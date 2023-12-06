Экс-директор «Трактора»: Кузнецов давно деградирует как хоккеист, надо в себе покопаться

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в нынешнем сезоне НХЛ.

«Я уже говорил, что Кузнецов давно деградирует как хоккеист. Спорил даже с другими людьми, которые утверждали, что Женька ещё себя покажет. Да, бывает, что тренер не тот. Но Кузнецов уже состоявшийся игрок, поэтому надо не валить всё на тренера, а в себе покопаться.

Дисквалификация на чемпионате мира была не просто так, он снизил к себе требования. Огонь, воду и медные трубы никто не отменял, и пройти через это очень тяжело. С возрастом надо только повышать к себе требования, не то ничего не получится. У Жени всё хи-хи, ха-ха. Шутки в жизни помогают, но всё должно быть в меру. Будем надеяться, что Кузнецова куда-то обменяют и он сможет перезагрузиться и продолжить свою карьеру. Хотя, думаю, что очень высокий уровень он уже больше не покажет», — сказал Баландин в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Кузнецов пропустил матч «Вашингтона» с «Аризоной Койотс» (0:6) по решению тренерского штаба.