«Объясни этим бестолочам!» В Канаде спорят о включении Овечкина в топ-50 игроков НХЛ

TSN представил список 50 лучших игроков НХЛ в этом сезоне, составленный по итогам голосования журналистов. Александр Овечкин занял только 33-е место. Некоторым экспертам издания кажется, что даже это – слишком высоко, другие считают, что Ови незаслуженно понизили в рейтинге. В эфире передачи Overdrive четыре канадских журналиста ломали копья на тему того, есть ли ещё у Ови порох в пороховницах или, несмотря на всё своё величие, он уже начал меркнуть в тени звёзд нового поколения. Читаем аргументы сторон.

«Овечкин в топ-20 – больший абсурд, чем не включить его в топ-50»

Брайан Хейз: Ови в списке под 33-м номером. Я публично сказал, что в моём личном топ-50 его нет.

Джефф О'Нилл: Серьёзно? Не хочу быть грубым, но это непростительно!

Брайан Хейз: Дайте объяснить! Я всё понимаю, но это не провокация.

Джефф О'Нилл: Подожди-подожди. Ты включаешь в свой список Даги Хэмилтона, но не Алекса Овечкина?

Брайан Хейз: Объясняю. Результативность растёт, в прошлом году сколько человек забило 40 голов — 23? 40 голов больше не выводят тебя в неизведанную территорию.

Джефф О'Нилл: Это неправда.

Брайан Хейз: Говорите, что хотите. Но я могу представить, что Коул Кофилд забьёт 40, это что, делает его игроком из топ-50? Нет. Алекс Дебринкэт может забить 40, он что, игрок из топ-50? Не думаю. Вероятно, Ови забьёт 40, наберёт 67-68 очков. И ему 38, думаю, он сдаст. Думаю, уже сдал. Я понимаю, кто он, но в конце года мы посмотрим и увидим, что 50 игроков оказали на сезон больше влияния, чем Алекс Овечкин. А ещё я думаю, что у них будет не очень хорошая команда и они мало будут ему помогать.

Джефф О'Нилл: Это самое безумное, что ты когда-либо говорил. Это же Алекс Овечкин. Он был 10-м или 11-м в прошлом году, а теперь вообще выпал из списка?

Брайан Хейз: В моём списке в том году он был в районе 20-го места.

Джефф О'Нилл: Но был же, а теперь выпал! И при этом ты нашёл место для ребят вроде Даги Хэмилтона. Это безумие!

Брайан Хейз: Ладно, а в твоём списке он на каком месте?

Джефф О'Нилл: В топ-20.

Брайан Хейз: Поставить Овечкина в топ-20 – ещё больший абсурд и дичь, чем моё решение оставить его за пределами топ-50.

Джефф О'Нилл: Пусть болельщики проголосуют, что больший абсурд – Ови в топ-30 или…

Брайан Хейз: Постой, ты сказал топ-20, а не топ-30.

Джефф О'Нилл: Давай так, что глупее – включить его в список или не включить?

Брайан Хейз: Ну, он может быть 51-м или 54-м. Я же не говорю, что он 138-й. Кто-то же должен лишь ненамного не пройти в топ-50.

«Объясни этим бестолочам, почему не ставить его в топ-50 – это правильно»

Джефф О'Нилл: То есть ты не учитываешь хотя бы его бросок, который намного лучше, чем у всех остальных в НХЛ? Его бросок в касание в притирку со штангой?

Брайан Хейз: И что, только потому, что он забивает бросками в касание…

Джефф О'Нилл: Да он так по 45 голов в год забивает!

Брайан Хейз: Ну и сколько, ты думаешь, он в этом году забьёт?

Джефф О'Нилл: Я тут с тобой три часа спорить не собираюсь. Спроси Джейми, должен ли он быть в топ-50, а я закончил.

Джейми Маклеллан: В моём списке он тоже есть, и довольно высоко.

Джефф О'Нилл: Вот! Спасибо! А ты просто гонишься за кликбейтом!

Брайан Хейз: Это мой личный список, который я решил обнародовать, потому что мы вчера это обсуждали, пока вас не было.

Джейми Маклеллан: Давай так, этот парень – величайший снайпер в истории.

Брайан Хейз: Я с этим не спорю, но ему 38, а не 28.

Джефф О'Нилл: Но ты включил Даги Хэмилтона. Как ты мог включить Хэмилтона?

Джейми Маклеллан: Я поставил Ови высоко в топ-50, потому что он каждый год зажигает, и это впечатляет. Вы вот про Нюландера говорили, что он забил 40. А ты только что сказал, что 40 – уже не показатель. Почему тогда Нюландер в списке?

