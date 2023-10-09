$ 217 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ

В ночь с 10 на 11 октября мск в Северной Америке стартует регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В матче открытия сезона сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» Также в первый игровой день нового чемпионата состоятся ещё два матча: «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» примет «Сиэтл Кракен». За несколько дней до старта регулярки «Чемпионат» составил расклад по зарплатам российских хоккеистов в НХЛ.
Сразу оговоримся, что в наш список попали исключительно те игроки, которые уже точно проведут сезон-2023/2024 в главной хоккейной лиге мира. Поэтому вне рассмотрения остались россияне, уже отправленные в расположения клубов Американской хоккейной лиги по итогам тренировочных лагерей. Именно такая судьба постигла голкипера «Аризоны» Ивана Просветова, защитника «Нью-Джерси» Данила Мисюля, форварда «Ванкувер Кэнакс» Василия Подколзина и многих других наших представителей за океаном.
Вне списка остались и новички – защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко. С большой вероятностью они будут курсировать между лигами, как и голкипер «Нэшвилла» Ярослав Аскаров. Не до конца ясно, где бóльшую часть сезона проведёт и получивший новое повреждение нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов. В свою очередь, травма защитника «Вашингтон Кэпиталз» Джоэля Эдмундсона практически наверняка даст возможность начать сезон в основном составе россиянину Александру Алексееву. Поэтому в итоговый список «точных» игроков НХЛ включены 42 российских представителя.
Для начала сразу разведём в разные стороны два ключевых понятия – кэпхит и зарплата игрока в конкретном сезоне. Кэпхит – это среднегодовая сумма контракта игрока, которая учитывается в платёжной ведомости клубов НХЛ. Считается он просто – общая сумма контракта делится на его срок. При этом сам по себе кэпхит не является зарплатой в привычном понимании. В одном сезоне по двухлетнему контракту игрок может заработать $ 7 млн, а в другом — $ 3 млн, тогда в платёжную ведомость его команды пойдёт сумма в $ 5 млн. Нас же в данном рейтинге интересуют исключительно зарплаты российских хоккеистов в предстоящем сезоне, на них и будем ориентироваться.
|№
|Игрок
|Клуб
|Зарплата, $ млн
|1
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|12,5
|2
|Кирилл Капризов
|«Миннесота»
|12,5
|3
|Михаил Сергачёв
|«Тампа»
|11,05
|4
|Артемий Панарин
|«Рейнджерс»
|11
|5
|Сергей Бобровский
|«Флорида»
|10
|6
|Никита Кучеров
|«Тампа»
|10
|7
|Андрей Василевский
|«Тампа»
|9
|8
|Андрей Свечников
|«Каролина»
|9
|9
|Иван Проворов
|«Коламбус»
|8,5
|10
|Евгений Кузнецов
|«Вашингтон»
|8
|11
|Дмитрий Орлов
|«Каролина»
|7,75
|12
|Валерий Ничушкин
|«Колорадо»
|7,5
|13
|Игорь Шестёркин
|«Рейнджерс»
|7
|14
|Иван Барбашёв
|«Вегас»
|7
|15
|Павел Бучневич
|«Сент-Луис»
|6,9
|16
|Владислав Гавриков
|«Лос-Анджелес»
|6,5
|17
|Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|6
|18
|Андрей Кузьменко
|«Ванкувер»
|5,5
|19
|Илья Михеев
|«Ванкувер»
|5,35
|20
|Владимир Тарасенко
|«Оттава»
|5
|21
|Никита Зайцев
|«Чикаго»
|4,5
|22
|Илья Сорокин
|«Айлендерс»
|4
|23
|Артём Зуб
|«Оттава»
|4
|24
|Никита Задоров
|«Калгари»
|3,75
|25
|Александр Георгиев
|«Колорадо»
|3,7
|26
|Илья Самсонов
|«Торонто»
|3,55
|27
|Илья Любушкин
|«Анахайм»
|2,75
|28
|Семён Варламов
|«Айлендерс»
|2,75
|29
|Александр Романов
|«Айлендерс»
