Лидер НХЛ, про которого не говорят. «Кингз» тащат суперветеран и русский домосед

В любой североамериканской лиге наступает конец того, что зовётся «чемпионским окном»: звёзды стареют, окружение разбегается или его не удаётся вписать в потолок. Обычно переход из стадии претендента в стадию перестраивающейся команды получается мучительным: менеджеры пытаются выжать из своих звёзд все соки, привозя в команду больше ветеранов, и из этого ничего хорошего не получается. Яркий пример — «Детройт» эпохи 35-летних Зеттерберга и Дацюка или нынешний «Питтсбург», увязший в посредственности.

По этой дороге пошёл и «Лос-Анджелес»: несколько лет назад вокруг костяка, который выиграл два Кубка Стэнли, попытались собрать хоккейную версию «Неудержимых». В Калифорнию в компанию к Копитару, Даути, Картеру и Брауну поехали совсем не молодые Илья Ковальчук, Дион Фанёф — и провал старичкового «ЛА» образца сезона-2018/2019 получился чудовищным. После этого руководители «Кингз» всё-таки начали перестройку, проведя обмены большинства своих ветеранов.

Скамейка «королей» Фото: Marcio Jose Sanchez/AP/ТАСС

Как и 10 лет назад, Анже Копитар и Дрю Даути идут наверху турнирной таблицы, но их окружение за это время полностью поменялось. Обе суперзвезды НХЛ как будто подзабыты на фоне тех распиаренных юниоров, которые сейчас заходят в лигу, но выдают роскошные сезоны: словенец идёт по графику «очко за игру», канадец в 34 года всё ещё играет по 25 минут за матч, причём успешно. Под крылышком суперветеранов цветут и задрафтованная молодёжь, и выменянные на рынке игроки: «короли» пока что обладают лучшей обороной в НХЛ. Смогут ли «Кингз» вновь серьёзно претендовать на чемпионство спустя 10 лет?

Перед сезоном, когда «Лос-Анджелес» отдал сразу трёх игроков в обмене Пьер-Люка Дюбуа, казалось, что это ударит по глубине. Однако результативность «королей» удивительно размазана по составу — и это несмотря ещё и на то, что пока в сезоне не играл шведский вингер Виктор Арвидссон. Статистика поражает: лишь один полевой игрок «Кингз» не отметился результативным баллом, и это проведший одну игру защитник Бьёрнфот. 12 форвардов «ЛА» отметились шайбой хотя бы раз.

Здесь стоит отметить грамотную трансферную политику «Лос-Анджелеса»: когда-то клуб выигрывал два титула за счёт шикарной позиции в центре атаки. В плей-офф-2014 Копитар, Джефф Картер и Майк Ричардс чаще всего играли в трёх разных звеньях, прокачивая более скромных партнёров на фланге. Летом 2021-го «короли» на рынке свободных агентов подписали Филлипа Дано, который в «Монреале» превратился в одного из лучших «персональщиков» и оборонительных центров лиги. В это межсезонье клуб добавил в состав ещё и Дюбуа, а на фланге у «королей» пока играет второй номер драфта-2020 Куинтон Байфилд, который в будущем должен вернуться на родную позицию в центре.

Но даже сейчас ведущая скрипка этого квартета — Копитар. В этом сезоне Анже установил два рекорда команды: вышел на первое место в истории по сыгранным матчам, а также обогнал Марселя Дионна по количеству передач. «Если выбрать одно слово, которым я описал бы Анже, то это «последовательность». Она отличает его в тренировочном процессе, играх, его отношению к игре. Он настоящий профи, который каждый день приходит с хорошим настроением», — говорит о своём капитане форвард «ЛА» Тревор Мур. Прямо сейчас Копитар играет под 20 минут за матч, выигрывает 55,5% на точке и нейтрализует меньшинство на элитном уровне — хорошая заявка на «Селке», который в обезбержероненной лиге будет выиграть легче.

