«Тампа» спаслась в матче с «Бостоном» за пять секунд до финальной сирены, а затем добыла победу в овертайме.

«Такое мог сделать ещё лишь один игрок». Кучеров вернулся после травмы и восхитил Америку

К очной встрече на «Амали-Арене» «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» подошли с небольшими победными сериями продолжительностью в два матча, одна из которых сегодня неумолимым и естественным образом должна была прерваться. Российский голкипер «молний» Андрей Василевский находится уже в заключительной стадии своего восстановления, но пока что по-прежнему не принимает участия в матчах. В его отсутствие шведский голкипер Юнас Юханссон в шестой раз подряд занял место на последнем рубеже «Лайтнинг».

В свою очередь, у «Бостона» сегодня произошла интересная история. На протяжении всей стартовой части сезона НХЛ по голкиперам «мишек» можно было сверять часы. В течение 16 матчей кряду швед Линус Улльмарк и американец Джереми Свейман играли строго по очереди, сменяя друг друга после каждой сыгранной встречи вне зависимости от результата и продемонстрированного качества вратарской игры. По этой логике сегодня должен был играть Улльмарк, однако впервые в сезоне эта очерёдность оказалась нарушена, и Свейман во втором матче подряд появился в воротах «Брюинз». После матча главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери объяснил подобный поворот событий тем, что Улльмарку было необходимо дополнительное восстановление.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол нападающего «Тампы» Таннера Жанно спустя три минуты ответил чешский форвард гостей Павел Заха. Следующего гола в матче пришлось ждать на протяжении получаса, и к тому моменту тренерский штаб и все поклонники «молний» уже могли лезть в карманы за валокордином. Всё дело в том, что в середине второго периода в раздевалку отправился лучший бомбардир «Лайтнинг» Никита Кучеров.

Набравший 27 очков в 17 матчах текущей регулярки 30-летний нападающий в, на первый взгляд, абсолютно безобидной ситуации получил повреждение в единоборстве с ведущим защитником «Брюинз» Чарли Макэвоем. Российский форвард с огромным трудом добрался до скамейки и пропустил последние девять минут второго периода.

ВИДЕО

Однако после перерыва Никита вернулся на лёд, а «Тампа» к этому моменту уже была впереди (2:1) после гола Ника Пола, которому ассистировал Михаил Сергачёв, продливший серию с набранными очками до трёх матчей. В третьем периоде события начали разворачиваться стремительным образом. Всего 80 секунд хватило «мишкам» для того, чтобы не только восстановить равновесие, но и самим впервые в матче вырваться вперёд – отличились Давид Пастрняк и Джон Бичер.

«Тампа» оперативно отыгралась усилиями Остина Уотсона, но Чарли Койл вновь вывел «Брюинз» вперёд, а дальше наступила кульминация встречи. В последней атаке хозяев сначала шведский защитник Виктор Хедман показал высочайшее мастерство, сумев в сложнейшей ситуации закрыть зону – на самом краешке синей линии он с лёта успел сыграть по шайбе, оставив её под контролем своей команды.

Шайбу подобрал Брэндон Хагель и перевёл дальше на Кучерова, который докатился до линии ворот и оттуда роскошной передачей разрезал всю пятёрку соперников, сумев вывести на спасительный бросок Стивена Стэмкоса. Капитан «Лайтнинг» бросил в касание и за 4,8 секунды до финальной сирены перевёл игру в овертайм. Проводящий всю карьеру в «Тампе» 33-летний канадец во второй раз в карьере спас свою команду от поражения в последние 10 секунд основного времени матча. За всё время существования НХЛ чаще в последние 10 секунд третьего периода такие голы забивали лишь Марио Лемье, Билл Герин и Уэйн Симмондс (по 3).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«В лиге, наверное, есть только ещё один игрок, кто бы мог отдать такой пас. Если мог бы», — высказался Стэмкос о передаче Кучерова.

«Был приятно удивлён, что он вернулся, потому что мы думали, что он травмировался. Но как только мы зашли в раздевалку после второго периода, он сказал: «О нет, я возвращаюсь». Думаю, это придало ребятам сил.

Его передача? Он просто одарённый игрок. Такие игроки способны на такие вещи», — заметил главный тренер «Тампы» Джон Купер, комментируя тот эффект, который произвёл Кучеров на команду своим возвращением на лёд.

После столь безумной и драматичной развязки «Тампа» просто не могла проиграть этот матч. Овертайм получился довольно скоротечным и закончился спустя 79 секунд после вбрасывания. Хедман шикарной передачей вывел Хагеля один на один со Свейманом, и канадский форвард выиграл дуэль у американского вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» одержала волевую победу, продлив удачную серию до трёх матчей. «Бостон», несмотря на поражение, также до шести матчей продлил серию с набранными очками. На этом отрезке в активе подопечных Монтгомери четыре выигранных матча и два поражения в овертаймах. «Брюинз» продолжают располагаться на первом месте как в Восточной конференции НХЛ, так и во всей сводной таблице североамериканской лиги.