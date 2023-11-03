«Салават» вновь забрал «зелёное дерби», СКА выпал из зоны плей-офф. Итоги дня в КХЛ

«Спартак» впервые в сезоне не смог забить ни одного гола, а «Локомотив» и «Автомобилист» уступили на домашнем льду.

2 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился девятью матчами. Подводим итоги игр.

На 10-й минуте первого периода Михаил Рахманов открыл счёт в матче, воспользовавшись грубой ошибкой Сергея Зборовского. Спустя четыре минуты Андрей Обидин с передач Алексея Макеева и Алексея Бывальцева восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте второго периода Максим Мусоров с передачи Понтуса Оберга вывел гостей вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Анатолий Голышев с передачи Степана Хрипунова сделал счёт 2:2, благодаря чему игра перешла в овертайм, который не выявил победителя. В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Михаила Рахманова. Ещё одну попытку реализовал Кирилл Савицкий.

Главным героем матча стал голкипер гостей Эдвард Паскуале. После неудачного старта регулярного чемпионата канадский вратарь постепенно набирает оптимальные кондиции и демонстрирует всё более надёжную и уверенную игру. Во встрече с «Автомобилистом» 32-летний вратарь сначала отразил 38 бросков в игровое время матча, а затем справился со всеми четырьмя попытками хозяев в серии послематчевых бросков.

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Первый период обошёлся без заброшенных шайб. На 14-й минуте второго периода Иван Дроздов с передачи Николя Мелоша открыл счёт в матче. На четвёртой минуте третьего периода Дроздов с передач Глеба Кузьмина и Николя Мелоша удвоил преимущество уфимского клуба. Через 20 секунд Михаил Науменков сделал счёт 3:0.

В самом конце периода Дмитрий Яшкин размочил счёт, лишив шат-аута Александра Самонова. Но на исход встречи гол чешского форварда повлиять уже никак не мог. «Салават Юлаев» во второй раз в сезоне выиграл «зелёное дерби» и повёл в противостоянии с «Ак Барсом» — 2-1.

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На шестой минуте первого периода Данил Аймурзин с передач Михаила Ильина и Кирилла Пилипенко открыл счёт в игре. В начале второй двадцатиминутки Владислав Сёмин с передачи Сергея Шумакова восстановил равенство в счёте. На четвёртой минуте периода Александр Скоренов с передач Ильи Иванцова и Никиты Коростелёва вновь вывел гостей вперёд.

Через четыре минуты Руслан Абросимов с передач Никиты Седова и Тимура Муханова сделал счёт 3:1. В середине второго периода Александр Скоренов с передач Никиты Седова и Ильи Иванцова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. «Северсталь» победила «Ладу» и прервала четырёхматчевую победную серию тольяттинцев.

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На 14-й минуте первого периода Артём Сериков с передачи Данилы Попова открыл счёт в игре. На 14-й минуте уже второй двадцатиминутки Александр Дергачёв с передачи Андрея Белозёрова удвоил преимущество хозяев.

В начале третьего периода Георгий Белоусов с передач Артёма Михеева и Владимира Бутузова отыграл одну шайбу сибиряков. В конце матча Булат Шафигуллин установил окончательный счёт в матче, забросив в пустые ворота. «Нефтехимик» дома обыграл «Сибирь» и поднялся в восьмёрку лучших команд на Востоке.

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В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. На пятой минуте третьего периода Янни Калдис вывел минчан вперёд, сам же поразив ворота хозяев после своего же перехвата. На 12-й минуте периода Георгий Иванов с передачи Ярослава Лихачёва сделал счёт равным.

В дополнительное время победу минскому «Динамо» принёс реализованный буллит Сэма Энаса. «Локомотив» набрал одно очко, но потерпел пятое поражение в последних шести матчах. В субботу, 4 ноября, команда Игоря Никитина на домашнем льду сыграет с лидером КХЛ – московским «Динамо».

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На седьмой минуте матча Алексей Волгин с передачи Игната Коротких открыл счёт в игре. На восьмой минуте второго периода Кирилл Панюков с передач Кэмерона Ли и Кирилла Капустина удвоил преимущество гостей.

На шестой минуте третьего периода Матвей Мичков с передачи Сергея Попова сократил отставание в счёте. В конце матча Егор Коршков установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота. «Амур» победил в гостях «Сочи» и нанёс южанам седьмое поражение в восьми матчах.

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На третьей минуте второго периода Егор Фатеев с передач Тахира Мингачёва и Ярослава Дыбленко открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Максим Соркин с передач Михаила Григоренко и Виталия Абрамова удвоил преимущество армейского клуба. На 18-й минуте третьего периода Константин Окулов с передач Владислава Каменева и Сергея Плотникова установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота «Спартака».

Голкипер ЦСКА Иван Федотов провёл лучший матч в этом сезоне КХЛ, отразив 44 (!) броска и отыграв на «ноль». «Спартак» впервые в нынешней регулярке не смог забить ни одного гола за матч. При этом стоит заметить, что однажды красно-белые всё-таки доставили шайбу в ворота гостей, но гол Николая Голдобина был отменён из-за положения вне игры после удачно взятого тренерского запроса Сергеем Фёдоровым.

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На 11-й минуте первого периода Люк Локхарт с передач Тайлера Вона и Девина Броссо открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Колин Кэмпбелл с передачи Нолана Мойла удвоил преимущество хозяев.

На шестой минуте второго периода Деннис Ян размочил счёт в матче. На 18-й минуте третьего периода Кирилл Воронин с передач Бобби Линча и Егора Виноградова восстановил равенство в счёте. В овертайме победу подопечным Игоря Ларионова принёс Максим Летунов.

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На восьмой минуте первого периода Степан Старков с передачи Василия Глотова вывел армейцев вперёд. На 11-й минуте встречи Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Рид Буше с передач Райана Спунера и Михаила Гуляева вывел омичей вперёд.

На 35-й секунде второго периода Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва оформил дубль. На восьмой минуте периода Дамир Шарипзянов с передач Игоря Гераськин и Александра Филатьева сделал хет-трик. После четвёртой пропущенной шайбы в матче Никита Серебряков отправился на скамейку, уступив место в воротах Павлу Мойсевичу.

На 15-й минуте третьего периода Андрей Чивилёв с передачи Борны Рендулича забросил вторую шайбу СКА в матче. На 17-й минуте периода Иван Николишин забросил пятую шайбу в пустые ворота СКА. В конце матча Арсений Грицюк установил окончательный счёт в игре. СКА потерпел третье поражение подряд и закрепился на девятой строчке Западной конференции КХЛ.

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Матч 3 ноября