Суперкамбэк СКА за период и пике «Спартака». Итоги дня в КХЛ

25 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала счёт открыл форвард «Сибири» Артём Михеев, а затем под занавес игрового отрезка отличился Александр Дергачёв с передач Никиты Сетдикова и Андрея Белозёрова. «Сибирь» смогла выйти вперёд в матче лишь в середине третьего периода, когда гол забил легионер Энди Андреофф. Канадский нападающий оформил дубль, забив гол в пустые ворота на последней минуте матча.

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«Сибирь» одержала вторую победу подряд и 27 ноября примет на своей площадке китайский «Куньлунь». «Нефтехимик» проиграл второй матч подряд и 28 ноября примет на своей площадке «Металлург».

На 18-й минуте Никита Михайлис вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Петунин и Алексей Маклюков. На 29-й минуте Андрей Локтионов сравнял счёт. На 48-й минуте Данила Юров забил второй гол в ворота «Спартака». На 54-й минуте Архип Неколенко сделал счёт 3:1, установив окончательный счёт в матче.

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До начала этой встречи магнитогорцы и москвичи лидировали как в своих конференциях, так и в КХЛ. Для «Спартака» это поражение стало третьим подряд. У «Металлурга» 10-я победа кряду. Красно-белые продолжают свою худшую серию в нынешнем сезоне, в свою очередь, уральцы продолжают свою лучшую.

Первые два периода прошли без голов. На 48-й минуте Данил Башкиров открыл счёт в матче, забросив шайбу в меньшинстве. На 50-й минуте Александр Хмелевски удвоил преимущество уфимской команды. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Данил Алалыкин. На 55-й минуте Джош Ливо забил третий гол. Точку в матче поставил Владислав Ефремов.

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«Трактор» потерпел третье поражение подряд. Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 30 ноября в Уфе сыграет с «Ладой». «Трактор» 27 ноября примет нижегородское «Торпедо».

На 11-й минуте Иван Романов вывел тольяттинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Михаил Фисенко и Андрей Алтыбармакян. На 17-й минуте Ник Эберт, реализовав численное большинство с передачи Анатолия Голышева, сравнял счёт. На 23-й минуте Ник Эберт оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Стефан Да Коста и Анатолий Голышев. На 56-й минуте Владислав Червоненко с передачи Максима Минеева сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Стефан Да Коста.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» 28 ноября в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Автомобилист» 27 ноября примет «Спартак».

На второй минуте Евгений Свечников вывел казанскую команду вперёд. Через 57 секунд Скотт Уилсон сравнял счёт. На 31-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва забросил вторую шайбу. На 46-й минуте Евгений Свечников оформил дубль. На 48-й минуте Александр Яремчук сократил отставание, но отыграться у «Витязя» не получилось.

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До этого «Ак Барс» проиграл три встречи подряд. Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 27 ноября в Астане сыграет с «Барысом». «Ак Барс» 28 ноября примет «Ладу».

На второй минуте Алексей Кручинин вывел нижегородцев вперёд. На девятой минуте Антон Силаев с передачи Максима Летунова удвоил преимущество «Торпедо». После этого тренерский штаб СКА произвёл замену вратаря – и вместо пропустившего две шайбы с двух бросков Юхана Маттссона на последнем рубеже появился Никита Серебряков, который в дальнейшем сыграл превосходно.

При этом сначала на 35-й минуте Богдан Конюшков забросил третью шайбу в ворота СКА. Но в третьем периоде СКА выдал суперкамбэк. На 41-й минуте Валентин Зыков с передачи Захара Бардакова отыграл один гол. На 46-й минуте Зыков оформил дубль, забив после паса Алекса Гальченюка. На 56-й минуте Гальченюк сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс всё тот же Зыков.

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Ранее СКА выиграл семь встреч подряд. Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 27 ноября в Челябинске сыграет с «Трактором». СКА 28 ноября примет московское «Динамо».

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