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Результаты матчей КХЛ 25 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь

Суперкамбэк СКА за период и пике «Спартака». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 25 ноября
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«Магнитка» продолжает потрясающую победную серию, а «Ак Барс» наконец победил.

25 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 12:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михеев – 13:32 (4x5)     1:1 Дергачёв (Сетдиков, Белозёров) – 18:53 (5x5)     2:1 Андреофф (Морозов) – 50:39 (5x5)     3:1 Андреофф (Прохоркин, Бутузов) – 59:09 (en)    

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала счёт открыл форвард «Сибири» Артём Михеев, а затем под занавес игрового отрезка отличился Александр Дергачёв с передач Никиты Сетдикова и Андрея Белозёрова. «Сибирь» смогла выйти вперёд в матче лишь в середине третьего периода, когда гол забил легионер Энди Андреофф. Канадский нападающий оформил дубль, забив гол в пустые ворота на последней минуте матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Сибирь» одержала вторую победу подряд и 27 ноября примет на своей площадке китайский «Куньлунь». «Нефтехимик» проиграл второй матч подряд и 28 ноября примет на своей площадке «Металлург».

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Михайлис (Петунин, Маклюков) – 17:08 (5x5)     1:1 Локтионов (Ручкин, Кин) – 28:37 (5x5)     2:1 Юров (Пресс, Маклюков) – 47:30 (5x5)     3:1 Неколенко (Яковлев, Силантьев) – 53:52 (5x5)    

На 18-й минуте Никита Михайлис вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Петунин и Алексей Маклюков. На 29-й минуте Андрей Локтионов сравнял счёт. На 48-й минуте Данила Юров забил второй гол в ворота «Спартака». На 54-й минуте Архип Неколенко сделал счёт 3:1, установив окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

До начала этой встречи магнитогорцы и москвичи лидировали как в своих конференциях, так и в КХЛ. Для «Спартака» это поражение стало третьим подряд. У «Металлурга» 10-я победа кряду. Красно-белые продолжают свою худшую серию в нынешнем сезоне, в свою очередь, уральцы продолжают свою лучшую.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Башкиров – 47:35 (4x5)     2:0 Хмелевски (Дроздов, Алалыкин) – 49:45 (5x5)     3:0 Ливо (Хмелевски) – 53:41 (5x5)     4:0 Ефремов (Кузьмин) – 58:43 (5x5)    

Первые два периода прошли без голов. На 48-й минуте Данил Башкиров открыл счёт в матче, забросив шайбу в меньшинстве. На 50-й минуте Александр Хмелевски удвоил преимущество уфимской команды. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Данил Алалыкин. На 55-й минуте Джош Ливо забил третий гол. Точку в матче поставил Владислав Ефремов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Трактор» потерпел третье поражение подряд. Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 30 ноября в Уфе сыграет с «Ладой». «Трактор» 27 ноября примет нижегородское «Торпедо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Фисенко, Алтыбармакян) – 10:21 (5x5)     1:1 Эберт (Голышев) – 16:15 (5x4)     2:1 Эберт (Да Коста, Голышев) – 22:23 (5x5)     2:2 Червоненко (Минеев) – 55:28 (5x5)     3:2 Да Коста (Голышев) – 61:14 (3x3)    

На 11-й минуте Иван Романов вывел тольяттинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Михаил Фисенко и Андрей Алтыбармакян. На 17-й минуте Ник Эберт, реализовав численное большинство с передачи Анатолия Голышева, сравнял счёт. На 23-й минуте Ник Эберт оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Стефан Да Коста и Анатолий Голышев. На 56-й минуте Владислав Червоненко с передачи Максима Минеева сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Стефан Да Коста.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» 28 ноября в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Автомобилист» 27 ноября примет «Спартак».

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Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Свечников (Юдин, Кателевский) – 01:49 (5x5)     1:1 Уилсон (Педан, Дарьин) – 02:46 (5x5)     1:2 Кагарлицкий (Шипачёв) – 30:52 (5x5)     1:3 Свечников – 45:44 (5x5)     2:3 Яремчук (Бусыгин, Цицюра) – 47:11 (5x5)    

На второй минуте Евгений Свечников вывел казанскую команду вперёд. Через 57 секунд Скотт Уилсон сравнял счёт. На 31-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва забросил вторую шайбу. На 46-й минуте Евгений Свечников оформил дубль. На 48-й минуте Александр Яремчук сократил отставание, но отыграться у «Витязя» не получилось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

До этого «Ак Барс» проиграл три встречи подряд. Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 27 ноября в Астане сыграет с «Барысом». «Ак Барс» 28 ноября примет «Ладу».

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Alexei Kruchinin – 01:12 (5x5)     0:2 Силаев (Летунов) – 08:34 (5x5)     0:3 Конюшков (Атанасов, Летунов) – 34:37 (5x4)     1:3 Зыков (Бардаков) – 40:34 (5x5)     2:3 Зыков (Гальченюк) – 45:21 (5x4)     3:3 Гальченюк (Воробьёв, Никишин) – 55:30 (6x4)     4:3 Зыков – 65:00    

На второй минуте Алексей Кручинин вывел нижегородцев вперёд. На девятой минуте Антон Силаев с передачи Максима Летунова удвоил преимущество «Торпедо». После этого тренерский штаб СКА произвёл замену вратаря – и вместо пропустившего две шайбы с двух бросков Юхана Маттссона на последнем рубеже появился Никита Серебряков, который в дальнейшем сыграл превосходно.

При этом сначала на 35-й минуте Богдан Конюшков забросил третью шайбу в ворота СКА. Но в третьем периоде СКА выдал суперкамбэк. На 41-й минуте Валентин Зыков с передачи Захара Бардакова отыграл один гол. На 46-й минуте Зыков оформил дубль, забив после паса Алекса Гальченюка. На 56-й минуте Гальченюк сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс всё тот же Зыков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Ранее СКА выиграл семь встреч подряд. Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 27 ноября в Челябинске сыграет с «Трактором». СКА 28 ноября примет московское «Динамо».

Матчи 26 ноября

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26 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
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X
П2
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26 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
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