Панарин стал 15-м россиянином, достигшим отметки в 700 очков в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал одним из ассистентов наряду с Адамом Фоксом при взятии ворот Микой Зибанеджадом на 37-й минуте матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Торонто Мэйпл Лифс». Игра проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и после двух периодов гости выигрывают со счётом 4:3.

Это набранное очко стало для Панарина 700-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на его счету 232 гола и 468 передач. Он проводит свой 617-й матч.

До Панарина 700 очков в НХЛ набирали 14 российских хоккеистов: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Фёдоров, Александр Могильный, Алексей Ковалёв, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Козлов, Сергей Гончар, Алексей Яшин, Павел Буре, Никита Кучеров, Сергей Зубов и Алексей Жамнов.

Для Панарина это девятый сезон в лиге и пятый в составе «Рейнджерс».