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Результаты матчей КХЛ 31 октября, обзоры, видео голов, турнирная таблица, расписание на 1 ноября 2023 г.

Хет-трики лидеров «Спартака» и «Салавата», конец чёрной серии «Магнитки». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ
Комментарии
«Торпедо» не справилось с «Авангардом», а СКА приговорили бывшие в составе «Ак Барса».

В последний день октября в регулярке КХЛ состоялось сразу восемь матчей. Коротко подводим итоги каждой игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Линч) – 05:36 (5x5)     1:1 Буше (Шарипзянов, Пьянов) – 13:51 (5x4)     2:1 Спунер (Ткачёв) – 26:44 (5x5)     2:2 Орлов (Виноградов, Шавин) – 45:09 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Ткачёв, Буше) – 54:18 (5x4)    

В Омске «Авангард» принимал «Торпедо». Нижегородцы здорово начали, забили гол, но последовавшие затем два подряд удаления сбили команде Игоря Ларионова темп, да ещё и Рид Буше реализовал одно из них. Второй период уже остался за «ястребами», которые создали моментов на пять голов, но забили только один. И в третьем отрезке уже «Торпедо» смогло сравнять счёт. Игра могла дойти до овертайма, но необязательное удаление за нарушение численного состава стало для нижегородцев роковым – Дамир Шарипзянов забил первый гол в сезоне, а затем «Авангард» удержал победный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хрипунов (Романцев, Трямкин) – 21:43 (4x5)     2:0 Макеев (Мэйсек, Осипов) – 30:59 (5x4)     3:0 Обидин (Макеев, Голышев) – 59:18 (en)    

В Екатеринбурге «Автомобилист» встречался с «Куньлунем» и одержал важную победу, необходимую забуксовавшему уральскому коллективу. Исход встречи решился во втором периоде, когда сначала Хрипунов забил в меньшинстве, а потом Макеев реализовал большинство. Владимир Палкин всего с 20 сейвами оформил «сухарь», а точку в матче голом в пустые ворота на последней минуте поставил Обидин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
0:1 Шестаков (Бекетаев, Савицкий) – 11:27 (5x4)     1:1 Хабаров (Гребёнкин) – 25:06 (5x5)     2:1 Коробкин (Хабаров) – 43:29 (5x5)     3:1 Коробкин (Маклюков, Джонсон) – 54:07 (5x5)     3:2 Савицкий (Муратов, Бекетаев) – 58:09 (5x5)    

«Магнитка», слегка забуксовавшая в серии поражений, играла дома с одним из аутсайдеров Востока «Барысом». Гости открыли счёт в большинстве, и затем «Металлург» с большим трудом, но сподобился на камбэк. Хабаров сравнял результат во втором периоде, а Егор Коробкин оформил спасительный для уральцев дубль уже в третьем отрезке. «Барыс» бился до конца, отыграл одну шайбу, но в итоге «Магнитка» прервала печальную серию, а Сергей Мозякин одержал первую победу в роли тренера.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Дроздов (Хафизуллин, Ливо) – 26:39 (5x4)     1:1 Мищенко (Дрозг, Рылов) – 28:00 (5x4)     2:1 Хмелевски (Башкиров, Пименов) – 35:32 (5x5)     3:1 Хмелевски (Ливо) – 39:51 (4x3)     4:1 Хмелевски (Ливо, Науменков) – 44:11 (5x4)    

«Салават» в Уфе принимал «Амур». В равном матче к середине второго периода счёт был 1:1, после чего ситуацию в свои руки взял лидер юлаевцев Александр Хмелевски. Американец оформил натуральный хет-трик, обеспечив «Салавату» победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Кузнецов (Смирнов, Бориков) – 10:35 (5x5)     1:1 Ильин (Тихонов, Аймурзин) – 32:43 (5x5)     1:2 Аймурзин (Абросимов, Иванцов) – 35:18 (5x4)    

Минское «Динамо» после успешного короткого выезда вернулось домой, чтобы сыграть с «Северсталью». «Зубры» открыли счёт в середине первого периода, но это был последний для хозяев гол в матче. А вот череповчане во втором отрезке выстрелили дуплетом, перевернули игру и затем не отпустили победу.

Турнирная таблица КХЛ

Блестящий матч на родине провёл белорус Константин Шостак, отразивший 33 броска минчан.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский (О'Делл) – 05:21 (5x5)     1:1 Бракко (Корягин) – 06:41 (5x5)     1:2 Уил (Гусев, Прибыльский) – 13:45 (5x5)     2:2 Хуснутдинов (Галенюк, Мичков) – 27:31 (5x3)     2:3 Гусев (О'Делл, Уил) – 29:46 (5x4)     2:4 Уил (Гусев, Менелл) – 50:01 (5x4)     2:5 Рашевский (Кудрявцев) – 59:13 (en)    

В Сочи местные «леопарды» и московское «Динамо» сыграли второй матч за два дня, и исход оказался таким же. В этот раз команда Дмитрия Кокорева сражалась на равных с лидером Запада до середины матча, но потом всё-таки капитулировала. Рашевский и Уил оформили по дублю, Гусев набрал 3 (1+2) очка, а голкипер Максим Моторыгин совершил 36 сейвов — вот главные слагаемые второй подряд уверенной победы «Динамо» на побережье Чёрного моря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Голдобин (Порядин, Морозов) – 03:56 (5x5)     2:0 Кин (Принс) – 10:31 (5x4)     3:0 Голдобин (Вишневский, Порядин) – 29:05 (5x5)     3:1 Белозёров (Клок, Якупов) – 36:22 (5x3)     4:1 Цыплаков – 37:29 (5x5)     5:1 Голдобин (Локтионов, Чайковски) – 42:25 (5x4)     6:1 Локтионов (Морозов, Голдобин) – 49:40 (5x4)    

В московском «Мегаспорте» «Спартак», прервавший историческую серию побед в прошлой игре в Новосибирске, принимал разогнавшийся в последнее время «Нефтехимик». Борьбы в этом матче не получилось: красно-белые уже в середине игры вели 3:0, а после гола нижнекамцев забили гостям ещё столько же. Не получилась игра у вратаря «Нефтехимика» Долганова, пропустившего четыре шайбы с 22 бросков, да и дебют за «волков» списанного из СКА голкипера Николаева вышел смазанным. У «Спартака» же очередной великолепный матч провёл лучший бомбардир и снайпер КХЛ Николай Голдобин, оформивший хет-трик и добавивший к нему результативную передачу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Дыняк (Лукоянов, Лямкин) – 03:04 (5x5)     1:1 Грицюк (Чивилёв, Пашнин) – 10:49 (5x5)     2:1 Глотов (Пашнин, Рендулич) – 19:50 (5x5)     2:2 Яшкин – 26:02 (5x5)     2:3 Кагарлицкий (Войнов, Свечников) – 30:46 (5x4)    

Под главной вывеской дня встретились СКА и «Ак Барс». В первом периоде игры армейцы одержали волевую победу, но затем их приговорили хоккеисты, от которых петербуржцы добровольно отказались в прошлые годы. Яшкин сравнял счёт, а Кагарлицкий, реализовав большинство на 31-й минуте, оформил победный гол.

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Во второй половине матча СКА устроил тяжёлый рабочий день Тимуру Билялову, однако казанский голкипер справился, совершив в итоге 39 сейвов за игру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матч 1 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2023, среда. 17:00 МСК
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Не начался
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