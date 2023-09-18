Форвард «Спартака» — украшение сезона КХЛ. Но справится ли Голдобин с главной проблемой?

«Спартак» на старте чемпионата оправдывает все выданные ему летом авансы. Хотя Александр Хохлачёв быстро стал лидером «Амура» и клепает очки за новый клуб, успехи красно-белых заставили быстро забыть об этом странном трансфере. Команда Алексея Жамнова играет красиво и размашисто, что иногда приводит к провалам в обороне (2:6 от «Адмирала»), но при этом может надолго запирать в позиционных атаках даже такого соперника, как СКА, на домашней площадке.

Ключевая роль в этих успехах — у первой тройки «Спартака», полностью собранной из игроков, которые пришли в клуб только этим летом. Звено из Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина на троих имеет 13 шайб и 27 очков. Главный наконечник атак тройки — это Голдобин, который за семь игр на старте чемпионата забил уже восемь раз. Как же проходит перерождение талантливого, но чудовищно нестабильного форварда?

Николай Голдобин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

В своё время ЦСКА избавился от форварда из-за того, что Николай явно не вписывался в механистический хоккей, который ставят все эти годы в Москве. Голдобин должен был раскрыться в «Металлурге», который осенью 2021-го поражал всех легкостью своих атак и моментальным переходом из обороны в атаку. Однако Николай на новом месте сочетал отличные голы с удивительными эпизодами типа большого штрафа в матче с «Сибирью» на ровном месте. Тогда в кадр попал Илья Воробьёв, который выразительно постучал своему форварду по шлему.

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После ударного первого сезона в Магнитогорске между клубом и форвардом явно прошла какая-то трещина. В сентябре Воробьёв несколько раз оставлял Николая в запасе — и вскоре стало известно о желании игрока поменять команду. «У нас парень сидит, он что, в прошлом сезоне плохо играл за «Металлург» или это плохой хоккеист? Его просто посадили в этом сезоне – и всё. Никто ничего ему толком не объяснял, просто не дают игрового времени. Нас не устраивает наше нынешнее положение в клубе. Мы хотим обмена», — возмущался агент игрока Сергей Исаков.

Голдобин вернулся в состав, набирал очки, но его личная продуктивность снизилась — впрочем, как и у всей «Магнитки». Сложно понять причины депрессии, которая охватила большинство игроков «Металлурга» в прошлом сезоне, не находясь внутри коллектива, однако на своём уровне не играл не только Голдобин, но и абсолютное большинство высокооплачиваемых форвардов команды. В плей-офф Николай по большей части молчал, зато забил победный гол в серии с «Автомобилистом» в овертайме седьмого матча.

Смена главного тренера и стратегии не помогла Голдобину — да и сам форвард, кажется, хотел вернуться в родную Москву. Летом «Металлург» поставил на других игроков, чем снова вызвал возмущение агента. «Мы считаем, что квалификация, которой они повторили контракт прошлого сезона, не соответствует уровню Николая. Они Михайлиса на 80 миллионов рублей подписали. Не хотим считать чужие деньги, но мы не стали подписывать контракт. Пусть тогда Михайлис делает результат в команде. Так что здесь вопросы, нужен ли вообще Коля в Магнитогорске и почему к нему такое отношение?» — говорил Исаков. Андрей Разин позже рассказывал, что уговаривал Голдобина остаться в «Металлурге», однако форвард был обменян в «Спартак».

В хоккейных кругах известна политика руководства «Спартака», которое ввело внутренний лимит контрактов игроков. Голдобин стал самым высокооплачиваемым игроком команды — по данным «СЭ», он зарабатывает 45 миллионов рублей в год. И одарённый форвард с ходу стал оправдывать вложения со стороны «Спартака», заколачивая чуть ли не в каждом матче.

Стоит отметить синергию с новыми партнёрами. «Каждый друг друга заменяет, подсказывает. Павел [Порядин] у нас очень быстрый, Иван [Морозов] может и обыграть, и в обороне подчистить, и забить шикарно. Я тоже в разных местах могу, как говорится, удочку закинуть», — говорил Николай после матча с ЦСКА. Про Морозова вы могли забыть после того, как форвард неудачно сыграл в фарм-клубе «Вегаса» — однако система «рыцарей» очень своеобразна в плане требований к стилю хоккеистов. То, что Морозов талантлив в роли плеймейкера, мы видели и в сборной, и в СКА. Порядин, несмотря на фланговую позицию, тоже умеет разгонять игру — и по проблемам «Нефтехимика» видно, какую значимую роль хоккеист играл в команде.

Игроки первого звена «Спартака» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Голы Голдобина в «Спартаке» разнообразны. Можно отметить, что тренеры нашли ему идеальную позицию в большинстве — в правом круге вбрасывания. Шикарный бросок Николая позволяет ему реализовывать далеко не самые очевидные моменты, например, попытки из острых углов — как в матче с «Витязем».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Можно отметить и шайбы, где видно взаимодействие всей тройки. Например, в игре с «Северсталью» Николая нашли роскошным пасом, а потом Голдобин на технике уверенно разобрался с чужим вратарём.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Однако на дистанции к форварду есть вопрос, который пока не дал закрепиться ему в НХЛ, — это стабильность. В грубой форме в своё время это выразил Игорь Никитин ещё в то время, когда Николай играл в ЦСКА: «Гол забил – теперь два месяца в суперхоккей будет играть? Хоккей состоит не только из голов и передач, но ещё и из большого объëма работы, которую нужно сделать». В старом клубе у Голдобина светлые отрезки чередовались с моментами хандры — но есть ощущение, что та «Магнитка» в целом слишком уж зависела от настроения. «Спартак» на старте чемпионата выглядит несколько более строгим в плане эмоций.

Некоторые тренеры не любят игроков, которые чередуют фейерверки и нулевые матчи — им важнее стабильность игрока. Однако такие игроки, как Голдобин, в своей лучшей форме украшают КХЛ, которая в плане звёзд просела — и даже нейтральные болельщики наверняка будут рады видеть такую форму Николая на дистанции сезона.