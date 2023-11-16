Ничушкин снова хорош — четыре гола в четырёх матчах! Тяжёлые времена позади?

Одной из лучших команд Запада НХЛ последних сезонов «Колорадо» в последнее время не хватает стабильности. «Лавины» начали регулярку с шестиматчевой победной серии, однако затем проиграли две встречи подряд с одинаковым счётом 0:4. После этого «Эвеланш» чередуют победы и поражения, при этом последние получаются довольно болезненными. Чемпионы позапрошлого сезона потерпели фиаско в Вегасе, пропустив семь безответных шайб от действующих обладателей Кубка Стэнли, а четыре дня назад на своей площадке очень «тепло» приняли «Сент-Луис»: «блюзмены» забили восемь раз, а «Колорадо» — всего два.

Сегодня «лавины» встречались с «Анахаймом», который на рубеже октября и ноября также выдал серию из шести матчей с победами. «Утки» нежданно-негаданно оказались в зоне плей-офф, успев переиграть лидеров конференций прошлого сезона — «Вегас» и «Бостон», но сегодня они больше походили на ту команду, которая напрочь провалила концовку предыдущей регулярки. Хотя после первого периода интрига ещё сохранялась — на два гола «Эвеланш» «Дакс» смогли ответить точным броском под самый перерыв.

Второй гол «Колорадо» на свой счёт записал Валерий Ничушкин, грамотно подставив клюшку после наброса Девона Тэйвза. До 10 ноября россиянин отметился всего одной заброшенной шайбой, хоть в середине октября и шёл на пятиматчевой серии с результативными действиями. Но 8 ноября в его семье произошло пополнение — жена Валерия родила дочь, что, очевидно, подарило нападающему огромную порцию вдохновения.

В тот же день он оформил ассист в матче с «Нью-Джерси», через два дня забросил шайбу «Сиэтлу», которому он забивал ещё в октябре, а два дня назад Ничушкин нанёс и третий точный бросок в сезоне — и снова в ворота «Кракен»! Сегодня же Валерий наконец-то внёс разнообразие в список пропустивших от него команд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во второй двадцатиминутке зрители увидели всего одну заброшенную шайбу — «Колорадо» удвоил преимущество, — а вот в третьем на ворота «Анахайма» буквально обрушилась лавина голов. Начал парад экс-форвард «Тампы» Росс Колтон, а спустя пару минут дубль оформил Ничушкин, вновь оказавшийся на пятаке у ворот «уток».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ни Валерий, ни «Эвеланш» на этом не остановились — хоть «лавины» и пропустили следующими, до конца основного времени они забросили ещё три шайбы. Во время последнего взятия ворот на льду присутствовал и российский форвард «Колорадо» — сперва он протащил шайбу в зону атаки, а затем вновь похозяйничал на пятаке, собрав на себя внимание обороны «Анахайма» и создав пространство для партнёров. Маккиннон, Макар и Тэйвз, в свою очередь, разыграли голевую комбинацию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ничушкин был признан третьей звездой встречи, добавив к двум голам показатель полезности «+2» и с запасом самый большой айс-тайм среди форвардов «Эвеланш» — 21 минута и 46 секунд (второй — Маккиннон с 19.20).

На послематчевой пресс-конференции наставник «лавин» Джаред Беднар по достоинству оценил игру российского форварда: «Он впечатляет. Это один из векторов нашей игры, у нас выпадает номер 92 (Ландеског. — Прим. «Чемпионата»), и он настолько хорош в этом. Он не только там всё время и в нужные моменты, способен не только подставлять клюшку под все эти шайбы, но и работать вдали от ворот, создавать моменты, а затем возвращаться туда перед тем, как последует бросок. Он один из лучших в этом».

Валерий забросил четыре шайбы в четырёх последних матчах. У него идёт игра, тренер доверяет ему — будем надеяться, что все трудные времена остались для него позади.