Адриан Кемпе переборщил, хотя Евгений изначально был неправ. Яркий эпизод из встречи «Лос-Анджелеса» и «Питтсбурга».

Швед отправил Малкина в нокдаун боксёрским ударом! Россиянин долго не мог встать на ноги

Игра «Питтсбурга» с «Лос-Анджелесом» в Городе грехов не стала какой-то особенной для Евгения Малкина. Российский центрфорвард провёл почти 20 минут на льду, заработал показатель полезности «+1», забить не смог, зато стал соавтором решающего гола «пингвинов» в овертайме. Малкин стянул на себя одного из трёх хоккеистов соперника, оставил шайбу Брайану Расту, который уже разобрался с остальной обороной «королей» и вратарём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» одержал третью победу подряд на калифорнийском выезде, и этот приятный факт наверняка заставил Малкина забыть о неприятном эпизоде, который случился с ним в середине первого периода. Евгений подъехал к выяснявшим отношения Крису Летангу и Адриану Кемпе и решил вступиться за давнего товарища, первым пустив в ход кулаки. Разгорячённый швед не оценил выход «третьего лишнего» и вполне в боксёрском стиле отправил Малкина в нокдаун – россиянин рухнул на лёд и потом ещё долго не мог подняться на ноги, приходя в себя от неожиданно пропущенного джеба с левой.

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По итогам эпизода Кемпе получил двойной штраф, «Лос-Анджелес» остался в меньшинстве, однако «пингвины» не только не отомстили за Малкина голом, но и сами пропустили от Карла Грундстрёма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба уравняла счёт в матче (его открыл Кросби), а ровно в середине основного времени Кемпе и вовсе вывел «королей» вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но затем, как мы знаем, для «Питтсбурга» всё закончилось хорошо. «Пингвины» успели и сами забить в меньшинстве, и упустить преимущество в счёте, ну а в овертайме Малкин, которого удар Кемпе не вывел из строя, помог своей команде добыть победу.