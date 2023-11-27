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Результаты матчей КХЛ 27 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь на 28 ноября

У «Торпедо» серия поражений, ЦСКА проиграл резервным составом! Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ за 27 ноября
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«Витязь» испортил «Барысу» его день рождения, а «Спартак» вновь возглавил Запад, потеснив московское «Динамо».

27 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Михалёв (Климович, Ефремов) – 01:48 (5x5)     1:1 Пулккинен (Меркли, Макмиллан) – 27:22 (5x4)     2:1 Дубакин (Жуков) – 34:38 (5x4)     2:2 Пулккинен (Макмиллан, Пу) – 36:03 (5x5)     3:2 Михеев (Хамидуллин, Шашков) – 43:41 (5x5)    

Шайбами в составе хозяев отметились Владимир Михалёв, Сергей Дубакин и Артём Михеев. У гостей дубль на счету Теэму Пулккинена.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь» одержала третью победу подряд, набрала 39 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Дэвида Немировски сыграет 28 ноября дома с череповецкой «Северсталью».

«Куньлунь» остался с 29 очками и идёт на промежуточном последнем месте на Западе. В ближайшей игре китайский коллектив 30 ноября примет дома столичный «Спартак».

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Витязь
Московская область
1:0 Савицкий – 01:28 (5x5)     1:1 Савчик – 03:58 (4x5)     1:2 Барак (Дарьин, Уилсон) – 10:16 (5x5)     1:3 Дарьин (Барак) – 26:26 (5x5)     1:4 Уилсон (Рой, Дарьин) – 46:46 (5x5)     1:5 Яремчук (Тимашов, Головков) – 47:41 (5x5)     2:5 Шестаков (Муратов, Бекетаев) – 58:43 (5x4)    

В составе победителей шайбы забросили Иван Савчик, Дерек Барак, Александр Дарьин, Скотт Уилсон и Александр Яремчук. У хозяев отличились Кирилл Савицкий и Аркадий Шестаков.

Таким образом, команда Дмитрия Рябыкина основательно испортила хозяевам их праздник. «Барыс» был основан 26 ноября 1999 года и в матче с «Витязем» праздновал день рождения. Но праздник получился грустным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Подмосковный коллектив набрал 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Дмитрия Рябыкина сыграет 29 ноября в Омске с «Авангардом».

«Барыс» остался с 17 очками и идёт на 11-й строчке Востока. В ближайшей игре клуб из столицы Казахстана 30 ноября примет дома «Металлург».

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Шаров (Котляревский) – 02:59 (5x5)     2:0 Кравцов – 40:22 (5x5)     2:1 Атанасов (Артамонов) – 59:35 (6x5)    

Шайбы в составе победителей забросили Александр Шаров и Виталий Кравцов. У гостей на последней минуте третьего периода отличился Василий Атанасов, роскошным образом переигравший голкипера хозяев Зака Фукале, отразившего 37 бросков в этом матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» прервал серию неудач, которая перед этим составляла три матча. Уральцы набрали 42 очка и занимают шестое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Алексея Заварухина 1 декабря дома примет московское «Динамо», которое приедет в Челябинск после гостевого матча со СКА.

У нижегородцев же, напротив, после этой встречи три неудачи кряду. Такая серия у команды зафиксирована во второй раз в нынешнем сезоне. В текущей неудачной серии «Торпедо» ранее уступило СКА (3:4 Б) и «Динамо» (2:3). Команда Игоря Ларионова осталась с 43 очками и идёт четвёртой на Западе. В ближайшей игре «Торпедо» 29 ноября примет дома «Локомотив».

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Филин (Чайковски, Пашин) – 25:54 (5x5)     0:2 Сусуев (Беляев, Савиков) – 38:31 (5x5)     1:2 Да Коста (Трямкин, Макеев) – 52:13 (5x5)     1:3 Филин (Кин) – 57:52 (en)     1:4 Голдобин (Порядин, Локтионов) – 58:53 (en)    

В составе победителей шайбами отметились дважды Егор Филин, Никита Сусуев и Николай Голдобин. Два последних гола были забиты в тот момент, когда хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока. У хозяев единственный гол на счету Стефана Да Косты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Красно-белые прервали серию неудач, которая перед этой игрой насчитывала три матча. Команда Алексея Жамнова набрала 51 очко и вновь возглавила таблицу Западной конференции, потеснив московское «Динамо». При этом бело-голубые имеют две игры в запасе. В ближайшей игре красно-белые сыграют 30 ноября в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар».

«Автомобилист» остался с 42 очками и идёт седьмым на Востоке. В следующем матче уральцы 30 ноября сыграют на выезде с «Ак Барсом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Береглазов) – 02:13 (5x5)     0:2 Берёзкин (Тесанов, Симашев) – 14:27 (5x5)     1:2 Карнаухов (Плотников, Классон) – 23:35 (5x5)     2:2 Светлаков (Дыбленко, Федотов) – 30:26 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 41:03 (5x4)    

Этот матч пропускали целый ряд лидеров армейского клуба, среди которых такие игроки, как Михаил Григоренко, Константин Окулов, Даррен Диц, Никита Нестеров, Виталий Абрамов, Антон Слепышев, Максим Мамин и Владислав Каменев. Без них ЦСКА смог отыграться с 0:2, но всё-таки потерпел поражение в основное время.

2 (1+1) очка в этой встрече набрал форвард гостей Максим Берёзкин. Также у победителей отличились Александр Полунин и Артур Каюмов. В составе армейцев шайбами отметились Павел Карнаухов и Андрей Светлаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Матчи 28 ноября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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