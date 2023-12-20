«Многие росли на Русской пятёрке, а мне она не нравилась в «Детройте». Яркий Задоров

В Ванкувере быстро смекнули, что Никита Задоров – это не только хоккеист, но и прекрасный спикер, который может рассказать много интересного и небанального. Издание The Province опубликовало интервью с новым защитником «Кэнакс», которое предваряло следующее наблюдение: «Никита Задоров классный, откровенный и забавный. Громадный защитник считает себя модником, а его находчивость – это наслаждение в ежедневном монотонном гуле из клише». Дальше – слово самому Задорову.

«Многие росли на Русской пятёрке «Детройта», но мне она не нравилась»

— Каким был тот знаменитый детский турнир в Квебеке?

— Мы были недостаточно хороши, нас разделали под орех. Команды из Лос-Анджелеса и Детройта были двумя лучшими командами, и мы проиграли четыре матча из пяти. Это был сумасшедший и прикольный опыт с 17 тысячами болельщиков. Тогда я понял, что хочу играть здесь.

— Почему твоим кумиром был Стив Айзерман, ты же играл в защите?

— В детстве он был моим любимым игроком. Многие выросли на «Детройте», Русской пятёрке. Но мне там не нравились русские. Мне нравился Айзерман, не знаю почему. Ещё нравился Даррен Маккарти, потому что он много дрался.

— Как фигурное катание помогло твоему развитию?

— С 7 до 13 лет я работал с тренером. После 18 катание изменить невозможно. Можно добавить какие-то навыки, но важно заниматься им в раннем возрасте. В средней школе я немного поиграл в баскетбол, но, если хочешь преуспеть, надо сосредоточиться на каком-то одном виде спорта. Родители всегда были вовлечены, у меня тренировки были в шесть утра.

— Что помнишь о своём первом голе в НХЛ?

— Я тогда был в «Баффало», играли с «Бостоном», забил Чэду Джонсону. Это был бросок с неудобной. Я объехал Брэда Маршана и забил с неудобной в дальний угол. Я был новичком в НХЛ. Передачи сделали Маркус Фолиньо и Стив Отт.

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«Гончар рассказывает вещи, о которых я никогда не слышал»

— Тед Нолан был жёстким тренером «Баффало». Это тебе помогло или навредило?

— У меня с ним были очень хорошие отношения. Меня драфтовал один генеральный менеджер, а у следующего были другие цели. Меня обменяли на Райана О'Райлли, этого хотел «Баффало». Это было классно. Первый год в «Колорадо» был переменчивым, потому что тренер Патрик Руа больше любил ветеранов, а не молодёжь.

— Как Адам Фут и Сергей Гончар (тренеры «Ванкувера». – Прим. «Чемпионата») помогли твоей игре?

— Фут знает, как обращаться с игроками, что мы хотим слышать, а что нет. Он помогает моему стилю. А Гончар рассказывает вещи, о которых я никогда не слышал. Показывает, как лучше создавать линии для броска, как ставить ноги и тело, чтобы лучше делать передачи. Тут так много тренеров, я многому могу научиться у этого тренерского штаба.

— Ты всё ещё осваиваешься, каков твой потенциал?

— Я ещё даже не близок к тому, на что способен и что хотят видеть тренеры. Я могу больше кататься и больше разыгрывать шайбу. Когда привыкну к системе, всё будет, это точно.