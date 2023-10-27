Грандиозный скандал в НХЛ! Игроку «Оттавы» влепили крупнейшую дисквалификацию в истории

Удивительно, насколько синхронными могут оказаться процессы в разных видах спорта. Прямо сейчас в итальянском футболе гремит грандиозный скандал, связанный со ставками игроков. Его главный «герой» — полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали, который уже получил за свои действия восемь месяцев дисквалификации, а также заложил ещё несколько известных в стране спортсменов-лудоманов.

Однако никто не мог представить, что это произойдёт в хоккее. 22-летнего центра «Оттавы» Шейна Пинто в последнее время обсуждали только с точки зрения контрактных споров: форвард даже после старта сезона не подписал новый контракт с клубом и остаётся одним из двух ограниченно свободных агентов. Но главной новостью, связанной с Пинто, оказалась не контрактная: НХЛ дисквалифицировала форварда на 41 матч из-за ставок на спорт. Давайте разбираться в том, что произошло.

Форвард «Оттавы» до 14 лет совмещал хоккей с более традиционными для США бейсболом и американским футболом, но одна из полученных травм помешала Пинто гоняться за дынеобразным мячом. Шейн мог играть только в хоккей и пошёл по традиционной стезе американского хоккеиста — в NCAA, Университет Северной Дакоты. Игроков из этого колледжа часто выбирают скауты «Оттавы» — вот и в 2019-м Пинто был выбран в самом начале второго раунда. Форвард классно начал свою карьеру: пробился в состав американской молодёжки на МЧМ-2020, через год попал в топ-3 претендентов на приз лучшего игрока сезона в NCAA. Пинто решил перейти в НХЛ уже после двух курсов.

«Сенаторы» осенью 2021-го рассчитывали на Пинто как на третьего центра, но уже в четвёртой игре сезона форвард получил травму плеча. Попытка возвращения в состав через девять игр оказалась провальной: Пинто умудрился травмировать то же самое плечо во время вбрасывания, лёг на операцию и пропустил весь остаток сезона. Впрочем, через год Шейн сам получил шанс из-за чужой травмы: Джош Норрис тоже пропустил почти весь сезон из-за травмы, Пинто поднялся на позицию второго центра и большую часть сезона играл в звене с Алексом Дебринкэтом и Дрейком Батерсоном, набрав 35 (20+15) очков за 82 игры.

Шейн Пинто Фото: AP/TASS

Летом менеджмент «Оттавы» был весьма загружен: Дебринкэта фактически разменял на двух снайперов в лице Доминика Кубалика и Владимира Тарасенко, выдал большой контракт Йоонасу Корписало, подписал нескольких игроков на минималках. Пинто же в это время оставался без контракта, и форварду наверняка могло показаться, что клуб ценит ролевиков на минималках больше, чем его самого. К осени под потолком «Оттавы» просто не было места, при этом примерно $ 5 млн занимали «хвосты» выкупленных контрактов или удержанных зарплат: этих средств с лихвой бы хватило на новую сделку Пинто.

«Мы хотим, чтобы Шейн был здесь, фанаты этого хотят, и наши игроки тоже. Мы работаем над этим, Пинто — важная часть нашей команды, и мы надеемся, что он присоединится к ней в ближайшем будущем», — говорил генменеджер клуба Пьер Дорион в начале октября. Проходило много слухов о том, что «Сенаторы» ищут варианты для обмена, чтобы освободить место под Пинто: фигурировало имя зарабатывающего почти $ 3 млн Мэтью Жозефа. Потом стали появляться слухи об обмене прав на самого Пинто, который был недоволен тем предложением, что ему сделал клуб ($ 1 млн в год).

Новость о дисквалификации для публики стала абсолютно внезапной — такие крупные утечки в НХЛ обычно не происходят. Никаких подробных деталей не сообщается, но лига вела расследование уже достаточно давно, и Пинто подозревается в том, что за него ставки делал кто-то другой. В некоторых американских штатах эта практика вообще является незаконной, и власти штата Нью-Джерси оштрафовали одного из крупнейших местных букмекеров на $ 150 тыс. за потворство этому.

В марте 2022-го лига разослала по клубам сообщение, что ставки на матчи НХЛ, даже сделанные у легальных букмекеров, являются незаконными на территории лиги и нарушают внутренние правила НХЛ. Стоит отметить, что в 2018-м Верховный суд легализовал на всей территории страны ставки на спорт, которые раньше в США были разрешены лишь в Вегасе, а также в трёх штатах. Это привело к примерно такому же процессу, который мы наблюдаем и в России — настоящее цунами букмекерской рекламы захлестнуло местный спорт, чем местные болельщики недовольны. Иронично, но на шлемах у «Оттавы» тоже размещена реклама букмекера, причём «Сенаторы» стали первой командой лиги с таким спонсором.

Срок дисквалификации в 41 матч вряд ли выбран случайно — это половина регулярного сезона, и это повторяет крупнейшее наказание в истории НХЛ, наложенное на форварда «Сан-Хосе» Раффи Торреса. Бывший пятый номер драфта заслужил репутацию серийного головореза, он последовательно получал дисквалификации за грязные силовые: весной 2012-го в игре плей-офф он сломал Мариана Госсу и получил 25 матчей отстранения. Однако Торреса это ничему не научило: на предсезонке осенью 2015-го он вырубил Якоба Сильверберга из «Анахайма» и получил 41 матч. Сам хит на такой срок не тянул, но лига наверняка учитывала рецидивы. После этого костолом больше в НХЛ не сыграл и вскоре завершил карьеру.

Раффи Торрес, предыдущий «рекордсмен» НХЛ Фото: Zuma/TASS

А вот сыграет ли в НХЛ теперь сам Пинто? Если форвард не подпишет контракт до первого декабря, то не сможет принять участия в сезоне НХЛ — а зачем «Оттаве» в этом году форвард, который так много пропустит? Кроме того, в отсутствие Пинто о себе уже успел заявить первораундник-2020 Ридли Грейг, занявший место во втором звене, на фланге которого играет Тарасенко. В лучшем случае Пинто пересидит этот сезон где-нибудь в Швейцарии и вернётся в НХЛ на следующий год, но его трансферная стоимость уже упадёт до нуля.

Впрочем, звёздные американские журналисты уверены, что винить стоит не одного лишь Пинто. «Мы живём в мире, где реклама ставок на спорт окружает нас в режиме 24/7. Лига, профсоюз и телекомпании в США и Канаде обогащаются от этого. Я сам работаю в медиа, которые сотрудничают с букмекерами, однако мы должны задаться вопросом: не мы ли создали мир, где спортсмены, которым только перевалило за 20, имеют соблазны ставить онлайн? Люди в этом возрасте уязвимы перед очарованием ставок — нам никуда не деться от них, но нам надо найти другой способ их подачи», — пишет ведущий автор The Athletic Пьер Лебрюн. Иронично, но даже статья Лебрюна постоянно перемежается рекламой букмекеров, словно подтверждая его правоту.