Кого уволят первым в НХЛ? Три главных кандидата на тренерскую отставку

Хотя регулярка НХЛ состоит из 82 матчей и длится полгода, многое решается уже в первый месяц. Важная отсечка сезона — американский День благодарения, который отмечается в четвёртый четверг ноября. Если команда в этот момент находится в кубковой восьмёрке, то на 75-80% (в зависимости от сезона) сохраняет эту позицию и в середине апреля.

Хотя в НХЛ октябрь, в отличие от КХЛ, не является «смертельным» месяцем для тренеров, некоторые из них уже могут беспокоиться о своей позиции. Здесь мы не учитываем новичков, которые пока неудачно стартовали (типа Спенсера Карбери в «Вашингтоне» и Райана Хаски в «Калгари») или тренеров, которых нанимали исключительно для перестройки (Люк Ричардсон, «Чикаго»).

Джей Вудкрофт, «Эдмонтон»

Джей Вудкрофт Фото: Philip G. Pavely/AP Photo/ТАСС

Межсезонье прошло для «Эдмонтона» относительно спокойно — команда более-менее отработала в той потолочной ситуации, в которую была загнана решениями как нынешнего, так и прошлого менеджмента. Игравшая на историческом уровне спецбригада большинства обеспечила «Эдмонтону» спокойное место в плей-офф, и казалось, что ничего в этом плане не поменяется.

Однако на старте нового сезона всё внезапно развалилось. Особенно поражала защита: казалось, приобретение Маттиаса Экхольма перед прошлым дедлайном зацементировало оборону «Эдмонтона», прибавив ей баланса. Однако в первом же матче сезона с «Ванкувером» (1:8) защитники «Ойлерз» выглядели так, как будто впервые увидели шайбу и друг друга. Прямо сейчас эта ситуация не улучшается.

Кроме того, есть огромные вопросы к игрокам нижних звеньев, которые в полном составе наковыряли одно очко. В прессе всегда подразумевалось, что у «Эдмонтона» там играют дрова, однако силовик Браун и первораундник-2020 Холлоуэй выглядели неплохим подспорьем для третьего звена. Сыгравший в одном матче сезона Сэм Ганье своим дублем побил норму партнёров в два раза.

Так что у болельщиков неизбежно возникают вопросы к Джею Вудкрофту. В своё время тренер явно раскрепостил команду после олдскульного Дэйва Типпетта, но не видно, каких игроков он за этот срок раскрыл по-новому. Играть Макдэвида и Драйзайтля по 25 минут за матч — это не та тактика, которая может иметь долгосрочный постоянный успех.

Ди Джей Смит, «Оттава»

«Ума не приложу, почему вот это всё досталось мне в наследство», — озадаченно заявил новый владелец «Оттавы» Майкл Эндлауэр. Его чувства можно понять: только что человек выложил почти миллиард зелёной валюты за клуб НХЛ, но не мог представлять, что скрывается за эмблемой с римским профилем. Скрывалось за ней расследование лиги по лишению клуба пика первого раунда и дисквалификация Шейна Пинто на 41 матч.

Отставка генменеджера Пьера Дориона, которая случилась после всего этого, стала логичной. Ситуация с пиком первого раунда видится даже не причиной, а скорее поводом: плохих обменов (Зибанеджад — Брассар, Дюшейн, вся ситуация с Дебринкэтом), подписаний, драфт-пиков у клуба было достаточно. После смены владельца смена в руководстве команды ожидалась и так — а вот главный тренер, назначенный старым режимом, остаётся.

Для Смита работа в «Оттаве» стала первой в качестве главного тренера НХЛ — до этого на высшем уровне он только помогал Майку Бэбкоку, отвечая в его «Торонто» за защиту. Именно Смит оказался соавтором «блестящей» идеи по смене амплуа Никиты Зайцева, который не стал хорошим защитником-домоседом, при этом растеряв свои атакующие навыки. «Оттава», впрочем, несколько лет назад решила, что это хороший кандидат для перестройки. «Ребилд» в «сенаторах» вроде бы уже завершён, а тренер прежний: с нулём плей-офф за спиной и последним местом в дивизионе на данный момент.

Ди Джей Смит Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

После последних шагов менеджмента состав «сенаторов» выглядит вполне сбалансированным, обмен Джейкоба Чикрана казался последним и самым важным кусочком пазла, который должен был сложиться в канадской столице, но пока не выходит. Болельщики критикуют Смита за отсутствие прогресса, не самую зрелищную игру и ожидают, какое решение примет новый генменеджер клуба. Если поражения продлятся, то оно будет более предсказуемым.

Дэвид Куинн, «Сан-Хосе»

Выше было указано, что тренеры в перестройке — это особый случай. Однако «акулы» выбиваются из этого ряда, потому что в октябре выглядели абсолютно жалко. Соотношение забитых и пропущенных голов «Сан-Хосе» на отрезке в десять матчей — худшее в истории лиги. Понятно, что команде нужны драфт-пики, надо проигрывать, но никто не хочет проигрывать так. Это видно и по болельщикам — на матче с «Ванкувером» арена и так была полупустой на старте, а к концовке остались самые терпеливые (ну или мазохисты).

В недавнем тексте про «акул» уже упоминался главный вопрос к Куинну — это не тренер для развития молодых игроков. Да, «Сан-Хосе» не надо проигрывать, но им надо выводить хоккеистов на новый уровень, а пока молодёжь клуба тонет вместе с остальным составом. Конечно, те же Фабиан Зеттерлунд (забил единственный гол при 0:10) или Филип Задина вряд ли станут лидерами «Шаркс» будущего, но ещё имеют шанс стать игроками основы — но при нынешнем тренере они только топчутся на месте.

Кроме того, в этой команде явно не всё ладно в раздевалке — слухи об этом пошли ещё после ухода Джо Павелски и обострились на фоне ситуации с Эвандером Кейном. Сейчас команда почти полностью обновилась, но проблемы явно остаются. После того как Андрей Кузьменко случайно вырубил Каапо Кяхкёнена, он первым помчался проверять состояние финского вратаря. Игроки «Ванкувера» в целом больше беспокоились за чужого вратаря, чем игроки «Сан-Хосе», хотя обычно в хоккее за голкипера готовы убивать.

Дэвид Куинн Фото: Jeff Chiu/AP Photo/ТАСС

Это многое говорит о том, что в раздевалке «акул» творится что-то неладное. Повторимся: никто не ждёт от Куинна побед, но сейчас в его работе нет ничего положительного. Пару лет назад в «Монреале» в такой ситуации уволили Доминика Дюшарма, который из 45 игр выиграл восемь. Готовый кандидат на замену есть: 36-летний Райан Варсофски работает в штабе «Сан-Хосе», пару лет назад выигрывал титул в АХЛ и давно многими экспертами включается в число самых перспективных тренеров лиги.