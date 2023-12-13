«Спартак» готов идти за Кубком Гагарина. Не хватает только одной детали

Трансферный дедлайн в КХЛ наступает через две недели, но «Спартак» уже успел отметиться двумя мощными переходами. Сначала закончилась сага с возвращением Ильи Ковальчука в большой хоккей, которая тихо тлела в новостях чуть ли не два года: Кови вернулся в клуб, где не играл более 20 лет. Второй трансфер был ещё более ожидаемым: Михаил Мальцев застрял в системе «Лос-Анджелеса», напичканного звёздными центрами, и возможности пробиться наверх у него практически не было. Воспитанник питерского хоккея спустя пять лет вернулся в КХЛ.

На паузу в чемпионате «Спартак» ушёл на первом месте в КХЛ (правда, проведя больше игр, чем соперники), с большим отрывом команда Алексея Жамнова лидирует и по количеству заброшенных шайб. Конечно, перед сезоном усилившийся «Спартак» воспринимался кандидатом на топ-4 Запада, но такого скачка всё-таки не мог ожидать никто. Теперь амбиции клуба должны идти выше верхнего посева — в «Спартаке» наверняка могут думать о чемпионстве.

Приближают ли два последних трансфера к нему? Переход Ковальчука с хоккейной точки зрения может показаться непонятным, но это мощный шаг для поддержания командной атмосферы. В 2020-м Ковальчук приходил в «Авангард», где шли брожения в раздевалке, а «ГУЛАГ» Боба Хартли нравился далеко не всем — и суперветеран с огромным авторитетом сплотил ту команду, которая принесла Омску долгожданное чемпионство. О проблемах внутри «Спартака» не слышно, но у Ковальчука прекрасные отношения с Жамновым, и он сможет стать ещё одним проводником идей тренера и поддержать молодых парней, которых сейчас подводят к основе клуба.

Линия центров «Спартака» смущала ещё до старта сезона — состояние Морозова после неудачных матчей в фарме «Вегаса» было непонятным, а Локтионов и Бурмистров выглядели людьми, которые потихоньку шли к карьерному закату. Однако ветераны раскочегарились в новой системе, а Морозов стал идеальным связующим звеном для Голдобина и Порядина в первом звене. Иван, правда, получил травму, что немедленно сказалось на результатах команды перед новогодней паузой. Сложно понять, как Мальцев адаптируется к КХЛ после многих лет в Америке — но показатель в 0,7 очка за игру в АХЛ, который он показывал в разных клубах с разной системой игры, говорит о том, что уровень второго центра «Спартака» Михаил вытянет.

Михаил Мальцев и Клас Дальбек Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Правда, с атакой у «Спартака» всё и так прекрасно: клуб не так зависит от первой тройки, как может показаться со стороны. Лучший сезон в карьере проводит Максим Цыплаков, прогрессирующий с каждым годом, важнейшие голы забивают перешедшие из клубов ВХЛ Егор Филин и Александр Беляев, молодёжь из системы постепенно подводится к основе. Беспокоит у «Спартака» оборона — даже с учётом того, что клуб потратил все легионерские вакансии на вратаря и защитников, «Спартак» пропускает слишком много (115 шайб). Из команд зоны плей-офф больше пропустила только совсем ухарская «Северсталь» (121).

Проблема только в том, что защитников на рынке для усиления «Спартака» прямо сейчас немного. Большинство клубов КХЛ распродажу не объявляли, даже «Барыс», который буквально пару недель назад расстался с Райли Барбером из-за споров с Галымом Мамбеталиевым, сейчас пожертвовал самим тренером. Есть в лиге команды, которые не готовы отпускать вообще никого, даже если им предложат хороший обмен, выгодный обоим. С учётом того, что со «Спартаком» традиционно трудно вести переговоры, явных вариантов на рынке прямо сейчас и не просматривается. Возможно, доступен для обмена Григорий Дронов из «Металлурга», но его игра в прошлом плей-офф вызывает сомнения в необходимости такого обмена.

Прямо сейчас «Спартак» находится в позиции, когда просто обязан действовать. Лучшие сезоны за последние годы проводят ветераны — это касается не только форвардов, но и капитана команды Дмитрия Вишневского. Непонятно, сможет ли тот же Голдобин, который до «Спартака» стабильностью не отличался, сохранить такой же уровень игры на новый сезон, неясно, не захочет ли Морозов снова попробовать себя в НХЛ. У конкурентов на Западе большие проблемы, ЦСКА пока выглядит наевшимся после бесконечных выходов в финал, СКА порой смотрится слишком уж однообразно. Никаких «чемпионских окон» в КХЛ нет, надо действовать прямо сейчас.

Есть ли у команды прямо сейчас все необходимые составляющие для того, чтобы на что-то претендовать? Глубина в атаке — есть, хотя не совсем понятно, в каком состоянии 40-летний Ковальчук. Куражный вратарь — имеется, Патрик Рыбар на пекинской Олимпиаде был самой важной фигурой в «бронзовом» походе Словакии, плюс имеет опыт неплохой игры в плей-офф европейских лиг. Линейка центров с приходом Мальцева расширяется — повторимся, не хватает только глубины в обороне, даже с учётом того, что некоторые игроки проводят лучший сезон в карьере.

Патрик Рыбар Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Возможно, стиль «Спартака» может вызывать сомнения в том, что это работает в плей-офф, однако пример прошлогоднего «Торпедо» должен эти страхи развеять. Конечно, нижегородцы получили 0-4 от СКА, но их защита была слишком юной и совсем бледной в плане кубкового опыта, а сама команда в ключевые моменты проявила ненужный догматизм. Штаб Жамнова в этом плане выглядит более гибким — хотя «Спартак» выдаёт концерты а-ля 8:7, в нужные моменты он готов играть и на отбой.

Для полного счастья «Спартаку» не хватает только праворукого защитника-домоседа — но от такого счастья не отказался бы вообще никто из руководителей клубов лиги, где всегда есть острый дефицит на этой позиции. Однако работа менеджмента в последние годы (вспомним тот же обмен Никишина) создала ситуацию, когда у клуба есть достаточно активов для получения чего-нибудь ценного. Ждать лучшего момента уже не имеет смысла.