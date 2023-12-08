«Русский клуб», «Эдмонтон» с Макдэвидом, яма Капризова. 7 худших клубов НХЛ

Скандалы, интриги, расследования, а также антирекорды и провалы. Всё, как мы любим.

Позади почти два месяца регулярного чемпионата НХЛ. Идеально для того, если и не подвести промежуточные итоги, то хотя бы отметить закономерности и важные моменты. Для этого прошло уже достаточно времени — почти все клубы достигли отметки в 25% матчей в сезоне.

Анализируя начало сезона, всегда обращаешь внимание на яркие моменты. К ним относятся не только резвые старты или голевые свершения, но и провалы.

Давайте взглянем на семь худших клубов нынешнего сезона — там немало сюрпризов и антирекордных достижений.

«Чикаго Блэкхоукс»

25 матчей, 17 очков

«Чёрные ястребы» отдали всё, что имели, чтобы слить прошлый сезон и выиграть борьбу за Коннора Бедарда. Скандальные и резонансные обмены главных звёзд команды (Патрика Кейна, Алекса Дебринкэта), частые споры вокруг клуба, серии поражений и ноунеймы, играющие в основе, — так прошёл минувший сезон для «Чикаго». Клуб смог добиться своего, забрав Бедарда на драфте, однако пока что это не особо помогает.

«Чикаго Блэкхоукс» Фото: ХК «Чикаго Блэкхокс»

«Чёрные ястребы» долгое время находились в сторонке поодаль от скандалов, но их глобальные чистки в прошлые сезоны, крупные контракты слабых игроков, уход давних лидеров, на которых клуб держался последнее десятилетие и с отъездом которых потерял собственную идентичность… Всё это не может исправить один Бедард. Да, Коннор ярко начал в НХЛ, набрав 20 (11+9) очков в 24 матчах. Бедард — с отрывом лучший бомбардир и снайпер «Блэкхоукс».

А ещё был скандал с неожиданным отстранением Кори Перри и ходившими вокруг оного слухами о связи с матерью Коннора. Это тоже не добавило спокойствия команде.

Лидерами «Чикаго», помимо Коннора, можно назвать Сета Джонса, Филиппа Курашёва и Джейсона Дикинсона. Но они слабо тащат команду.

«Чёрные ястребы» занимают последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице НХЛ. Да, они плохи, скандалы накаляют обстановку, а процесс перестройки будет длительным и болезненным. Но будущее клуба, кажется, должно быть значительно светлее настоящего.

Однако в этом году о плей-офф (или хотя бы о спокойной жизни) можно только мечтать. Или же их мечта — ещё один первый драфт-пик?

«Эдмонтон Ойлерз»

23 матча, 21 очко

Провал «нефтяников» стал одной из главных сенсаций старта сезона. Многие эксперты предсказывали команде финал Кубка Стэнли и даже сам трофей. Но сейчас «Эдмонтон» рискует и вовсе не попасть в плей-офф.

Оптимистичные предсказания были оправданными. «Ойлерз» наконец стали стабильно выходить в плей-офф, даже преодолели первую стадию, а о голевых свершениях Коннора Макдэвида слышал и говорил каждый хоккейный — и не только хоккейный — фанат. Реальность оказалась куда суровее.

«Эдмонтон Ойлерз» Фото: ХК «Эдмонтон Ойлерз»

Начало сезона не задалось совершенно. 10 поражений в 12 первых матчах, невнятная игра лидеров и травма Макдэвида — всё это поставило «Эдмонтон» на край пропасти. Даже возвращение Коннора не особо помогало — к тому моменту у команды всё разладилось совершенно.

Проблемы, однако, можно было предсказать. Очевидно, что ставка на голкипера Джека Кэмпбелла не могла принести ничего хорошего. Так оно и вышло — вратаря в итоге выставили на драфт отказов. Его сменщик Стюарт Скиннер, неожиданно ворвавшийся в НХЛ в прошлом сезоне и с ходу завоевавший место и в старте «Ойлерз», и на Матче звёзд, пока не годится на роль первого номера. Он нестабилен, порой проваливается и не способен в одиночку тащить команду. А делать это, играя в «Эдмонтоне», необходимо — защитники играют слабо и в лучшем случае просто помогают в атаке. На деле же — просто плохи на обоих концах площадки.

