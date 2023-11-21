Антон Худобин перейдёт из выступающего в ВХЛ «Сокола» в «Сибирь»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной России, голкипер выступающего в ВХЛ красноярского «Сокола» Антон Худобин перейдёт в «Сибирь».

«В контракте Антона с «Соколом» есть пункт, согласно которому игрока отпускают в клуб КХЛ в случае, если он получает такое предложение. В ближайшее время Худобин заключит соглашение с «Сибирью» до конца нынешнего сезона», — сказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне ВХЛ 37-летний Худобин провёл за «Сокол» 11 матчей, в которых показал 92,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,29.

До «Сокола» за свою карьеру Худобин выступал за такие клубы, как магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Дакс», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс».