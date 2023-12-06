«Когда Овечкин вернётся в «Динамо», будет та же опера». Реакция на Ковальчука в «Спартаке»

Илья Ковальчук официально подписал контракт со «Спартаком». 40-летний форвард, воспитанник московского клуба, подготовился физически, поработал на льду и готов помогать команде Алексея Жамнова. Мнений о возвращении Ковальчука в большой хоккей много, но это, безусловно, большое событие. Мы поговорили с близкими для Ильи людьми, в числе которых его агент Юрий Николаев, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженный тренер России Владимир Плющев, руководивший юниорской сборной России по хоккею в 2001 году (команда выиграла золотые медали чемпионата мира с Ильёй Ковальчуком в составе). Кроме того, выступил советник председателя наблюдательного совета «Спартака», олимпийский чемпион Валерий Каменский.

«Это игрок с большим опытом и харизматичный человек»

Многолетний агент нападающего Юрий Николаев доволен состоявшейся сделкой.

— Я рад возвращению Ильи в родной клуб спустя 22 года. Это игрок с большим опытом и харизматичный человек, который выиграл за свою карьеру множество титулов. Такой опытный хоккеист пригодится клубу. Хочу пожелать Илье успешно выступить в «Спартаке» и обойтись без травм.

«Считаю, что это здорово и для лиги, для «Спартака» тоже огромный плюс»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский, входящий в руководство «Спартака», тоже близко знаком с Ильёй и знает все его сильные стороны.

— Я считаю, что это здорово и для лиги, для «Спартака» тоже огромный плюс, и для самого Ильи в радость. Мы общаемся, я вижу, как он готовится, как хочет играть. Илья отдохнул и с новыми силами рвётся в бой. Мастерство у него не отнять, он всем всё давно доказал. Ковальчук принёс много пользы всему российскому хоккею, за границей поиграл на высоком уровне, выигрывал Олимпиаду. Звезда, а когда закончит, то назовём его легендой. А сейчас давайте называть Илью легендарная звезда.

«Уверен, Ковальчук готов даже в 40 лет, помощь «Спартаку» однозначно будет»

Высказался и двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Александр Кожевников.

— Илюха — опытный хоккеист, уверен, что он готов даже в 40 лет, в том числе физически. Здорово смотрелся в «Авангарде», выиграл с Омском Кубок Гагарина. Помощь «Спартаку» в лице Ильи однозначно будет. Когда Александр Овечкин вернётся в «Динамо» – будет та же опера. Хочется пожелать Илье удачи, обойтись без травм и радовать нас своей игрой.

Илья Ковальчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Очень уважительно отношусь к Яромиру Ягру, но, думаю, здесь лучше сравнить с Горди Хоу»

У Владимира Плющева с Ильёй Ковальчуком связаны особые и тёплые воспоминания. Не зря же ходил слух, что именно Ковальчук в своё время поспособствовал назначению Владимира Анатольевича на должность главного арбитра КХЛ. Именно поэтому комментарий Плющева по насущной теме получился таким объёмным и подробным.

— Об этом уже давно говорили, что ведутся переговоры, что «Спартак» заинтересован в Илье. Я думаю, что впервые за 15 лет клуб имеет возможность удачно выступить в финальной части Кубка Гагарина. Опыт Ильи может помочь — и поможет, скорее всего — игрокам в сложную минуту. Ну, может, и тренерам принять правильные решения в экстремальных ситуациях. В общем-то, всё нормально. Я думаю, что здесь сочетается и, скажем так, пиар-часть, и в том числе то, что это действительно тот игрок, который может сделать вещи, которые многим могут быть непосильны. Так что это всё нормально. Тем более что болельщики хотят, наверное. Давно хотели увидеть своего воспитанника в родной форме «Спартака».

Илье 40 лет, может, лучше было бы взять его на управленческую должность? Во-первых, Илья никогда не говорил, что закончил и повесил коньки на гвоздь. Во-вторых, он никогда не стремился к какой-то административной работе. В-третьих, я думаю, что были взвешены все «за» и «против», и перетянули «за» в пользу того, чтобы использовать Ковальчука как игрока. Думаю, ему и самому эта роль была более интересна.

Владимир Плющев с Ильёй Ковальчуком в раздевалке Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Перерыв в два года? Ну, Илья тоже не мальчик. Он предполагал, что и как будет, когда он встанет на коньки. Наверное, какое-то время он использовал для своей подготовки. Поэтому говорить о том, что он будет, как в 17, 19, 20 лет, порхать, — конечно, нет. Но опыт есть опыт. И то, что сможет он на площадке своим присутствием, наверное, многим это просто будет не дано.

Сможет ли Ковальчук показать что-то именно как игрок? Знаете, в своё время был такой выдающийся центральный нападающий — Виктор Якушев, который трагически погиб от рук наркомана. Он играл до 40 лет и даже больше и, в общем-то, очень достойно выглядел на площадке. Поэтому мерить всех под одну верёвку незачем. Решение было взвешенным со стороны руководителей. Я не думаю, что Илья напрашивался, что он бегал и упрашивал, чтобы его взяли в команду, которая может претендовать на Кубок Гагарина. Думаю, что это решение всё-таки было принято руководством клуба и тренерским штабом. А то, что он не так быстро согласился, это совершенно нормально. Наверное, он взвешивал какие-то вещи, готовил себя, попробовал, может или не может. Ещё раз скажу, опыт — это великое дело.

Получим своего русского Яромира Ягра? (смеётся) Я очень уважительно отношусь к Яромиру Ягру, но, думаю, здесь лучше сравнить с Горди Хоу. Тем более у них хват приблизительно одинаковый.