Другой проблемой — очевидной и понятной — была зависимость от Макдэвида и Леона Драйзайтля. Уже давно понятно: если канадец и немец не будут тащить, то «Эдмонтон» в 9 из 10 случаев проиграет. Если не будет тащить ещё и вратарь, то там в среднем будет 11 поражений в 10 матчах. Так оно и вышло. Макдэвид не мог забить в течение аж восьми встреч, а Драйзайтль просто не вывез в одиночку.

В какой-то момент обстановка в команде накалилась до предела. Леон начал грубить журналистам и играть жёстче обычного. Главный тренер «Ойлерз» Джей Вудкрофт психовал прямо на скамейке.

Это привело к логичной и ожидаемой отставке.

Кажется, дела «Эдмонтона» потихоньку становятся лучше — пять побед подряд и вернувшийся в форму Макдэвид тому подтверждение. «Ойлерз» поднялись на 13-е место на Западе и на 27-е — в сводной таблице. Однако «нефтяники» по-прежнему плохи — и свет в конце их тоннеля хоть и есть, но тусклый. Непонятно, выбрались они из кризиса или это всего лишь временный подъём.

Сможет ли Макдэвид и в этот раз на своём горбу втащить «нефтяников» в плей-офф или же один из главных претендентов на Кубок сольётся уже на старте сезона? Пока реальнее выглядит именно второй вариант.

«Коламбус Блю Джекетс»

28 матчей, 21 очко

«Синие жакеты» и в прошлом сезоне были очень плохи, так что нынешний чемпионат — просто продолжение минувшего. Команду время от времени разрывают скандалы. В основном, конечно, всё спокойно, но то возникнут проблемы с Патриком Лайне, то Элвис Мерзликин и Кирилл Марченко подерутся на тренировке. Однако к этому уже многие привыкли.

«Коламбус Блю Джекетс» Фото: Peter K. Afriyie/AP/ТАСС

«Коламбус» в 27 матчах одержал лишь восемь побед, одна из которых пришлась на овертайм. «Блю Джекетс» — предпоследняя команда Восточной конференции и пятая с конца во всей лиге.

Проблемы «синих мундиров» понятны. Во-первых, те, на кого рассчитывали как на лидеров, совсем не тащат. Джонни Годро набрал жалкие 15 (4+11) очков в 27 матчах — и то только в последнее время как-то начал прибавлять. Патрик Лайне идёт ещё по более ужасающему графику — 7 (5+2) очков в 16 встречах. О чём вообще говорить, если лучшим бомбардиром команды является защитник Зак Веренски с 19 (1+18) очками в 25 матчах, а в топ-4 ещё один игрок обороны — Иван Проворов (2+13 в 27 встречах)?

Другая проблема клуба — вратари. Элвис Мерзликин вновь не оправдывает возложенных ожиданий, на Спенсера Мартина никто особо и не надеялся, а Даниил Тарасов до сих пор не восстановился до конца после тяжёлой травмы.

Есть, однако, и светлые пятна. Например, яркая игра проспекта Адама Фантилли, а также россиян — Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко. «Русская Четвёрка» «Коламбуса» в принципе радует болельщиков «Блю Джекетс» — один из редких таких поводов для фанатов команды. Бун Дженнер неожиданно начал тащить «синих мундиров». Но здесь и сейчас этого мало. Будущее должно быть у «Коламбуса» достаточно светлым, однако в этом сезоне им рассчитывать не на что. Опять.

«Оттава Сенаторз»

21 матч, 20 очков

«Сенаторы» сейчас располагаются на последнем месте в Восточной конференции и на 29-м в НХЛ, но по потерянным очкам они должны находиться в зоне плей-офф.

«Оттава Сенаторз» Фото: ХК «Оттава Сенаторз»

Несмотря на нестабильную игру и не лучшую статистику ряда лидеров, например, Владимира Тарасенко, «Оттава» по игре не так плоха. Временами даже достаточно хороша. Основная проблема «Сенаторз» заключается в другом — в околохоккейных вещах.

Так, в начале ноября сразу несколько скандалов обрушилось на головы «сенаторов». Сначала НХЛ лишила «Оттаву» выбора в первом раунде драфта 2024, 2025 или 2026 года. Сам клуб примет решение о том, какой выбор будет аннулирован, на что ему отведут 24 часа после завершения лотереи драфта в этом сезоне. Таким образом НХЛ наказала канадцев за их роль в аннулированном обмене, в результате которого Евгений Дадонов был отправлен из «Вегаса» в «Анахайм» в марте 2022 года. После этого генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион подал в отставку.

