Хет-трики лидеров «Спартака» и «Салавата», конец чёрной серии «Магнитки». Итоги дня в КХЛ

«Торпедо» не справилось с «Авангардом», а СКА приговорили бывшие в составе «Ак Барса».

В последний день октября в регулярке КХЛ состоялось сразу восемь матчей. Коротко подводим итоги каждой игры.

В Омске «Авангард» принимал «Торпедо». Нижегородцы здорово начали, забили гол, но последовавшие затем два подряд удаления сбили команде Игоря Ларионова темп, да ещё и Рид Буше реализовал одно из них. Второй период уже остался за «ястребами», которые создали моментов на пять голов, но забили только один. И в третьем отрезке уже «Торпедо» смогло сравнять счёт. Игра могла дойти до овертайма, но необязательное удаление за нарушение численного состава стало для нижегородцев роковым – Дамир Шарипзянов забил первый гол в сезоне, а затем «Авангард» удержал победный счёт.

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В Екатеринбурге «Автомобилист» встречался с «Куньлунем» и одержал важную победу, необходимую забуксовавшему уральскому коллективу. Исход встречи решился во втором периоде, когда сначала Хрипунов забил в меньшинстве, а потом Макеев реализовал большинство. Владимир Палкин всего с 20 сейвами оформил «сухарь», а точку в матче голом в пустые ворота на последней минуте поставил Обидин.

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«Магнитка», слегка забуксовавшая в серии поражений, играла дома с одним из аутсайдеров Востока «Барысом». Гости открыли счёт в большинстве, и затем «Металлург» с большим трудом, но сподобился на камбэк. Хабаров сравнял результат во втором периоде, а Егор Коробкин оформил спасительный для уральцев дубль уже в третьем отрезке. «Барыс» бился до конца, отыграл одну шайбу, но в итоге «Магнитка» прервала печальную серию, а Сергей Мозякин одержал первую победу в роли тренера.

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«Салават» в Уфе принимал «Амур». В равном матче к середине второго периода счёт был 1:1, после чего ситуацию в свои руки взял лидер юлаевцев Александр Хмелевски. Американец оформил натуральный хет-трик, обеспечив «Салавату» победу.

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Минское «Динамо» после успешного короткого выезда вернулось домой, чтобы сыграть с «Северсталью». «Зубры» открыли счёт в середине первого периода, но это был последний для хозяев гол в матче. А вот череповчане во втором отрезке выстрелили дуплетом, перевернули игру и затем не отпустили победу.

Блестящий матч на родине провёл белорус Константин Шостак, отразивший 33 броска минчан.

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В Сочи местные «леопарды» и московское «Динамо» сыграли второй матч за два дня, и исход оказался таким же. В этот раз команда Дмитрия Кокорева сражалась на равных с лидером Запада до середины матча, но потом всё-таки капитулировала. Рашевский и Уил оформили по дублю, Гусев набрал 3 (1+2) очка, а голкипер Максим Моторыгин совершил 36 сейвов — вот главные слагаемые второй подряд уверенной победы «Динамо» на побережье Чёрного моря.

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В московском «Мегаспорте» «Спартак», прервавший историческую серию побед в прошлой игре в Новосибирске, принимал разогнавшийся в последнее время «Нефтехимик». Борьбы в этом матче не получилось: красно-белые уже в середине игры вели 3:0, а после гола нижнекамцев забили гостям ещё столько же. Не получилась игра у вратаря «Нефтехимика» Долганова, пропустившего четыре шайбы с 22 бросков, да и дебют за «волков» списанного из СКА голкипера Николаева вышел смазанным. У «Спартака» же очередной великолепный матч провёл лучший бомбардир и снайпер КХЛ Николай Голдобин, оформивший хет-трик и добавивший к нему результативную передачу.

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Под главной вывеской дня встретились СКА и «Ак Барс». В первом периоде игры армейцы одержали волевую победу, но затем их приговорили хоккеисты, от которых петербуржцы добровольно отказались в прошлые годы. Яшкин сравнял счёт, а Кагарлицкий, реализовав большинство на 31-й минуте, оформил победный гол.

Во второй половине матча СКА устроил тяжёлый рабочий день Тимуру Билялову, однако казанский голкипер справился, совершив в итоге 39 сейвов за игру.

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Матч 1 ноября