Вы когда-нибудь забьёте? Топ известных нападающих с нулём голов в сезоне КХЛ

Среди них чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Гагарина, перебравшийся в СКА.

С начала регулярного чемпионата КХЛ прошло уже больше двух месяцев, а многие именитые форварды до сих пор не познали вкус заброшенной шайбы в нынешнем сезоне. Кто из заметных нападающих, сыгравших больше 10 матчей, продолжает оставаться на голодном пайке?

н. Тайлер Вон («Куньлунь Ред Стар»)

12 (0+12) очков в 29 матчах при показателе полезности «-9» и среднем игровом времени 15.35

Аномальную статистику в первой половине регулярного чемпионата демонстрирует один из лидеров «Куньлуня» Тайлер Вон. Забросивший 44 шайбы за карьеру в КХЛ 27-летний форвард является одной из главных звёзд «драконов». Большую часть матчей Тайлер провёл в сочетании с Девином Броссо и Лукасом Локхартом, и эта тройка является едва ли не самым стабильным орудием команды Виктора Игнатьева.

Броссо и Локхарт на двоих забросили 16 шайб, вот только Вон никак не может размочить свою безголевую серию. Тайлер имеет большое количество моментов в каждом матче, но шайба после его бросков упорно не идёт в цель. При этом нападающий сборной Китая успел отметиться уже 12 результативными передачами, что лишний раз доказывает, что играет Вон нормально, просто не получается забить.

н. Александр Бурмистров («Спартак»)

6 (0+6) очков в 18 матчах при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 15.56

Московский «Спартак» является самой атакующей командой КХЛ образца нынешнего сезона. По крайней мере, именно об этом свидетельствует сухая статистика заброшенных шайб. В 26 матчах красно-белые отгрузили в ворота соперников 95 голов. Ближайший преследователь – «Северсталь» — с 81 голом в 24 матчах. Но основной вклад в потрясающую эффективность красно-белой атаки внесла первая тройка в лице Павла Порядина, Ивана Морозова и Николая Голдобина.

К некоторым же из других нападающих «Спартака» есть серьёзные вопросы. Например, чемпион мира 2014 года в составе сборной России Александр Бурмистров по-прежнему имеет 0 голов на своём лицевом счету. Перебравшийся в московский клуб в межсезонье 32-летний нападающий пропустил несколько матчей из-за повреждения, но всё равно провёл уже достаточное количество встреч при очень большом игровом времени. Бурмистров сыграл 18 матчей, в среднем проводя 16 минут на льду. За такое количество времени можно было бы и забить – хотя бы несколько раз.

н. Матвей Гуськов («Салават Юлаев»)

2 (0+2) очка в 17 матчах при показателе полезности «-7» и среднем игровом времени 11.38

К 22 годам молодой нападающий успел стать двукратным обладателем Кубка Гагарина в ЦСКА. В межсезонье вокруг перехода Гуськова в «Салават Юлаев» развернулась целая история. Изначально форвард должен был перебраться в «Локомотив», где в своё время прекрасно выступал его отец Александр. Ярославский клуб даже сделал находившемуся в статусе ОСА игроку оффершит, и тот его принял, но перехода не случилось. ЦСКА повторил предложение «Локомотива», после чего обменял хоккеиста на Восток.

В руководстве столичного клуба честно и откровенно признали, что просто не захотели укреплять конкурента по Западной конференции, поэтому и пошли на такой ход. Однако в «Салавате» Гуськов пока выглядит инородным элементом. Помимо того, что Матвей никак не может забить, он ещё и просаживается при выполнении оборонительных действий, о чём ярко свидетельствует его отрицательная полезность.

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н. Павел Дедунов (СКА)

0 (0+0) очков в 15 матчах при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени 09.54

Иную игровую роль в СКА выполняет новичок армейского клуба Павел Дедунов. Один из любимых игроков Боба Хартли в чемпионском «Авангарде» давно привык исполнять функции чекера. Дедунов никогда не отличался повышенной результативностью, в основном отвечая за действия своих команд в меньшинстве.

Павел Дедунов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но статистика 33-летнего форварда в армейской команде уж слишком грустная. Опытный нападающий не только всё ещё не набрал ни одного очка, но и показатель полезности оставляет желать много лучшего для хоккеиста его роли. Учитывая длину скамейки в коллективе Романа Ротенберга, с такими показателями можно надолго перебраться в команду «Ротация».

н. Денис Голубев («Адмирал»)

1 (0+1) очко в 15 матчах при показателе полезности «-5» и среднем игровом времени 12.56

Не складывается сезон и у новичка «Адмирала» Дениса Голубева. Звезда российского нападающего взошла на чемпионате мира среди молодёжи 2011 года, где буллит Голубева помог российской команде выиграть в сложнейшем полуфинале у шведов. Предыдущие два сезона нападающий провёл в «Сибири», и по итогам последней регулярки он стал лучшим игроком новосибирской команды по показателю полезности «+18».

Однако после смены главного тренера «Сибирь» не стала удерживать хоккеиста в команде. Да и Андрей Мартемьянов не потащил Дениса за собой в «Амур». Что-то знали? Именно такой вывод можно сделать, глядя на дичайший регресс форварда после переезда во Владивосток. Понятно, что в этом сезоне сбоит весь «Адмирал». Неслучайно команда Леонида Тамбиева уверенно занимает последнее место на Востоке КХЛ. Но Голубев своей игрой точно не помогает приморскому клубу.

н. Степан Никулин («Локомотив»)

2 (0+2) очка в 14 матчах при показателе полезности «+2» и среднем игровом времени 12.33

Если в прошлом сезоне вы хотели вывести из себя Ярослава Лихачёва, то лучшим способом для этого было задать вопрос арендованному в «Амур» нападающему про его конкуренцию со Степаном Никулиным. На предсезонке два молодых форварда боролись за одно место в «Локомотиве», и это сражение выиграл Никулин. Степан остался в Ярославле и выдал потрясающий сезон для своего возраста, выбив 33 (14+19) очка в 61 матче. Лихачёв же отправился в аренду в «Амур» и там разрывал лигу.

Сейчас Ярослав вернулся в родной клуб и продолжил подтверждать завоёванные в Хабаровске авансы, а вот 22-летний Никулин потерялся. Справедливости ради важно заметить, что в сентябре Степан получил травму, которая выбила его из состава на приличный срок. Но и после возвращения в строй нападающий по-прежнему не радует результативностью. Особенно на фоне Лихачёва, который с 16 очками является вторым бомбардиром «Локомотива».