Брайан Хейз: Потому что у него было 87 очков, это ведь что-то значит?

Джейми Маклеллан: Многие набрали за 80 очков.

Брайан Хейз: Но это ведь не рейтинг былых заслуг, и в него попадаешь не просто за то, каким ты был раньше. Джонни, а ты на какое место поставил Овечкина?

Майк Джонстон: Он в мой топ-50 не попал.

Брайан Хейз: Вот именно, конец дискуссии. Объясни этим двум бестолочам, почему это правильно!

Майк Джонстон: Можно спорить, что он где-то рядом. Важно помнить, что это список тех, кто должен войти в топ-50 в этом году. Я ошибался, ожидая, что он начнёт сдавать раньше, чем вышло на самом деле. Последние пару лет он был очень хорош. Однако в прошлом году он немного сбавил. Не думаю, что у них будет прямо отличная команда. Команда полностью заряжена помогать ему побить рекорд по голам, но он становится старше, команда уже не такая сильная. Без сомнения, у него всё ещё есть бросок, и он даже может забить 40, да сколько угодно, но мы же говорим о топ-50.

Джефф О'Нилл: А что думаешь о словах, что 40 голов – уже не показатель?

Майк Джонстон: Любой, кто скажет, что 40 голов – не показатель, будет не прав. Но считать, что 40 голов сейчас – это то же самое, что 40 голов в 2001 году, тоже неправильно. Разве Рик Нэш не выиграл «Морис Ришар» с 41 голом? Вместе с Игинлой и Ковальчуком.

С эпохи «мёртвой шайбы» результативность выросла на 15-17%. Можно сказать, что 30 голов тогда – это 35 сейчас, так что ситуация уже другая. Голов стало больше, а значит, больше игроков, которые выбивают 100 очков, забивают 40, 50 голов. Хоккей развивается, талантов становится больше.

Джейми Маклеллан: Я с уважением отношусь к твоему анализу, ты продумал свою позицию, и у каждого может быть своё мнение. Но ведь этот парень неподвластен времени! Да, он может стать медленнее, но продолжает забивать в том же темпе, что и в свои 28. Я жду от него, что он будет лидировать в гонке снайперов. Он делает это лучше кого-либо другого в истории хоккея. И пока он реально не сдаст… Это может случиться и в этом году, но я так думал последние лет пять.

Я учитывал, что в прошлом году умер его отец, это был странный год для него, он пропускал матчи, у него была травма. И я думал – ладно, в том году у него был спад. Но в этом году вся команда посвятит себя голам Ови. И я могу представить, что он забьёт 40, и мы будем говорить о его погоне за Гретцки. Для меня это игрок из топ-50, так я рассуждал.

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«Ставить его в список только из-за его имени? Надо быть реалистами»

Брайан Хейз: В этом нет ничего несуразного, но я же не говорю, что Овечкин – 278-й, кто-то вроде Джастина Холла. Естественно, он великий игрок. Я думаю, бóльшая несправедливость в том, чтобы ставить Брэда Маршана позади Ови. Это абсурд! Маршан в списке, но только 38-й, а должен быть намного выше.

Джефф О'Нилл: А паренёк из «Виннипега», Кайл Коннор, на 44-м месте? Вообще бред. Он должен быть близко к топ-10.

Майк Джонстон: Ну, он точно не топ-10 в НХЛ, скорее, в топ-20. Вообще-то он во многом как Ови, только лучше, потому что моложе, и он снайпер. Да, он не лучшим образом играет в обороне, но является великолепным снайпером.

Брайан Хейз: Ови всё равно забьёт кучу голов, всё равно будет набирать очки, с этим никто не спорит. Он будет в первой бригаде большинства, он всё ещё машина. В прошлом году он пропускал матчи, в основном из-за смерти отца. Но он ещё и медицинское чудо, он ведь играет в каждом матче. Катание у него уже не то, что было раньше, но, думаю, невзгоды команды не пойдут ему на пользу. А что делало его таким крутым, что ставило его выше других, сделало лучшим снайпером, позволило всю карьеру провести на вершине списка? Это его силовая игра. Он впечатывал всех в борт, мог без напряга по 10 силовых за матч проводить. Не думаю, что он ещё будет так играть. Не думаю, что он ещё может так играть. Так что ставить его в список только из-за имени… Сид вот тоже не будет первым, он уже и не в топ-5. Это что, тоже несправедливо, ведь это всё ещё Сид? Но надо быть реалистами.

Джефф О'Нилл: Тогда вы и Сида не должны включать в топ-50.

Брайан Хейз: Сид всё ещё в списке, и всё ещё высоко.