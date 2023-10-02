Когда начнёте давать результат? Главные разочарования на старте сезона в КХЛ

Позади остался первый месяц регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024, и его характерным итогом стала целая серия непредсказуемых результатов и повышенная плотность в турнирной таблице. С самой лучшей стороны себя проявляют столь бюджетные клубы, как «Торпедо», «Сочи», «Лада» и «Спартак». Московское «Динамо», «Локомотив» и «Магнитка» на данный момент демонстрируют заметный прогресс в своей игре в сравнении с прошлым сезоном.

Постепенно разобралась со стартовыми проблемами и «Сибирь» под руководством Дэвида Немировски. Достойно бьётся и «Куньлунь Ред Стар», в последние годы успевший зарекомендовать себя в статусе одного из главных аутсайдеров КХЛ. Но не обошлось и без тех, кто по-настоящему всё ещё не включился в чемпионат и пока что относится к списку разочарований нынешнего сезона. Среди них как отдельные хоккеисты, так и целый клуб.

«Витязь» — 2 победы в 12 матчах, 5 очков и последнее место в таблице

Наиболее очевидные сложности в сентябре с организацией игры испытал хоккейный клуб «Витязь». Сенсационная смена главного тренера в межсезонье удивила многих экспертов и журналистов. После лучшего сезона в истории клуба в Балашихе не стали продлевать контракт с Вячеславом Буцаевым, приняв решение о его замене на Александра Завьялова. 53-летний специалист ранее никогда в жизни не работал главным тренером, и дебютный сезон в такой роли не задался для специалиста с самого межсезонья.

Когда мы говорим о причинах плачевного результата «Витязя», надо чётко понимать, что по своим финансовым возможностям этот клуб далеко не СКА и даже не «Спартак». И потеря главной звезды для такой команды является страшным ударом. Ключевой форвард подмосковного клуба Скотт Уилсон получил тяжёлую травму абсолютно нелепым образом на предсезонке, столкнувшись с лайнсменом в контрольном матче с «Динамо». С тех пор забросивший 22 шайбы в прошлом сезоне Уилсон не провёл ни одного матча, и всё повалилось как карточный домик. Сразу же рассыпалась наигрывавшаяся связка с Дереком Бараком, а без Уилсона новичок КХЛ пока выглядит посторонним элементом в лиге. Затух и Станислав Яровой, который также наигрывался в ведущем сочетании.

Хватает в «Витязе» и других травмированных. В какой-то момент тренерский штаб подмосковного клуба разом не мог рассчитывать на семерых игроков основного состава. Как итог – восьмиматчевая серия поражений в сентябре и уверенное последнее место в турнирной таблице КХЛ. Пока что именно «Витязь» является главным аутсайдером сезона КХЛ. Но, возможно, постепенное возвращение травмированных поможет Завьялову стабилизировать игру своей команды.

з. Либор Шулак («Авангард»), 3 (1+2) очка в 11 матчах

К остальным представителям списка разочарований есть куда более предметные вопросы, так как объективных причин для их столь посредственной игры перед началом сезона не просматривалось. Например, 29-летний новичок «Авангарда» Либор Шулак в прошлом сезоне стал одним из главных открытий сезона КХЛ в составе «Адмирала». Чешский хоккеист выдал потрясающий регулярный чемпионат, набрав 40 (13+27) очков в 67 матчах. У своих ворот Шулак никогда не отличался повышенной надёжностью, но на чужой синей линии он выглядел максимально уверенно.

Либор Шулак Фото: photo.khl.ru

Казалось, после перехода в «Авангард» Либор продолжит штамповать результативные действия хотя бы при игре в большинстве, ведь класс его партнёров в омском клубе выгодно отличается от уровня хоккеистов, выступавших во Владивостоке. Но игра у Шулака в сентябре не пошла. Свой единственный гол Либор забил при помощи счастливого рикошета от игрока «Барыса». В остальном же чех уже потерял место в первой бригаде большинства, где тот же Семён Чистяков во вчерашнем матче с «Куньлунем» смотрелся куда интереснее дорогостоящего легионера.

в. Эдди Паскуале («Барыс»), 1 победа в 7 матчах, 87,3% отражённых бросков, коэффициент надёжности – 4,06

Показатели 32-летнего голкипера приведены выше, и это тот самый случай, когда статистика говорит лучше всяких слов. В межсезонье Андрей Скабелка вернул канадского вратаря в «Барыс», веря, что Паскуале закроет пост первого номера клуба на безальтернативной основе. Руководство казахстанского клуба не поскупилось на контракт с голкипером, сделав Паскуале одним из самых дорогих вратарей в КХЛ, если не вообще самым. По информации коллег из «Спорт-экспресса», зарплата Паскуале в этом сезоне составила около 65 миллионов рублей в год.

