$ 217 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ

В ночь с 10 на 11 октября мск в Северной Америке стартует регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В матче открытия сезона сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» Также в первый игровой день нового чемпионата состоятся ещё два матча: «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» примет «Сиэтл Кракен». За несколько дней до старта регулярки «Чемпионат» составил расклад по зарплатам российских хоккеистов в НХЛ.

Сразу оговоримся, что в наш список попали исключительно те игроки, которые уже точно проведут сезон-2023/2024 в главной хоккейной лиге мира. Поэтому вне рассмотрения остались россияне, уже отправленные в расположения клубов Американской хоккейной лиги по итогам тренировочных лагерей. Именно такая судьба постигла голкипера «Аризоны» Ивана Просветова, защитника «Нью-Джерси» Данила Мисюля, форварда «Ванкувер Кэнакс» Василия Подколзина и многих других наших представителей за океаном.

Вне списка остались и новички – защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко. С большой вероятностью они будут курсировать между лигами, как и голкипер «Нэшвилла» Ярослав Аскаров. Не до конца ясно, где бóльшую часть сезона проведёт и получивший новое повреждение нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов. В свою очередь, травма защитника «Вашингтон Кэпиталз» Джоэля Эдмундсона практически наверняка даст возможность начать сезон в основном составе россиянину Александру Алексееву. Поэтому в итоговый список «точных» игроков НХЛ включены 42 российских представителя.

Для начала сразу разведём в разные стороны два ключевых понятия – кэпхит и зарплата игрока в конкретном сезоне. Кэпхит – это среднегодовая сумма контракта игрока, которая учитывается в платёжной ведомости клубов НХЛ. Считается он просто – общая сумма контракта делится на его срок. При этом сам по себе кэпхит не является зарплатой в привычном понимании. В одном сезоне по двухлетнему контракту игрок может заработать $ 7 млн, а в другом — $ 3 млн, тогда в платёжную ведомость его команды пойдёт сумма в $ 5 млн. Нас же в данном рейтинге интересуют исключительно зарплаты российских хоккеистов в предстоящем сезоне, на них и будем ориентироваться.

Из интересных моментов выделим, что российский лидер «дикарей» Кирилл Капризов вступает в самый высокооплачиваемый год по пятилетнему контракту с «Уайлд» — его зарплата вырастет на $ 2,5 млн по сравнению с предыдущим сезоном. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, в отличие от Капризова, играет в лиге далеко не первый год, но такую сумму за один сезон получит впервые. До этого его зарплата не превышала $ 10 млн, а в сезоне-2021/2022 и вовсе составила «лишь» $ 5 млн. В новом же сезоне Ови заработает рекордные деньги, после чего в следующем сезоне зарплата упадёт до $ 11 млн.

Звёздный нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин по-прежнему остаётся одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, но это с точки зрения кэпхита – $ 11,642 млн. По своей зарплате в предстоящем сезоне россиянин не попал даже в тройку среди соотечественников. На третье место вырвался защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, у которого вступает в силу новый контракт. Ещё летом 2022 года 25-летний россиянин подписал восьмилетнее соглашение на $ 68 млн — по $ 8,5 млн в год — но по структуре контракта максимальную зарплату он заработает в первых трёх сезонах, после чего выплаты игроку начнут снижаться.

Михаил Сергачёв Фото: Getty Images

Всё стабильно у голкипера Сергея Бобровского, дотащившего прошлым летом «Флориду Пантерз» до финала Кубка Стэнли. 35-летний вратарь продолжает получать по $ 10 млн в год, оставаясь самым дорогим российским вратарём за океаном. Такую же зарплату в новом сезоне заработает и лидер «Тампы» Никита Кучеров. Миллионом меньше полагается голкиперу «Лайтнинг» Андрею Василевскому и форварду «Каролины» Андрею Свечникову.

Андрей Свечников Фото: Getty Images

В топ-10 среди россиян также входят обменянный в межсезонье из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс» защитник Иван Проворов и продолжающий играть за «Вашингтон» Евгений Кузнецов, который на совсем незначительную разницу опередил своего бывшего партнёра по команде – новичка «Каролины» защитника Дмитрия Орлова.

В следующем сезоне значительно поднимется в рейтинге голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, у которого вступит в силу новый контракт с американским клубом на восемь лет с кэпхитом в $ 8,25 млн. Пока же российский голкипер занимает только 22-ю позицию в списке, деля её с защитником «Оттавы» Артёмом Зубом. Новичок канадского клуба нападающий Владимир Тарасенко расположился всего парой строчек выше.

Ильи Сорокин Фото: Getty Images

Важно понимать, что названные суммы не равны тем деньгам, которые хоккеисты из списка получат на руки. Необходимо помнить о двух главных налогах в НХЛ – эскроу и налоге штата. Из-за разницы в налогах Кучеров и Бобровский, играющие в штате Флорида, заработают больше Панарина, выступающего в Нью-Йорке. Это хорошо известная всем история. Всего же в сезоне-2023/2024 российские игроки из представленного списка заработают $ 216,7325 млн.