, а во-вторых, способность использовать в игре некоторые вещи, о которых мы говорили в последние пару недель. Состав, который выйдет в последнем предсезонном матче, будет максимально приближен к тому, в котором мы начнём сезон», — рассказал перед встречей главный тренер «столичных» Спенсер Карбери.

Среди молодёжи нашлось место вечно молодому капитану «Кэпиталз» Александру Овечкину, который провёл вторую игру предсезонки и вновь вышел в одном сочетании с юным соотечественником Иваном Мирошниченко, также получившим вторую возможность сыграть в свитере «Вашингтона» в рамках подготовки к регулярке. Для ветерана появление на льду стало символическим — ровно 18 лет назад в игре с теми же «Блю Джекетс» состоялся его дебют в Национальной хоккейной лиге.

В той игре будущая Великая Восьмёрка отличился дважды — россиянин стал первым дебютантом в истории «Кэпиталз», который смог это сделать. Уже тогда он продемонстрировал, что способен на невозможное, что доказывал не один раз на протяжении карьеры, проделывая это сезон за сезоном. Видимо, в Северной Америке немного об этом подзабыли, раз засомневались, стоит ли включать Ови в топ-50 игроков НХЛ.

Пока же Александр, конечно, не вышел на проектную мощность, но в предсезонке от него это и не требуется. Сегодня капитан «столичных» остался без очков, дважды за всю игру бросив в створ ворот и совершив один силовой приём. Его молодой протеже, получивший самое большое игровое время среди форвардов «Вашингтона», был чуть активнее — на счету Мирошниченко в комплекте с одним хитом были четыре попадания в створ. Правда, Иван покинул площадку также без результативных действий.

Несмотря на то что первому звену «Вашингтона» сегодня отличиться не удалось, в команде нашлись люди, которые смогли добыть для гостей победу. К концу первого периода по одному баллу за результативность набрали Александр Алексеев и Алексей Протас. Российский защитник, закончивший матч с самым большим айс-таймом среди игроков «Кэпиталз» и заблокировавший четыре броска, оформил голевую передачу на первое взятие ворот во встрече, а белорусский форвард спустя несколько минут закрепил успех своей команды.

«Думаю, первый период стал лучшим периодом этой предсезонки в нашем исполнении. Ситуация изменилась во втором отрезке, но старт был очень хорошим, он помог нам сразу взять дело в свои руки», — поделился впечатлениями Карбери после матча.

Вторую двадцатиминутку «столичные» проиграли — гол нападающего «мундиров» Брендана Гонса в самом её начале стал единственным. Преимущество «Вашингтона» оставалось минимальным практически до самой концовки матча, но под занавес третьего периода в ворота «Коламбуса» влетели ещё две шайбы. Примечательно, что оба взятия ворот произошли в неравных составах. Сперва Райли Саттер подловил на ошибке пытавшихся реализовать большинство «Блю Джекетс», а спустя три минуты Хендрикс Лапьер забросил уже в пустые ворота. Хозяев хватило лишь на гол Маркуса Бьёрка, но отыграть оставшийся дефицит уже не получилось.

Сегодня Овечкин не забил, а «Вашингтон» одержал победу. Но будет ли в регулярке наоборот? Очевидно, что Александр пока не показывает свой хоккей и ещё расчехлит свою пушку, а вот в способности «столичных» одерживать победы в регулярке всё ещё сомневаются. Тем не менее скоро все ответы будут даны — до начала сезона остался всего один матч.