Однако опытный вратарь оказался вообще не готов к официальным матчам. Паскуале проваливал одну игру за другой, а апогеем падения канадского вратаря стал гостевой матч с «Нефтехимиком» (6:5 ОТ), где он пропустил пять шайб за 50 минут и был заменён на Андрея Шутова. После провального выступления в Нижнекамске Эдди оказался выведен из основного состава команды. Сейчас «Барыс» отправился в трёхматчевую поездку по Западной конференции, а Паскуале остался в Астане набирать форму по индивидуальной программе.

н. Брендан Лайпсик (СКА), 3 (1+2) очка в 10 матчах

Ещё один бывший хоккеист магнитогорского «Металлурга» также на данный момент проваливается после перехода в межсезонье. 29-летний канадский нападающий, находящийся в процедуре оформления российского гражданства, неплохо начал сезон в сочетании с Владимиром Алистровым. В трёх матчах со старта регулярки Лайпсик набрал 3 (1+2) очка, после чего как отрезало. Брендан выдал семиматчевую серию без набранных очков, а самым ярким эпизодом с его участием стало активное употребление нецензурных выражений в адрес судейской бригады в домашнем матче с «Сибирью».

Справедливости ради, стоит заметить, что в середине сентября весь СКА переживал непростые времена. В какой-то момент армейский клуб проиграл пять матчей кряду, однако после смены капитана началась победная серия. В последних встречах многие игроки СКА заиграли заметно лучше. Многие, но не Лайпсик. Игровое время Брендана сначала снизилось до 11 минут в матче с «Адмиралом», а затем канадский нападающий и вовсе оказался в ротации.

Брендан Лайпсик Фото: photo.khl.ru

н. Марат Хайруллин (СКА), 2 (1+1) очка в 9 матчах

Действующая четырёхматчевая победная серия СКА началась с того момента, как армейский клуб сменил капитана. Вместо Марата Хайруллина эти обязанности стал исполнять Александр Кадейкин. Для 27-летнего воспитанника «Нефтехимика» этот сезон пока является сплошным разочарованием. В прошлом году Марат поднял планку ожиданий от своей игры на максимальный уровень, став одним их лучших игроков СКА. В 65 матчах он забросил 28 шайб и набрал 54 очка.

Но в этом сезоне у Хайруллина игра не идёт. Он забил победный гол в ворота «Динамо» (2:1) в первом матче чемпионата, после чего в восьми встречах отметился лишь одной результативной передачей. Один из наиболее дорогостоящих игроков СКА уже несколько раз оставался вне заявки, а в гостевом матче с «Сибирью» форварду ко всем его бедам ещё и дико не повезло. После броска Александра Никишина шайба угодила Марату в челюсть, и матч для него был завершён досрочно.

н. Константин Окулов (ЦСКА), 4 (1+3) очка в 12 матчах

Непривычно видеть в таком списке и кого-то из игроков ЦСКА. Однако первый месяц нового сезона команде Сергея Фёдорова откровенно не удался. Обладатель двух последних Кубков Гагарина с трудом заставляет себя настраиваться на проходные матчи регулярки, и Константину Окулову этот процесс даётся едва ли не труднее, чем всем его партнёрам. 28-летний форвард ЦСКА набрал 4 (1+3) очка в 12 матчах, причём в первых 11 играх он не забросил ни одной шайбы, а свой единственный гол в сезоне он забил в ворота «Сочи» (7:1) при счёте 5:0.

Константин Окулов Фото: photo.khl.ru

«С Окуловым вообще все понятно. Это супер-, гиперталантливый хоккеист, который не может себя заставить. Почему средние игроки выходят на высокий уровень? Вот я знаю, что слабее другого, и выпрыгиваю из штанов, чтобы хотя бы сравняться с его уровнем. А когда я на голову выше…

Это вот как раньше, почему игроки пили, куролесили, дурака валяли? Потому что у всех была зарплата 100 рублей, хоть ты в 10 раз больше забиваешь. Чего им напрягаться, вот они и квасят. Что я вижу со стороны? Мне очень нравится Окулов, но он просто эксплуатирует свой талант», — сказал об Окулове в эфире «СЭ» известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.