Акулы на дне. Из-за чего «Сан-Хосе» выглядит худшей командой XXI века в НХЛ

Одно очко и 0 побед в девяти играх. Девять шайб в девяти матчах и лишь одна игра, где команда забила больше одного раза. Ни одного хоккеиста с хотя бы нулевым показателем полезности. Всё это — «Сан-Хосе» образца осени 2023-го, команда, которая начала сезон так, словно претендует на звание худшей команды XXI века.

Понятно, что никто не ожидал от одного из главных аутсайдеров прошлого сезона внезапного попадания в плей-офф. После летнего обмена Эрика Карлссона уровень состава «Сан-Хосе» (и особенно защиты клуба) совсем рухнул, крутой по меркам лиги выглядела только связка Томаша Гертла и Логана Кутюра — и при этом канадец пропускает старт сезона из-за травмы. Казалось бы, проблем никаких — сливай себе сезон в ожидании того, что на голову упадёт очередной «некстван», и кайфуй. Однако за свободным падением в таблице НХЛ скрываются и менее приятные для болельщиков вещи.

Стоит отметить, что к старту своей неминуемой перестройки «Сан-Хосе» подходил в ужаснейшем состоянии. Немало активов клуб продал в «Оттаву» в обмен на Эрика Карлссона — и теперь лицо «Сенаторз» определяет дуэт центров Штюцле — Норрис, которые были выбраны под пиками «Сан-Хосе». Несмотря на финал конференции в первом же сезоне и первый за долгое время 100-очковый сезон для защитника, можно с уверенностью сказать, что от Карлссона в Калифорнии ждали куда большего.

Эрик Карлссон Фото: Josie Lepe/AP Photo/ТАСС

Большинство лидеров команды были если не в почтенном возрасте, то точно не в том, который повышал их трансферную цену. Хорошим активом для обмена виделся Тимо Майер, можно было получить неплохую компенсацию за Гертла, но руководство решило оставить его в команде, связав долгосрочным контрактом. Чисто в хоккейном плане можно было бы выручить хорошие активы за Эвандера Кейна, но на фоне грандиозного скандала вокруг форварда руководство «акул» решило расторгнуть с игроком контракт. Всё это не помешало Эвандеру в скором времени подписаться на не сильно меньшие деньги в «Эдмонтоне».

Можно сказать, что ставший генменеджером команды летом 2022-го Майк Грир получил довольно невзрачное наследство. Перед первым чернокожим ГМ в истории не стояла задача побеждать: в обменах надо было выжимать максимум из имевшихся активов, пытаться найти застрявшую в хоккейном развитии молодёжь для перезагрузки на новом месте, а также копить драфт-пики для пополнения скудного запаса молодых игроков команды.

Первый же обмен Брента Бёрнса заставил недоумённо чесать в затылке. «Сан-Хосе» удержали у себя $ 2,72 млн зарплаты, и «Каролина» получала главного бородача НХЛ за $ 5,28 млн. Даже с учётом возраста Бёрнса это превосходный кэпхит для человека, который даже в плохой команде набирал по 50 очков за сезон. Однако «акулы» получили за бывшего обладателя «Норриса» пик третьего раунда (причём очень поздний, ближе к четвёртому) и малоизвестного финского вратаря Мякиниеми, который в 24 года проигрывает конкуренцию даже в фарме «Шаркс».

Последующие обмены лидеров клуба получились не лучше. Главным активом «Шаркс» был Тимо Майер — и когда интерес «Дэвилз» к швейцарцу стал известен, все были уверены, что «Нью-Джерси» придётся расстаться с кем-то из своих многочисленных звёздочек. Однако ни Мерсер, ни Хольц, ни Хьюз-младший в Калифорнию не поехали, основным активом на будущее стал Шакир Мухамадуллин, который пока тоже играет в АХЛ. Пик первого раунда «Нью-Джерси» тоже был поздним.

Ну и с обменом Карлссона у «Сан-Хосе» вышло совсем неловко. Понятно, что ЭК65 выдал один блестящий сезон после череды неудач, понятно, что швед в последнее время очень часто ломается, но магическая цифра «100» должна была повысить ценность игрока. Однако «Сан-Хосе» получил от «пингвинов» лишь один пик первого раунда, и больше ценных активов не было. По ходу прошлого сезона «акулы» заикались о четырёх первых раундах — понятно, что это был перекос в другую сторону, но мы и не такие безумные обмены видели. «Шаркс» просили у «Питтсбурга» другого шведа Маркуса Петтерссона, который бы мог помочь команде и после конца перестройки, но не получили. В сухом остатке «акулы» получили три плохих контракта, да ещё и пик третьего раунда отдали: мелочь, но неприятно.

