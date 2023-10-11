«Парней немножко расслабили» А. Заварухин — о победе «Трактора» над «Сибирью»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победный матч с «Сибирью» (5:4 Б).

«Хорошая игра с нашей стороны. Пропустили ненужные голы. Где-то соперник нас поймал на наших ошибках. Парни сыграли правильно, по заданию. Очень много провели в зоне атаки и забили хорошие голы.

Кондиции Кравцова? Большая пауза была. Он тренировался. Всё равно чувствуется, что немножко не хватает игровой практики. Других вариантов у нас нет, только через игры будет набирать форму.

Насколько вписался Юртайкин? Хорошо влился в коллектив, хорошо сыграл в тройке, дополнял её. Мы довольны его игрой. Мы видим его в топ-6? Ну конечно. Парень мастеровитый, у парня хорошие руки, хорошее мышление. Мы всем будем давать шанс проявиться себя. Если всё будет получаться, то будет играть и в топ-6. Сегодня мы выпустили в большинстве, дали шанс. неплохо смотрелся. Мы два гола в большинстве забили, это тоже немаловажный фактор. Всё через конкуренцию, мы сразу объявили, что конкуренция будет жесточайшая, ротация состава тоже, всё по спортивному принципу. Здесь ребята уже в курсе наших требований.

Травма Бурдасова? Травма есть, скрывать не буду. Но по срокам сказать тяжело. Сейчас по приезду будет тренироваться, в какой-то кондиции всё равно будет находиться. По срокам восстановления сказать пока трудно.

Сегодняшний матч – вектор движения «Трактора»? Мы парней немножко расслабили. Мы хотим играть в атаку. Думаю, по статистике это было видно. Нам не хватает где-то в завершении. Мы создаём хорошие моменты. Много атакуем, где-то даже немножко авантюрно. Думаю, нашим болельщикам такой хоккей больше нравится. И если он будет приноситься результат, если всё будет устраивать – мы в такой хоккей продолжим играть.

Шабанов провёл идеальный матч? Сегодня вся команда хорошо сыграла. Не буду выделять никого. Повторюсь: сегодня команда не бросила играть при 2:4, это самое главное.

«Трактор» мог поплатиться за контратаки «Сибири»? Мы, может быть, чуть-чуть проспали начало игры. Но дальше, по всей статистике, что у нас есть, мы играли в атаке. Может быть в ущерб обороне. Но мы сейчас хотим играть больше в атаку.

Следующий матч — братское дерби? У нас это и дерби двух столиц. Мы соседи, и наш челябинский и екатеринбургский хоккей очень близки, так что это прежде всего дерби в плане городов. А то, что братское дерби — скорее стечение обстоятельств», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.