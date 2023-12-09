Лучший матч Чинахова в НХЛ! Оформил дубль, запустив шайбу со скоростью 152 км/ч

Русская тройка «Коламбуса» продолжает завоёвывать сердца болельщиков. Паскаль Венсан поставил Егора Чинахова, Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко вместе в начале декабря и пока они не дают повода разбивать своё звено, более того, эта тройка становится одним из светлых пятен в очередном неудачном сезоне «мундиров».

Воронков, переведённый в центр, уже справился с хандрой и передумал бросать всё и возвращаться в Россию, а теперь и Чинахов получает игровое время и доверие, которого ему не хватало поначалу.

Сегодня Егор сыграл почти 19 минут, выходил в первой бригаде большинства и оформил свой первый дубль не только в сезоне, но и в принципе за последние два года. Угадайте, кого признали первой звездой матча с «Сент-Луисом»?

Но обо всём по порядку. По «Коламбусу» гуляет вирус, который уже вывел из строя Патрика Лайне, Элвиса Мерзликина и Эрика Гудбрансона. По словам главного тренера, есть целая группа ребят, которая тоже чувствует себя не лучшим образом, но пока держится и играет. «Мундиры», которые и так идут на последнем месте в дивизионе, не хватает энергии, и последние три матча они проиграли.

Русская тройка остаётся в деле и задала тон игре с «Сент-Луисом», открыв счёт уже на второй минуте. Поучаствовали все – Чинахов подхватил шайбу в своей зоне после неудачной передачи «блюзмена», со свистом пролетел среднюю зону, накрутил двух защитников и выдал передачу на Воронкова, а тот с разворота отпасовал Марченко, который оказался один перед воротами и переиграл Хофера в ближнем бою.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дальше русская тройка пропустила выход Роберта Томаса «в ноль», но позже исправилась за пропущенную шайбу. А ещё в первом периоде Адам Фантилли вновь вывел «Коламбус» вперёд.

Скользкий счёт 2:1 держался вплоть до третьего периода, в котором «Сент-Луис» нанёс 24 (!) броска, но молодой вратарь Джет Гривз, вызванный из АХЛ, уверенно справлялся с сумасшедшей нагрузкой, а затем наши ребята помогли ему заброшенными шайбами. Воронков отобрал шайбу в своей зоне, а затем Марченко и Чинахов как по нотам разыграли выход «два в ноль» – защитник «Сент-Луиса» прозевал их скоростной прорыв к воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через несколько минут Чинахов продемонстрировал убийственный бросок в большинстве, прошив Хофера, как из пушки! Шайба полетела со скоростью 152 км/ч, но после игры Егор заявил, что «может и больше».

Этот матч стал для Егора лучшим в его молодой карьере в НХЛ, он впервые набрал сразу 3 (2+1) очка. У Воронкова две передачи, у Марченко – гол плюс пас. «Мы продолжаем прогрессировать вместе и делать шаг вперёд. Мы стараемся в каждом матче», – сказал после матча Марченко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В обороне «русская тройка» пропустила и вторую шайбу, вновь от Томаса, но «Коламбус» смог довести матч до победы, а Александр Тексье установил окончательный счёт голом в пустые ворота — 5:2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.