«Хочу кого-нибудь убить». Кузнецов получил «волшебный пендель» и готов рвать и метать

Евгений Кузнецов хочет кого-то убить. Вот это новость! Но в хорошем смысле – нападающий «Вашингтона» впервые с 2021 года пропустил матч по решению тренера и готовится рвать и метать в матче с «Далласом», а пока ярко выступил в прессе.

«Согласен ли я с решением тренера? Иногда надо принимать это и доверять процессу. Чувствую, что тут нечто большее. Это было плохо – плохой день, плохая его концовка. Да, наверное, согласен. Я очень люблю Карбса и доверяю тому, что он делает. Он старается помочь мне найти свою игру, стать лучше и помогать команде. Знаю, что должен быть лучше во всех аспектах… Я должен играть лучше.

Чувствую, что клуб упустил эти 15-20 очков из-за меня, а это 20 голов. Если бы мы забили эти 20 голов, то, вероятно, вошли бы в десятку лучших в лиге по количеству заброшенных шайб. Это то, чего нам не хватает. И я это понимаю. Я не тот игрок, кто будет получать много денег и ходить счастливым, когда хоккей плох. Я хочу играть лучше, хочу добиваться успеха и хочу, чтобы моя команда праздновала успех в каждом матче.

Пропуск матча? Это было дерьмово. Нелегко наблюдать за игрой, быть не с командой, не имея возможности помочь партнёрам, особенно в этой встрече… Мне было плохо, потому что я чувствовал, что должен быть там, должен помогать команде стать лучше во всех аспектах.

Да, это дерьмово. Я стараюсь не сидеть в соцсетях, но мне сразу же написали много друзей, и многие не верили, что это такой процесс. Спрашивали: «Что будет дальше?» Успокойтесь, ну! Ну вот так, такова реальность.

Со вчерашнего дня чувствую, что хочу кого-нибудь убить. В хорошем смысле. Может, позже, когда будет время посидеть и подумать, я ещё что-то осознаю на этот счёт, но пока что понимаю, что значило попадание в запас. Сейчас это тяжело принять, но я ему доверяю, хочу верить в него, и он хочет верить в меня. У нас отличные отношения, и я понимаю, что должен быть лучше.

Пара голов, наверное, поможет нам. Игроки могут зарядиться уверенностью от игры команды, так? Это поможет команде и поможет всем почувствовать себя лучше, но, когда не идёт меньшинство, большинство или игра «пять на пять», ты недоволен и начинаешь переживать о всяком. Нам нужно хорошее начало, и мы это можем, а дальше пойдёт как снежный ком, так? Пока что было наоборот, но хорошо, что мы всё-таки выигрывали матчи. Такая ведь идеология, да? Обменять плохие игры на два очка.

Эти люди [критики] давят, называют меня всякими плохими словами. Однажды я отплачу и буду использовать это как мотивацию», – цитирует Кузнецова The Hockey News.

Высказался и Спенсер Карбери: «Никто не хочет сидеть на трибуне, и я не хочу, чтобы мне приходилось это делать. Но я знаю, что он может быть лучше, знаю, на что он способен. У нас были откровенные разговоры, знаю, что он тоже этого хочет. Кузи – элитный игрок с огромным мастерством, для таких это тяжелее даётся. Когда шайба не заходит, они хотят забить, говорят: «Карбс, я хочу это сделать, но иногда не получается, не работает». Однако передачи не идут, они постоянно теряют шайбу, и мы стараемся понять, почему так происходит.

Надеюсь, пропуск матча заставит его стать лучше, стать той версией, которую мы все видели и знаем и которой он может быть. И, если честно, которая нужна нам как команде. Нам нужен игрок такого калибра, и мы надеемся это увидеть».

Кузнецов играет даже больше Александра Овечкина, но очков у него – с гулькин нос, показатель полезности — худший в команде. А ведь после всех скандалов, неудачных сезонов и нашумевших интервью в Америке от него ждали ни много ни мало грандиозного возвращения в чемпионскую форму. Будем надеяться, что для Кузнецова эта ситуация станет «волшебным пенделем» и он перестанет валять дурака на льду.