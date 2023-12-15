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Новости дня в хоккее за 15 декабря 2023 года, Кубок Первого канала, безголевая серия Овечкина

Василевским восхищаются, Кубок Первого канала сравнили с Евротуром. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Итоги дня в хоккее
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А у Александра Овечкина продолжается безголевая серия.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 15 декабря 2023 года.

Восхищение Василевским

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль высоко оценил игру голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского. Россиянин отразил 53 броска и был признан первой звездой победного матча с «Ойлерз» (7:4).

«9 из 10 раз мы бы выиграли подобную игру, потому что, я думаю, что мы сыграли хорошо. То, как Василевский читает и предугадывает игру, наверное, одно из лучших его умений в лиге. Сегодня мы столкнулись с ним», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

Андрей Василевский

Андрей Василевский

Фото: Getty Images

Вратарь отразил все 15 бросков в первом периоде, пропустил три гола с 23 бросков во втором периоде и совершил 18 сейвов при одной пропущенной шайбе в третьем периоде. Василевскому не хватило лишь одного сейва для повторения личного рекорда в 54 отражённых броска, который россиянин установил в матче с «Вашингтоном» 20 марта 2019 года.

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Кубок Первого канала сравнили с Евротуром

Известный тренер Андрей Назаров сравнил Кубок Первого канала с Евротуром и оценил победу сборной «Россия 25» в первом матче турнира над сборной «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2.

«Накануне сборная «Россия 25» порадовала болельщиков красивой победой. На следующие игры, как сказали в руководстве ФХР, все билеты уже проданы. Знаете, на фоне унылого, брошенного и попросту никому не нужного Евротура с финнами среди участников Кубок Первого канала выглядит грандиозно, за ним наблюдает вся наша многомиллионная страна, вся 150-миллионная аудитория. Про Евротур все давно забыли, а российский турнир на виду.

Финны, кстати, в очередной раз закрыли границы с Россией, так что пусть играют все свои матчи у себя за забором. В свою очередь, сборную «Россия 25» впереди ждут два грандиозных и интересных международных матча со сборными Беларуси и Казахстана. Пользуясь случаем, хочу поздравить с днём рождения председателя правления ФХР Аркадия Романовича Ротенберга, пожелать ему крепкого здоровья и всего самого доброго», – сказал Назаров.

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Безголевая серия Овечкина продолжается

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о безголевой серии Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» продлил свою безголевую серию до 11 матчей и установил новый личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Getty Images

«Антирекордная безголевая серия Овечкина? Не знаю, с чем она связана. Очень большое внимание нас на Александра. Это, может, и сказывается. И «доброжелателей» много. Я думаю, что это ненадолго. Потом мы увидим Александра во всей красе, как мы и привыкли его видеть. Ничего страшного я не вижу в этом. Да, он приучил, что каждый матч забивает, по два, по три, очки набирает. А сейчас вот такой момент — я не вижу в этом вообще ничего страшного. Всё впереди. Начнёт забивать — и ещё больше забивать! Надо этот момент пройти», — сказал Григоренко.

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«Россия 25» одержала победу в турнире по хоккею в формате 3х3 на Кубке Первого канала

Сборная «Россия 25» стала победителем в турнире в формате 3х3 на Кубке Первого канала, одолев в финале сборную «Звёзды и ВХЛ» со счётом 4:2. Встреча проходила в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце».

В составе сборной «Россия 25» отличились Богдан Конюшков, Григорий Кузьмин, Святослав Гребенщиков и Иван Зинченко. У команды «Звёзды и ВХЛ» дублем отметился Илья Авраменко.

Отметим, что на старте турнира в формате 3х3 «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга крупно обыграла сборную Казахстана (5:2), благодаря чему вышла в финал соревнований. В свою очередь, «Звёзды и ВХЛ» не без труда победили Беларусь (4:3 Б).

В матче за третье место между Казахстаном и Беларусью сильнее оказались номинальные гости – 4:3 Б.

Трансферная активность «Амура»

Сегодня «Амур» объявил о расставании с защитником Алексеем Волгиным. Как стало известно «Чемпионату», в скором времени игрок обороны подпишет контракт с «Ладой».

На этом активность хабаровчан не сбавилась. Защитник Ефим Гуркин, ранее покинувший екатеринбургский «Автомобилист», в ближайшее время станет игроком хабаровского «Амура». Что ж, посмотрим, как для «тигров» сыграет этот размен. Трансферы перед дедлайном набирают обороты.

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