Можно было найти разные причины того, почему активы «Шаркс» уходили ниже своей потенциальной стоимости. Проблема в том, что каждый раз «Сан-Хосе» получал меньше, чем мог бы. В эту канву мог бы лечь и обмен Эдина Хилла: будущий герой плей-офф достался «Вегасу» лишь за пик четвёртого раунде, хотя «акулы» за год до этого потратили второй раунд. Однако Хилл в «Шаркс» выглядел неубедительно, проиграл борьбу за позицию первого номера, и на тот момент цена казалась логичной.

Томаш Гертл, лучший игрок нынешнего «Сан-Хосе» Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

При этом «Шаркс» не пытались получить какие-то активы за то, чтобы принять чужие плохие контракты. Например, «Аризона» в прошлом году получила два пика второго раунда, два пика третьего раунда и поднялась в первом раунде за три позиции, получив взамен годичные сделки Патрика Немета и Зака Кассиана. Может, у «Шаркс» не было денег, чтобы позволить себе принять два этих контракта? Да нет, прошлым летом «акулы» потратили $ 4,75 млн под потолком на подписание контрактов с Мэттом Беннингом, Нико Штурмом и Маркусом Нутиваарой, которые не выглядели ценными активами для перестройки. «Койоты» потратили на два чужих «якоря» на $ 1 млн больше.

Теперь ситуация в «Сан-Хосе» примерно такая: обменяны уже почти все, кто представлял большую ценность, кроме Гертла и Кутюра, однако обмену первого может помешать длина контракта, а обмену второго – возраст. При этом больших активов клуб не накопил: в трёх ближайших драфтах у команды будет 23 пика (восемь в первых двух раундах). Для сравнения: у «Аризоны» это число составляет 34 (13), у «Чикаго» 29 (13), у «Монреаля» – 29 (8), хотя команды находятся примерно на одной и той же стадии развития.

Нынешнее положение «Сан-Хосе» эту ситуацию усугубляет. Как обычно поступают команды, которым нечего ловить? Стараются подбирать тренеров, которые могут поработать с теми молодыми игроками, что уже есть в составе, а ещё могут дать свободу рук в атаке ветеранам, которые могут набить статистику и поднять свою цену. «Шаркс» сделали выбор в пользу Дэвида Куинна, который в «Рейнджерс» запомнился как раз тем, что при нём никто из многочисленных первораундников команды не вырос. Зато Куинн и Грир имели прекрасные отношения ещё во время совместной работы в Бостонском университете!

В результате болельщики скрипят зубами из-за того, что Куинн абсолютно нелогично мешает звенья и толком не даёт игрового времени тем молодым игрокам, которые неплохо проявили себя на старте. Например, приходящий за перезагрузкой Филип Задина пока получает лишь 15 минут в среднем за матч — но ни он, ни игроки типа Томаса Бордело (21 год), Фабиана Зеттерлунда (24) или Вильяма Эклунда (21) не делают шага вперёд, пусть это и сложно сделать в такой команде. Кроме того, форварды, которых могли бы обменять на дедлайне, тоже проваливают сезон. Кто будет готов заплатить много за Александра Барабанова, который год назад выглядел превосходным ролевиком, а сейчас в шести матчах не набрал ни одного балла?

Дэвид Куинн и Майк Грир Фото: Aric Crabb/AP Photo/ТАСС

Конечно, «Сан-Хосе» надо проигрывать — но ведь и проигрывать можно по-разному, поражение 1:3 и 4:5 приносит одинаковое количество очков (нулевое), но разное содержание. Кроме того, даже последнее место с огромным отрывом ничего не гарантирует в ту эпоху, когда проценты драфт-лотереи максимально размазаны.

«Колорадо»-2017 и «Детройт»-2020, выдававшие исторически плохие сезоны, не только не получали первых пиков, но и вылетали из топ-3 драфта. Впрочем, «Колорадо», выбравший Кейла Макара, вряд ли этому сильно расстроен.

Понятно, что рано или поздно «Сан-Хосе» должен накопить достаточное количество активов, чтобы вернуться хотя к уровню команды плей-офф. Только вот насколько быстрым будет этот процесс? В своё время, 30 лет назад, свежесозданный «Сан-Хосе» чудовищно проводил первые годы своей жизни, но связка Ларионов — Макаров вдохнула в команду жизнь. Сейчас такой помощи «акулам» ждать неоткуда.