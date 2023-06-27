Макдэвид сорвал куш, россияне прервали свою суперсерию. Все личные награды сезона НХЛ

Коннор Макдэвид приблизился к значительному рекорду: канадец в четвёртый раз в карьере выиграл приз имени Теда Линдсея. Он традиционно вручается самому выдающемуся хоккеисту по мнению членов Ассоциации игроков. Коннор опередил Александра Овечкина, Сидни Кросби, Яромира Ягра и Ги Лефлёра и сравнялся с Марио Лемье. Впереди с пятью наградами остаётся лишь Уэйн Гретцки.

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Минувший сезон получился для Макдэвида особенным. Он не только взял привычный для себя «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), но и впервые — «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу). В 82 матчах звезда «Эдмонтона» набрал 153 (64+89) очка. Кроме того, форвард занял 195 из 196 первых мест в голосовании журналистов по «Харт Трофи» — награде самому ценному игроку регулярки. Именно этот приз считается венцом всего, но в этот раз интриги совсем не было. Макдэвид в третий раз завоевал «Харт» — столько же побед ранее было у Александра Овечкина.

Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар стал обладателем «Леди Бинг Трофи» как хоккеист, ставший образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Как и в случае с «Хартом», лауреата определяет Ассоциация хоккейных журналистов. 35-летний словенец всего лишь дважды по ходу прошедшего сезона оказывался на скамейке штрафников. С другой стороны — в его активе 74 (28+46) очка. Результат голосования — большая неожиданность: фаворитом в борьбе за награду считался 22-летний нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз. Он закончил регулярку с 99 баллами за результативность и шестью минутами штрафа, продемонстрировав невероятный прогресс по сравнению с предыдущими сезонами и наконец оправдав выданные ранее авансы.

Отличный повод погулять есть у представителей «Бостона» — нового рекордсмена НХЛ по количеству побед (65) и очков (135) в регулярных чемпионатах. Наставник «мишек» Джим Монтгомери получил приз лучшему тренеру сезона — «Джек Адамс Эворд». 53-летний специалист оторвался от конкурентов на трамвайную остановку — в голосовании членов Ассоциации телевещателей он получил 79 из 82 первых мест.

Ветеран «Брюинз» Патрис Бержерон в шестой раз победил в голосовании на «Селке Трофи». Журналисты снова не нашли лучшего форварда оборонительного плана. Канадец обновил свой же рекорд НХЛ.

Патрис Бержерон Фото: nhl.com

Основной голкипер «Бостона» Линус Улльмарк пополнил свою коллекцию «Везина Трофи». Его кандидатуру выбрали генеральные менеджеры. Улльмарк набрал 127 баллов и опередил в голосовании Илью Сорокина из «Айлендерс». Швед одержал 40 побед в 49 матчах, в среднем пропуская 1,89 шайбы и отражая 93,8% бросков. В его активе также два «сухаря» и одна заброшенная шайба — в пустые ворота «Ванкувера». Швед вместе с одноклубником Джереми Свейманом удостоился ещё и «Дженнингс Трофи» — приза вратарям самой мало пропустившей команды НХЛ.

Сорокин — единственный российский хоккеист, который был включён в список номинантов на индивидуальные награды. Голкипер «островитян» выиграл 32 из 62 матчей, пропуская в среднем 2,34 шайбы и справившись с 92,4% угроз. Победа Улльмарка прервала 11-летнюю серию успехов россиян. В последний раз наши соотечественники оставались без признания в 2011 году.

Эрик Карлссон, который в последнее время, ничуть не стесняясь, публично добивается обмена из «Сан-Хосе», был признан лучшим защитником. В голосовании за «Норрис Трофи» он с значительным перевесом опередил Кейла Макара и Адама Фокса. Карлссон стал всего лишь шестым защитником в истории лиги, которому удалось набрать как минимум 100 очков, и первым, кто сделал это на четвёртом десятке лет. Впервые Карлссон выиграл «Норрис» в 2012 году, а во второй раз — в 2015-м. Восьмилетняя пауза между двумя вручениями и 11-летняя между первым и последним — рекордная в истории награды.

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57 (24+33) очков принесли форварду «Сиэтла» Мэтти Бенирсу победу в споре за звание лучшего новичка. Второй номер позапрошлого драфта опередил защитника Оуэна Пауэра и вратаря Стюарта Скиннера.

Крис Летанг, давний партнёр и друг Евгения Малкина, выиграл в голосовании за «Билл Мастертон Трофи» — это приз за верность хоккею. В прошедшем сезоне 36-летний защитник пережил сначала второй в жизни инсульт, а затем смерть отца. Тем не менее канадцу удалось восстановиться физически и морально: он набрал 41 очко в 64 матчах регулярки, войдя в топ-10 защитников лиги по среднему айстайму.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос выиграл награду имени Марка Мессье, она вручается тому, кто проявил выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами. В отличие от остальных номинаций, голосование не проводится, и Мессье лично определяет победителя. Стэмкос достиг четырёх юбилейных отметок в течение сезона: набрал 1000-е очко, сыграл 1000-ю игру, а также выбил по 500 голов и ассистов. Помимо этого, Мессье отметил значительный вклад Стивена в благотворительные акции и развитие хоккея в регионе.

Микаэлю Баклунду из «Калгари» вручили «Кинг Клэнси Трофи» — приз за активное участие в жизни общества. 34-летний швед поддерживает людей страдающих от бокового амиотрофического склероза. Для них игрок собрал более $ 400 тыс. Помимо этого, он является послом организаций Kids Cancer Care и Special Olympics Calgary. По его приглашению матчи «Флэймз» посетили более тысячи человек.