Анже Копитар Фото: Rick Scuteri/AP/ТАСС

Наличие такой линейки двусторонних центров отлично помогает обороне. Редкий случай, но «Лос-Анджелес» идёт на первом месте по пропущенным голам и по ожидаемым пропущенным голам: успех команды неслучаен. Большой вклад в это вносит меньшинство: «ЛА» нейтрализует 89% чужих удалений. Тренерский штаб серьёзно озаботился этим вопросом летом после того, как в плей-офф Макдэвид и друзья девять раз поразили ворота «королей» в большинстве. Помогло возвращение в команду Тревора Льюиса, одного из незаметных героев команды эпохи Саттера: почти в 37 он является основным форвардом четвёрки обороны. «Лос-Анджелес» отказался от агрессии ради агрессии и даёт соперникам передерживать шайбу, что приводит к потерям: «короли» за 20 с небольшим игр уже четырежды забили в меньшинстве.

Абсолютно внезапно для всех переродился Кэм Тальбо. 36-летний голкипер в прошлом году разругался с менеджментом «Миннесоты», получил обмен и провалился в «Оттаве». Подписание ветерана на контракт в $ 1 млн выглядело не то чтобы шагом отчаяния, просто из-за потолка лучше опций у «королей» не было. Дуэт Тальбо — Копли в воротах выглядел чуть ли не главным слабым местом команды — и кто бы мог подумать, что всё так перевернётся! В период катастрофического снижения уровня вратарей и их статистических показателей Тальбо идёт на втором месте в лиге по проценту сейвов, уступая лишь действующему чемпиону Эдину Хиллу.

Владислав Гавриков (справа) Фото: Mark J. Terrill/AP/ТАСС

Тальбо помогает успешно играть и защита команды, в которой выделяется единственный русский в команде Владислав Гавриков. Осьминог даже в абсолютно хаотичном «Коламбусе» прошлого сезона держал крепкий уровень в своей зоне, и «короли» не просто так расстались с пиком первого раунда ради защитника из Ярославля. Ещё в концовке прошлого сезона тренеры определили Гаврикова в пару к Мэтту Рою, и это сочетание неплохо сдерживало лидеров «Эдмонтона» в равных составах. Сейчас по продвинутой статистике это вторая по эффективности пара НХЛ после сочетания Силер — Уокер из «Филадельфии». Оба домоседа из второй пары «ЛА» умеют разгонять атаки, пусть и не на элитном уровне — поэтому соперники редко взламывают эту пару.

Недавно Гавриков играл против клуба, где начал карьеру в НХЛ: Гавриков поделился эмоциями от возвращения на арену «Коламбуса» в составе «Лос-Анджелеса»

Акции «Лос-Анджелеса» в последнее время поднимают их невероятная гостевая серия с 11 победами на выезде и общее состояние Запада, где у «Колорадо» пропала глубина, «Эдмонтон» пока только оправляется от провального старта, а у «Вегаса» случаются перебои с атакой. В принципе, этой команде пока не хватает небольшой глубины в защите — через год-два её будет помогать создавать ещё один высоко выбранный игрок в лице Брандта Кларка, который в 20 лет набирает по очку за матч в АХЛ.

Многих болельщиков беспокоит тренерское резюме Тодда Маклеллана. Воспитанник системы Майка Бэбкока умеет ставить яркий и агрессивный хоккей, который мы можем помнить по ЧМ-2015 и сборной Канады, которая проехалась по всем асфальтоукладчиком. Команды Маклеллана традиционно успешно играют в регулярке, но за 16 лет работы тренер лишь раз доходил до финала конференции, а в 2014-м стал человеком, отпустившим серию с 3-0 (с… «Лос-Анджелесом»). Дважды Маклеллан проигрывал другой бывшей команде, «Эдмонтону» — соперники почти всегда успевают адаптироваться к тактике, которую использует босс «ЛА».

У «королей» есть внутренние резервы: ещё не вернулся в состав Арвидссон, будут прибавлять другие молодые таланты (не забудем Артура Калиева, рождённого в Ташкенте). Под потолком есть место для того, чтобы добавить ещё одного опытного защитника на дедлайне, если молодёжь сбавит. «Лос-Анджелес» уже выглядит командой, готовой к прыжку — и почему их пока широко не обсуждают, непонятно.