Спустя всего несколько дней вспыхнул новый скандал — нападающего Шейна Пинто, находящегося в статусе ограниченно свободного агента, дисквалифицировали на 41 матч за ставки на спорт.

Так что «Оттава» тонет в скандалах, которые сильно ударили и по репутации самого клуба, и по состоянию хоккеистов. И их дела от этого становятся всё хуже и хуже. Хотя команда могла бы идти в зоне плей-офф.

«Миннесота Уайлд»

24 матча, 22 очка

«Дикари» неожиданно слабо начали новый сезон, чем привели в оцепенение своих фанатов. Команда, в прошлом году хоть и не без сложностей, но всё же уверенно вышедшая в плей-офф, в нынешнем чемпионате тонет в проблемах и недовольствах.

«Миннесота» мало забивает и много пропускает. Лидеры в лице Кирилла Капризова, Мэтта Болди, Матса Цуккарелло и Райана Хартмана не тащат. Открытое недовольство ими высказывали руководство «Уайлд» и время от времени уже бывший главный тренер Дин Эвасон. Экс-наставник старался и защищать своих игроков, но его претензии были по делу. Только в последнее время лидеры начали стабильно набирать очки.

«Миннесота Уайлд» Фото: ХК «Миннесота Уайлд»

Вратарская проблема также беспокоит «дикарей». 38-летний Марк-Андре Флёри выдаёт неуверенные «перформансы» — его уже несколько раз меняли по ходу матчей, плюс Цветок впервые в карьере пропустил аж восемь шайб в одной встрече. Его сменщик Филип Густавссон по-прежнему нестабилен и не готов играть без отдыха.

О защите и вовсе страшно говорить. В прошлом сезоне именно оборона была слабым местом «Миннесоты», которая выигрывала в основном за счёт суперспасений вратарей и мегаперформансов нападающих. В этом году защитники играют ещё хуже, а голкиперы и форварды не тащат.

Сейчас, после увольнения Эвасона, «Миннесота» на ходу. Однако не стоит обманываться — команда так долго была ужасна, что всего одним изменением решить проблемы не получится. Вполне возможно, что победная серия, позволившая «дикарям» подняться на 11-е место на Западе и на 25-е в чемпионате, — это лишь временная вспышка после тренерских перестановок. Время покажет, но пока что за перспективы команды Капризова тревожно.

«Анахайм Дакс»

26 матчей, 20 очков

Что ж, «утки» успели немного порадовать своих фанатов, выдав шестиматчевую победную серию, но, к сожалению, команда осталась тем же «Анахаймом», который мы видим уже не первый сезон. Отвратительная игра Тревора Зеграса (1+1 в 12 встречах) и Троя Терри (5+9 в 25 матчах), слабая защита и неудачные попытки вратаря Джона Гибсона не напропускать целую авоську…

«Анахайм Дакс» Фото: ХК «Анахайм Дакс»

Впрочем, хочется отметить и хорошие моменты. Неожиданный перформанс российского защитника Павла Минтюкова, который набрал 13 (1+12) очков в 25 матчах, заставил говорить о нём как о претенденте на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. Раскрывается 20-летний Мэйсон Мактавиш, на счету которого 21 (10+11) очко в 24 встречах, а также 18-летний проспект Лео Карлссон (8+5 в 17 матчах). Крутая молодёжь у «Дакс» есть. Как и качественные опытные игроки типа Фрэнка Ватрано и Райана Строума.

Положительные стороны, конечно, не перевешивают отрицательные. «Анахайм» много пропускает, мало забивает и даже мечтать не может о плей-офф. «Утки» занимают 14-е место в Западной конференции и 30-е в сводной таблице НХЛ. Сейчас у них почти всё плохо, однако в будущем эта команда может стать грозной силой. Но только в будущем.