|2,5
|30
|Александр Барабанов
|«Сан-Хосе»
|2,5
|31
|Евгений Дадонов
|«Даллас»
|2,25
|32
|Владислав Наместников
|«Виннипег»
|2
|33
|Пётр Кочетков
|«Каролина»
|2
|34
|Клим Костин
|«Детройт»
|1,8
|35
|Яков Тренин
|«Нэшвилл»
|1,7
|36
|Алексей Торопченко
|«Сент-Луис»
|1,25
|37
|Николай Кныжов
|«Сан-Хосе»
|1,1
|38
|Даниил Тарасов
|«Коламбус»
|1,05
|39
|Дмитрий Куликов
|«Флорида»
|1
|40
|Кирилл Марченко
|«Коламбус»
|0,925
|41
|Никита Александров
|«Сент-Луис»
|0,8325
|42
|Александр Алексеев
|«Вашингтон»
|0,775
|Итоговая сумма:
|216,7325
Из интересных моментов выделим, что российский лидер «дикарей» Кирилл Капризов вступает в самый высокооплачиваемый год по пятилетнему контракту с «Уайлд» — его зарплата вырастет на $ 2,5 млн по сравнению с предыдущим сезоном. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, в отличие от Капризова, играет в лиге далеко не первый год, но такую сумму за один сезон получит впервые. До этого его зарплата не превышала $ 10 млн, а в сезоне-2021/2022 и вовсе составила «лишь» $ 5 млн. В новом же сезоне Ови заработает рекордные деньги, после чего в следующем сезоне зарплата упадёт до $ 11 млн.
Звёздный нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин по-прежнему остаётся одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, но это с точки зрения кэпхита – $ 11,642 млн. По своей зарплате в предстоящем сезоне россиянин не попал даже в тройку среди соотечественников. На третье место вырвался защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, у которого вступает в силу новый контракт. Ещё летом 2022 года 25-летний россиянин подписал восьмилетнее соглашение на $ 68 млн — по $ 8,5 млн в год — но по структуре контракта максимальную зарплату он заработает в первых трёх сезонах, после чего выплаты игроку начнут снижаться.
Михаил Сергачёв
Фото: Getty Images
Всё стабильно у голкипера Сергея Бобровского, дотащившего прошлым летом «Флориду Пантерз» до финала Кубка Стэнли. 35-летний вратарь продолжает получать по $ 10 млн в год, оставаясь самым дорогим российским вратарём за океаном. Такую же зарплату в новом сезоне заработает и лидер «Тампы» Никита Кучеров. Миллионом меньше полагается голкиперу «Лайтнинг» Андрею Василевскому и форварду «Каролины» Андрею Свечникову.
Андрей Свечников
Фото: Getty Images
В топ-10 среди россиян также входят обменянный в межсезонье из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс» защитник Иван Проворов и продолжающий играть за «Вашингтон» Евгений Кузнецов, который на совсем незначительную разницу опередил своего бывшего партнёра по команде – новичка «Каролины» защитника Дмитрия Орлова.
В следующем сезоне значительно поднимется в рейтинге голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, у которого вступит в силу новый контракт с американским клубом на восемь лет с кэпхитом в $ 8,25 млн. Пока же российский голкипер занимает только 22-ю позицию в списке, деля её с защитником «Оттавы» Артёмом Зубом. Новичок канадского клуба нападающий Владимир Тарасенко расположился всего парой строчек выше.
Ильи Сорокин
Фото: Getty Images
Важно понимать, что названные суммы не равны тем деньгам, которые хоккеисты из списка получат на руки. Необходимо помнить о двух главных налогах в НХЛ – эскроу и налоге штата. Из-за разницы в налогах Кучеров и Бобровский, играющие в штате Флорида, заработают больше Панарина, выступающего в Нью-Йорке. Это хорошо известная всем история. Всего же в сезоне-2023/2024 российские игроки из представленного списка заработают $ 216,7325 млн.