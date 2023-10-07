Третья отставка в КХЛ за одну неделю! Скабелка потерял последнюю работу в Казахстане

Первая неделя октября оказалась невероятно богатой на тренерские перестановки в Континентальной хоккейной лиге. В сентябре команды брали разгон в регулярном чемпионате, и руководители клубов ещё были готовы терпеть стартовые неудачи. Но к началу октября турнирная таблица уже приобрела определённую форму, и перед командами, оказавшимися в её подвале, в полный рост замаячила угроза потерять сезон.

Первыми на изменения пошли в «Витязе», причём в подмосковном клубе главный тренер сам подал в отставку. Наутро после разгромного поражения в гостевом матче со СКА Александр Завьялов попрощался с командой, сообщив игрокам о решении подать в отставку. Прошение 53-летнего специалиста было удовлетворено президентом клуба Михаилом Головковым. А вот Анвар Гатиятулин наверняка ещё был готов поработать в Челябинске, но здесь уже лопнуло терпение руководства «Трактора». И уже через несколько минут после домашнего поражения от «Салавата Юлаева» Гатиятулину было объявлено о его увольнении.

Сегодня же в КХЛ произошла третья отставка за последние несколько дней. Место главного тренера в «Барысе» потерял белорусский специалист Андрей Скабелка, и, откровенно говоря, к этим изменениям в казахстанском клубе всё шло довольно давно. Первое появление Скабелки в столице Казахстана обернулось лучшим сезоном в истории клуба.

Три года назад «Барыс» пробился во второй раунд плей-офф и имел очень неплохие шансы на исторический выход в полуфинал Кубка Гагарина. В серии с «Сибирью» казахстанский клуб точно не выглядел заведомым аутсайдером, но разразившийся коронавирус не позволил серии состояться. Плей-офф оказался завершён досрочно, а Скабелка на волне промежуточного успеха оказался переманен «Локомотивом».

Ярославский клуб заключил с тренером многолетний контракт, но уже после первого сезона расторг соглашение с тренером, и специалист спустя некоторое время вернулся в «Барыс». Вот только триумфального возвращения не получилось. В одну реку очень сложно войти дважды, и у Скабелки не получилось соответствовать тем ожиданиям, которые были у руководства и болельщиков, памятуя о его прошлых успехах в клубе.

В прошлом сезоне команда не смогла пробиться в плей-офф, несмотря на отсутствие лимита на легионеров. В Астане могли собрать какое-угодно количество иностранцев, и руководство «Барыса» старалось выполнять просьбы своего тренера, но в итоге произошёл большой провал. Затем ещё и разгорелась неприятная история со сборной Казахстана, которую Скабелка тренировал параллельно с клубом.

Андрей Скабелка Фото: hcbarys.kz

По политическим причинам организаторы чемпионата мира 2023 года, который проходил в Латвии и Финляндии, отказали Скабелке в визе, вследствие чего руководству Федерации хоккея Казахстана пришлось сменить главного тренера. Им стал Галым Мамбеталиев, под руководством которого национальная команда очень достойно выступила на мировом первенстве. Выступая исключительно местными хоккеистами и отказавшись от всех натурализованных игроков, казахстанцы заняли шестое место в группе и до определённого времени даже претендовали на выход в плей-офф. Хотя до начала турнира многие прочили сборной понижение в классе.

Такое выступление сборной, как ни странно, ещё сильнее зашатало кресло под Скабелкой в «Барысе». Как раз Мамбеталиева и начали прочить в возможные сменщики белорусского тренера, и было довольно очевидно, что неудачного старта сезона Скабелке не простят. Тем более что в межсезонье клуб провёл солидную работу на трансферном рынке. В Астану вернулся один из лучших голкиперов КХЛ Эдди Паскуале, был подписан чешский защитник Давид Скленичка, были приобретены качественные форварды в атакующую линию – это и Райли Барбер, и Понтус Оберг, и в меньшей степени Джозеф Лабейт. Был возвращён местный любимец Роман Старченко. В общем, были созданы все условия, чтобы команда не просто боролась за выход в плей-офф, а уверенно шла в районе пятого-шестого места.

Но ничего не получилось. Для начала травмировался ведущий защитник Алекс Грант, на котором во многом держалось построение игры в большинстве. Самого Гранта в этой роли вроде бы удачно подменил Скленичка, но тут рассыпался в хлам Паскуале. Опытный вратарь оказался вообще не готов к старту сезона. Паскуале проваливал одну игру за другой, а апогеем падения канадского вратаря стал гостевой матч с «Нефтехимиком» (6:5 ОТ), где он пропустил пять шайб за 50 минут и был заменён на Андрея Шутова.

После провального выступления в Нижнекамске Эдди оказался выведен из основного состава команды. Сразу же пошли разговоры о серьёзном недопонимании между рядом иностранцев и тренерским штабом. Тут ещё в список отказов оказался помещён и Джереми Бракко, чья статистика в прошлом и даже нынешнем сезоне точно не давала прямых оснований идти на такой радикальный шаг. Всё выглядело так, что главный тренер терял остатки контроля над происходящим в команде.

После победы над «Нефтехимиком» «Барыс» проиграл два матча кряду на домашнем льду. Окончательным же приговором для Скабелки стал провальный выезд по маршруту Минск – Москва – Балашиха. Три поражения подряд с общим счётом 2:9 и всего одно набранное очко подвели черту под работой белорусского тренера в Астане. Показательно, что решающий гол от «Витязя» (2:3 ОТ) казахстанский клуб пропустил в тот момент, когда на льду находились Скленичка, Оберг и Барбер. Именно эта тройка игроков тащила «Барыс» в сентябре, но, как только иностранцы ушли в тень, на игру команды стало просто невозможно смотреть.

Изменения на тренерском мостике напрашивались, и они произошли. Исполняющим обязанности стал тот самый Мамбеталиев, который несколько месяцев назад уже удачно подменил Скабелку в национальной команде. Теперь местный специалист будет поднимать «Барыс», а сам белорусский тренер вышел на рынок в поисках новой работы. Но для её получения Андрей Владимирович, по всей видимости, должен пересмотреть что-то в своём подходе к хоккею. Последние даже не два, а три сезона (с учётом «Локомотива») показали, что прежний подход, видимо, устарел и его нужно менять. Нужно предлагать что-то большее, меняться и адаптироваться под новые реалии, иначе можно оказаться окончательно списанным в запас.