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Илья Ковальчук может подписать контракт со «Спартаком» в сезоне-2023/2024

Ковальчук возвращается в «Спартак» спустя 22 года? Это будет легендарно!
Павел Панышев
Илья Ковальчук
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Илья станет «дядькой» в раздевалке и сможет помочь на льду.

40-летний воспитанник «Спартака» Илья Ковальчук как никогда близок к возвращению в столичный клуб. В 2001 году Илья уехал из Москвы покорять НХЛ, после чего в состав красно-белых более не возвращался, выиграв при этом олимпийское золото, два чемпионата мира и три Кубка Гагарина.

Вот уже заслуженный ветеран Александр Якушев в открытую назвал дату, когда Ковальчук выйдет на лёд и проведёт первую игру за красно-белых в КХЛ. Понятно, без отмашки высшего руководства Александр Сергеевич никогда таких заявлений не сделал бы, а речь для него наверняка была заранее подготовлена. Должность Якушева в «Спартаке» формальная, к трансферным вопросам легендарный спартаковец никакого отношения не имеет. Но раз подобные вещи появляются в прессе, значит, ситуация действительно получает развитие.

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Ждать ли Ковальчука в «Спартаке» и кого обменяет «Авангард». Главные трансферные слухи КХЛ

«Я уже много раз отвечал на этот вопрос, на сегодняшний день ничего не изменилось. Когда Илья приедет – тогда мы с ним поговорим. Он будет на Матче звёзд КХЛ, там мы с ним встретимся и пообщаемся», – сказал мне главный тренер москвичей Алексей Жамнов.

До Матча звёзд КХЛ на новой «СКА Арене» рукой подать, да и до трансферного дедлайна (27 декабря) не так далеко. Думается, что Илья, усердно готовивший своё дело, всё же договорится со «Спартаком». И вряд ли вопрос денег в данной ситуации будет стоять на первом месте – все свои деньги Ковальчук давно заработал. Но обсудить определённые моменты и с Жамновым, и тандемом Усачёв – Беляев, безусловно, нужно. Илья – заслуженный человек и лидер по натуре, просто так с закрытыми глазами он ничего делать не будет и никаких бумаг не подпишет.

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с Ильёй Ковальчуком:
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«Я очень рад, что Илья находит в себе силы в 40 лет выйти на лёд с молодыми ребятами и потягаться. И, как выясняется, не в товарищеском матче, а в официальной игре. Единственная просьба – не переоценивать свои возможности, всё-таки возраст по спортивным меркам солидный. Рад за него, молодец, поддерживает физическую форму и продвигает хоккей в массы. Илья всегда был большим профессионалом», – высказал своё мнение известный тренер Андрей Назаров.

Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Андрей Викторович поднял важный с профессиональной точки зрения вопрос. Действительно, 40 лет для спортсмена – не шутки, поэтому Илье при всём его атлетизме нужно будет следить за своим здоровьем на льду. Нагрузки в КХЛ сейчас значительно выросли, матчей стало больше, тренировочный процесс очень активный. Поэтому никакого экстрима, конечно, не надо.

Но, зная Илью, можно быть уверенным, что он войдёт в нужный ритм и не переусердствует. Главное уладить все юридические вопросы с документами, а уж на льду (да и в раздевалке) Ковальчук о себе, несомненно, заявит. Для всего «Спартака» и для молодых игроков московского клуба это будет отличная возможность получить необходимую встряску и целый поток новых эмоций. Свой бесценный опыт Ковальчук готов передать родному клубу, что не может не радовать. Да и в маркетинговом плане история для москвичей получится очень красивая.

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