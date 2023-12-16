Какие достижения покорятся россиянам из НХЛ в ближайшее время?

Текущий сезон в НХЛ подарил немало радостей российским болельщикам: в начале сезона мы порадовались за Артемия Панарина, который набирал очки 15 матчей подряд со старта чемпионата, что позволило ему побить рекорд как «Рейнджерс», так и рекорд среди российских игроков. После этого Александр Овечкин стал первым российским игроком, набравшим 1500 очков в лиге.

Статистике в НХЛ всегда уделяется большое внимание по причине создания дополнительного ажиотажа, что однозначно позволяет повысить интерес к лиге. Отличным примером здесь будет служить погоня в снайперской гонке Овечкина за Уэйном Гретцки, о которой не говорит только ленивый, причём по обе стороны океана. А люди, отвечающие за подсчёт статистики, порой кладут такие факты на бумагу, что ты невольно задаёшь себе вопрос: «Вы что, и это подсчитываете?!»

Поэтому давайте узнаем, кто из наших игроков в ближайшее время отметит круглую дату и будет фотографироваться для социальных сетей своего клуба, держа памятную шайбу в руках, а кто навечно внесёт своё имя в историю лиги по отдельному статистическому показателю.

Владимир Тарасенко — 593 очка, 699 игр в НХЛ

Тарасенко находится на пороге 600-очкового рубежа в НХЛ, который он должен покорить в скором будущем. Когда Владимир наберёт семь очков, он станет 17-м российским игроком с данной отметкой. Все мы, конечно, помним о нескольких неудачных операциях на плече, которые «Сент-Луис» и его доктора провели Владимиру, де-факто вычеркнув пару сезонов на пике. Разговаривать мы могли о числах иного масштаба, но хоккей, да и в целом жизнь сослагательных наклонений не терпит. Остается надеяться, что Ди Джей Смит, главный тренер «Оттавы», не будет мучить Тарасенко в третьем звене, давая по 12-13 минут игрового времени, а то так мы можем и заждаться потенциального достижения.

А вот какую отметку мы дождёмся уже со дня на день, так это количество игр в регулярках НХЛ. Уже завтра в следующем матче Владимир должен провести свою 700-ю игру в лиге. До него этот рубеж превзошли лишь 33 российских хоккеиста.

Владимир Тарасенко Фото: Zuma/ТАСС

Никита Кучеров — 296 голов, 779 очков в НХЛ

Как мы знаем, Никита отнюдь не снайпер, славу он получил благодаря диспетчерским навыкам и нетривиальному видению игры. Но в этом сезоне Кучеров решил не просто побороться за «Арт Росс», а по пути захватить ещё и «Морис Ришар», который он ни разу в карьере не выигрывал. Борьба с Остоном Мэттьюсом и Броком Бёзером предстоит упорная, но, как кажется, нынешнему Кучерову всё по плечу. Это отмечают и заокеанские эксперты, и главный тренер Джон Купер, который недавно заявил:

«Я говорю одно и то же практически после каждой игры. В этом году он лучше, чем был даже в том сезоне, когда стал MVP».

А там и рукой подать до Павла Дацюка, который за карьеру забросил 314 шайб в лиге, и 10-го места в списке лучших снайперов за всю историю в контексте наших игроков.

В десятку лучших он должен войти и по бомбардирскому показателю, а также стать 10-м игроком из России, который перевалил за 800 очков в НХЛ.

Евгений Кузнецов — 392 голевые передачи в НХЛ

Кузнецов переживает далеко не лучший этап в карьере, периодически не попадая в состав «Вашингтона». С чем это может быть связано: с разногласиями с тренерами (Лавиолетта не забываем), с изменением тенденций игры, на которые жаловался Евгений в прошлом году, с усталостью от хоккея, – непонятно. Возможно, и совокупность факторов. Плюсом к этому ложку дёгтя в цистерну… того же дёгтя добавляют и постоянные разговоры об обмене. Никому не известно, сколько времени отведено Кузнецову в «Кэпиталз», но рубеж в 400 голевых передач он точно преодолеет, особенно учитывая его вечную нацеленность на неё при игре в чужой зоне. Отдав свой 400-й голевой пас, Кузя станет 17-м российским хоккеистом, сделавшим это.

Артемий Панарин — 380 очков в составе «Рейнджерс»

Панарин проводит пятый сезон в составе ньюйоркцев, но уже переписал достаточно рекордов франшизы. По очкам за игру в среднем Хлебушек и вовсе идёт на первом месте в истории «Рейнджерс», опережая таких глыб, как Уэйн Гретцки, Яромир Ягр и Марк Мессье, набирая в среднем за игру 1,29 очка. Этот сезон выдаётся у Артемия лучшим по показателю очков за игру в среднем, а на горизонте уже маячат 400 очков в составе «синерубашечников», а также спина звезды Суперсерии-1972, Фила Эспозито, имеющего в активе 404 очка в составе «Рейнджерс». Вроде не те рубежи, которые вы можете увидеть в своей новостной ленте, но тоже довольно-таки значительно.

Материалы по теме Панарин стал 15-м россиянином, достигшим отметки в 700 очков в НХЛ

Артемий Панарин Фото: Getty Images

Дмитрий Куликов — 898 игр в НХЛ

Защитник «Флориды» почти никогда не был на слуху у болельщиков из разряда «что там Овечкин, уже побил рекорд Гретцки?», редко выступал за сборную, не делал никаких политических заключений. Но при этом он находится в двух шагах от отметки, которая покорилась только четырём защитникам НХЛ из России: Сергею Гончару, Алексею Житнику, Сергею Зубову и Андрею Маркову. Компания недурная. Остаётся только пожелать Дмитрию, чтобы этот рубеж не стал последним и чтобы его в кои-то веки не обменяли в дедлайн.

Семён Варламов — 593 игры в НХЛ

Семён никогда не был большой звездой ни в одной из команд: ясно, что в «Вашингтоне» сложно ей стать, «Колорадо» на момент его прихода только начинал тихо и скрупулёзно строиться, а «Айлендерс» на пике так и не смог залезть дальше финала конференции. Для тех, кто мог подзабыть, в сезоне-2013/2014 карьера Варламова в НХЛ могла прерваться по причине обвинений в домашнем насилии, но благо для Семёна, что культура отмены тогда ещё не расправила настолько свои плечи. А сейчас Варламов находится в нескольких шагах от 600 матчей в НХЛ. До него этой отметки достигли лишь трое: Хабибулин, Набоков и Бобровский. Подождать немного придётся, конечно, потому что Варламов сейчас пребывает в роли бэкапа Ильи Сорокина, но в этом сезоне это должно непременно случиться.

Семён Варламов Фото: nhl.com

Александр Овечкин — 1373 игры в НХЛ

Рекорды и Овечкин уже становятся словами-синонимами. Недавно Ови разменял 1500 очков в НХЛ, отметка, до которой в ближайшее время никто не дотянется. В уме держим и Великую погоню Александра, который пока будто взял пит-стоп. Но уже через 27 игр, без учёта форс-мажорных обстоятельств, Овечкин станет первым российским хоккеистом, разменявшим 1400 матчей в НХЛ. В лиге таких игроков всего 39. Капитан «Вашингтона» должен стать 40-м. Чем чёрт не шутит, может быть, и на рекорд Патрика Марло можно замахнуться.