«Сан-Хосе Шаркс»

27 матчей, 18 очков

«Акулы» долгое время были безоговорочными аутсайдерами и худшей командой сезона. «Шаркс» начали сезон с 11 поражений подряд. За этот период «Сан-Хосе» умудрился влететь «Тампе» и «Каролине» за сутки с общим счётом 0:9. Ну и сложно забыть историческую концовку серии, когда «Шаркс» потерпели два сокрушительнейших разгрома подряд — от «Ванкувера» 1:10 и от «Питтсбурга» 2:10. 3:20 за два матча…

«Сан-Хосе» повторил клубный антирекорд, установленный 28 лет назад, по длительности серии поражений со старта сезона. Кроме того, разница шайб «Шаркс» после 11 матчей — «-43» (12:55) — была абсолютно худшей для франшизы в истории на старте сезона. На тот момент Остон Мэттьюс забил лишь на один гол меньше, чем весь «Сан-Хосе»…

Провальный старт едва ли кого-то сильно удивил. Клуб отдал главную звезду Эрика Карлссона почти за бесценок, не взял никого толкового, а Томаш Гертл — лучший бомбардир команды — попросту не способен тащить в одиночку. Не нынешний «Сан-Хосе» уж точно. Перестройка для «Шаркс» оказалась слишком болезненной, но что ещё хуже — непонятно, как руководству исправлять ситуацию. «Мёртвые» контракты, отсутствие качественных хоккеистов, слабая работа на рынке и драфтах — это всё ещё долгие годы будет тянуть команду вниз.

Да, в последнее время обновлённые «акулы» начали находить свою игру, одержали аж четыре победы в шести матчах, а минувшей ночью эпично грохнули «Детройт». И благодаря этому обошли «Чикаго», поднявшись на предпоследнее место в турнирной таблице. Однако что дальше? Надежда на первый драфт-пик? Если только она.

«Сан-Хосе Шаркс» Фото: ХК «Сан-Хосе Шаркс»

Но этот сезон уже можно смело отправлять в топку. Сейчас «Сан-Хосе» стоит сосредоточиться на том, чтобы найти свою идентичность, определиться с направлением развития, продумать его концепцию и начать готовить состав, избавляясь от ненужных хоккеистов.

Ну и попытаться не повторить исторический позор «Шаркс» старта сезона.

Почётные упоминания

Здесь хочется отметить те команды, которые не настолько плохи, как представители основного списка, однако также вызывают или вызывали определённые опасения. Или должны были вызывать, но выступают значительно лучше ожиданий.

«Калгари». «Огоньки» на старте сезона сжигают не соперников, а скорее свои нервные клетки и шансы на плей-офф. В межсезонье «Флэймз» сменили тренера, но старые проблемы никуда не делись.

Серия из шести поражений, за которой следуют то победы, то проигрыши, разлад в раздевалке, громкие высказывания Никиты Задорова, раскрывающие нездоровую атмосферу в раздевалке — «Калгари» на старте сезона запомнился в основном скандалами.

«Калгари» Фото: ХК «Калгари Флэймз»

И, кажется, сейчас в клубе не совсем понимают, что делать. Состав крепкий, со своими звёздами, тренер новый, со своими идеями, которые даже толком не успел раскрыть… В общем, этот сезон «огоньки», всё ещё находящиеся в борьбе за плей-офф, могут смело списывать в утиль. Ждём следующего.

«Вашингтон»… мог бы быть в основном списке ещё пару недель назад. Несмотря на разгромы от «Эдмонтона» и «Аризоны», кажется, что сейчас столичная команда постепенно начинает выбираться из кризиса, привыкает к новой системе игры и отходит от зависимости от одного хоккеиста.

Подопечные Спенсера Карбери выдали отрезок из пять побед подряд — впервые в сезоне — и девяти побед в 11 матчах. Благодаря этому «Вашингтон» постепенно шагает вверх по турнирной таблице и балансирует на границе зоны плей-офф. Конечно, ещё рано говорить о преображении команды, но положительные сигналы есть. Посмотрим, что будет дальше.

«Аризона» перед стартом сезона должна была бы точно попадать в этот список… но не в этот раз! «Койоты» впервые за долгие годы реально претендуют на… то, чтобы не стать худшей командой НХЛ. И, может быть, даже на выход в плей-офф.

Конечно, проблемы «Койотс», по-прежнему играющих на студенческой арене, с кучей «мёртвых» контрактов под потолком зарплат, никуда не делись. Однако клуб постепенно начинает избавляться от накопленного мусора — к тому же за межсезонье-2023 «Аризона» и вовсе преобразилась, собрав крайне приятный состав с сильными хоккеистами.

Если «койоты» будут и дальше придерживаться такой стратегии, то уже в ближайшем будущем станут участниками плей-офф. Может быть, даже уже в этом сезоне. Да, слова, за которые ещё год назад смело отправили бы к врачу, сейчас звучат более реалистично. «Аризона» занимает седьмое в Западной конференции. Так что команда ближе к выходу в плей-офф, чем когда-либо за долгие годы.