«Кучерову плевать на Бедарда!» Никита эффектным силовым сбил с ног восходящую звезду НХЛ

«Тампа-Бэй» сейчас находится далеко от оптимальной формы. В последних двух играх «молнии» уступили всухую с общим счётом 0:9, а начало серии поражений было положено в домашней встрече с «Чикаго», в которой над обороной «Лайтнинг» вдоволь поиздевался Коннор Бедард.

Сегодня «чёрные ястребы» с молодым гением в составе уже на своей арене принимали «Тампу», и «молниям» удался качественный реванш.

Хотя в первом периоде у подопечных Джона Купера продолжилась голевая засуха, а «Чикаго» открыл счёт усилиями Лукаса Райхеля, но во втором отрезке «молний» прорвало, и руку к этому приложили российские лидеры клуба. Сначала Никита Кучеров в большинстве начал чертить комбинацию, которую после вкрадчивого паса Виктора Хедмана завершил Брейден Пойнт. Кучеров набрал 24-е очко, слегка поправив дела в бомбардирской гонке сезона, где от Никиты стали отрываться конкуренты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Не прошло и пяти минут после этой шайбы, как «Тампа» вышла вперёд. Это Михаил Сергачёв удачно бросил издали, открыв счёт своим голам в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Правда, в начале третьего периода «Чикаго» отыгрался. И тоже при участии Кучерова. Российский форвард сначала обрезался на чужой синей линии, а затем не помог в обороне на своём пятачке. В результате Кори Перри опять (как и в прошлой игре) забил бывшему клубу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но концовка осталась за «Тампой». На 52-й минуте главный герой матча Хедман приехал на пятак, где поймал удачный отскок от борта. А на последней минуте основного времени все надежды хозяев на спасение «убил» Брэндон Хагель. Он забил в пустые ворота после блестящего выброса парашютиком шайбы из зоны в исполнении Сергачёва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» выиграла, прервав неприятную серию, и остановила Бедарда, забросившего четыре шайбы в двух последних матчах. Сегодня же Коннор вовсе остался без очков, заработал «-2», да ещё и пропустил эффектный силовой приём от Кучерова, с которым в Америке потихоньку сравнивают восходящую канадскую звезду.

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«Кучерову плевать на Бедарда!» — так прокомментировал этот эпизод один из болельщиков в соцсети. И почему, собственно, должно быть иначе?