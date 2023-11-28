СКА непобедим девять матчей. Выиграть триллер армейцам не помешала даже ошибка Ротенберга!

К очному матчу в Санкт-Петербурге СКА и московское «Динамо» подошли в приподнятом настроении. В последнем матче питерские армейцы едва не потерпели поражение на домашнем льду, но за один третий период они смогли отыграться с 0:3 во встрече с «Торпедо», после чего оставили за собой серию буллитов (4:3 Б), продлив победную серию до восьми матчей. Последний раз СКА терпел неудачу ещё в начале ноября, когда в гостях проиграл «Спартаку» (2:3), пропустив победный гол за 1,7 секунды до конца основного времени.

В свою очередь, московское «Динамо» в середине месяца недавно прошло через кризисную трёхматчевую серию поражений, но очень быстро вернулось в победный ритм. Бело-голубые сначала последовательно в Москве взяли ревани у «Ак Барса» (4:1) и «Торпедо» (3:2), после чего в столице Беларуси обыграли ещё и минское «Динамо» (4:1), сумев с победы начать свою затяжную и очень важную шестиматчевую выездную серию.

Благодаря этому в Санкт-Петербург подопечные Алексея Кудашова пожаловали в ранге второй команды Западной конференции. Более того, лидеру Запада – «Спартаку» – динамовцы уступали только по дополнительным показателям. Команды набрали одинаковое количество очков (51), но в активе красно-белых значилось больше побед в основное время (22 против 19). При этом бело-голубые провели на два матча меньше своего принципиального соперника (35 против 37).

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Таким образом, в случае набора очков во вторник динамовцы имели возможность вернуться на первую строчку Запада. В сравнении с предыдущим матчем тренерский штаб Кудашова произвёл минимальные изменения в составе – пропускавший встречу в Минске Иван Муранов вернулся на своё привычное место в номинально первое звено, Егор Петухов был возвращён в четвёртую тройку, а «лимитчик» Егор Римашевский оказался заявлен 13-м нападающим. У СКА вернулись в состав защитник Степан Фальковский и форвард Александр Кадейкин, тогда как нападающий Арсений Грицюк в очередной раз оказался вне заявки.

Быстрое удаление Захара Бардакова позволило гостям завладеть инициативой на старте встречи. Обладающие лучшим большинством в КХЛ на данный момент динамовцы сразу же создали несколько опасных моментов: наиболее близки к голу были Эрик О’Делл и Даниил Пыленков, но армейцы выстояли, а через несколько минут открыли счёт в равных составах.

Армейцы заперли соперника в зоне. Алекс Гальченюк сделал скидку под бросок Сергею Толчинскому, тот в створ ворот не попал, однако Михаил Воробьёв подкараулил отскок от лицевого борта и отправил шайбу в сетку.

Не разобрались в этом эпизоде динамовские защитники, умудрившиеся оставить за своими спинами не только Воробьёва, но и Степана Фальковского. При игре «пять на пять» сразу два игрока СКА находились ближе к воротам «Динамо», нежели вся пятёрка гостей, что и привело к голу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На старте второго периода сценарий повторился практически идентичным образом. Как и в первой двадцатиминутке, динамовцы опять не реализовали большинство, за что были моментально наказаны в равных составах. Армейцы совершили перехват в средней зоне и провели быструю атаку: Василий Глотов прорвался по флангу и сделал пас в центр, Владимир Алистров выкатился на ворота и в ближнем бою переиграл Илью Коновалова.

Спустя три минуты динамовцы смогли отыграть одну шайбу. Момент получился интересным. Дмитрий Рашевский у борта выиграл борьбу у Воробьёва, сместился к центру и с кистей засадил шайбу под перекладину. Павел Кудрявцев перед воротами перекрыл обзор Никите Серебрякову. Более того, между форвардом «Динамо» и голкипером СКА даже произошёл контакт. Роман Ротенберг взял запрос на помеху вратарю, но судьи определили, что контакт инициировал сам голкипер армейской команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Тренерский штаб СКА был наказан малым штрафом за неправильный запрос, но большинство «Динамо» не сработало третий раз подряд, а вот армейцы использовали первую же возможность реализовать лишнего. За счёт индивидуального мастерства красивый гол оформил Алекс Гальченюк. Нападающий СКА продвинулся по правому флангу, сместился к центру, качнул Кирилла Готовца и с кистей уложил шайбу в дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Отличный шанс вернуться в игру гостям представился под занавес второго периода, когда с интервалом в 26 секунд на двух концах площадки два подряд удаления на себе заработал Седрик Пакетт. Динамовцы получили возможность сыграть «пять на три», но первая часть их большинства оказалась провалена начисто. До перерыва динамовцы толком не смогли даже побеспокоить Серебрякова, и в перерыве тренерскому штабу Кудашова пришлось оживлять своих лидеров.

На старте третьего периода у москвичей оставалось в разы меньше времени на розыгрыш лишнего, зато вышло куда продуктивнее, чем до перерыва. Для начала Никита Гусев выстрелил в штангу в формате «пять на три», но уже при игре «пять на четыре» Джордан Уил всё-таки отправил шайбу в ворота Серебрякова. Гусев сделал пас на пятак, О'Делл и Пакетт поборолись перед воротами, шайба отскочила к Уилу, который без помех поразил открытый угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Следом динамовцы использовали ещё одно большинство усилиями точно бросившего от синей линии Игоря Ожиганова. Но зацепиться за очки у гостей не получилось. Ключевым оказалось максимально спорное пятиминутное удаление Антона Малышева, которому выписали большой штраф за блокировку в эпизоде с силовым приёмом против Александра Никишина. 22-летний защитник СКА даже отправился в раздевалку, но как-то уж очень быстро вернулся на скамейку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео удаления можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Героем матча стал нападающий СКА Марат Хайруллин, сначала реализовавший большинство, а затем ещё и забивший в формате «четыре на четыре». Необходимо отметить, что в обоих случаях не лучшим образом сыграл голкипер «Динамо» Коновалов, проведший в целом далеко не самую идеальную встречу. Возможно, сказалась слишком большая нагрузка, которая выпала на 25-летнего вратаря в последнее время. Иногда людям просто необходимо отдыхать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В оставшееся время голов забито больше не было. СКА довёл дело до девятой победы подряд, продлив свою удачную серию. Московское «Динамо» очков в Санкт-Петербурге набрать не смогло и теперь отправляется в Челябинск на встречу с «Трактором».