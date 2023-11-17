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Бекстрём, Лекавалье, Ягр играли в России и будут введены в Зал хоккейной славы, НХЛ, КХЛ и Суперлига, кто получит место

Подтверждение величия. В России играли аж 16 будущих членов Зала хоккейной славы!
Владимир Лаевский
16 будущих членов Зала хоккейной славы!
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От олимпийских чемпионов до лучших из лучших и легенд своих стран. Собрали всех иностранцев, которые наверняка получат своё место в истории.

На фоне разных дебатов, связанных с Залом хоккейной славы и выбранными кандидатами, задумался вот о чём: а кто из членов Зала славы вообще играл в России? Не считая самих россиян — так было бы слишком просто.

Оказалось, что такой представитель — на удивление — всего один. Это чешский голкипер Доминик Гашек, в сезне-2010/2011 защищавший ворота «Спартака» в КХЛ. Хоккеист был введён в Зал славы спустя три года после отъезда из России — в 2014-м.

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Тем примечательнее, что целая россыпь суперзвёзд, выступавших в России, может получить — и наверняка получит — своё место в Зале хоккейной славы в будущем. Мы подготовили весь список таких игроков, в который не стали включать россиян — для них лучше составить отдельный топ. Кроме того, мы пошли на небольшую условность, добавив и хоккеистов, которые выступали не за российские клубы, но в КХЛ — так или иначе они всё равно играли в России.

Венсан Лекавалье

«Ак Барс», сезон-2004/2005, 30 матчей, 15 (7+8) очков, «+5»

Венсан Лекавалье (на фото справа)

Венсан Лекавалье (на фото справа)

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Большинство визитов иностранных суперзвёзд пришлось на два локаута в НХЛ — в сезоне-2004/2005 и 2012/2013. Лекавалье приезжал в Россию в первый заход. Канадский нападающий считался настоящей суперзвездой, Венсан был задрафтован в 1998 году «Тампой» под первым (!) номером. Всего в НХЛ Лекавалье провёл 17 лет, сыграл 1212 матчей регулярного чемпионата, набрал 949 (421+528) очков при общем показателе полезности «-140». В плей-офф на его счету 56 (26+30) баллов в 75 встречах.

Нападающий выиграл Кубок Стэнли в 2004 году с «Тампой» и в том же году Кубок мира со сборной Канады. На его счету также «Морис Ришар», «Кинг Клэнси» и звание самого ценного игрока Кубка мира. В сезоне-2006/2007 Венсан первый и единственный раз в карьере забил больше 50 голов (52) и набрал 100+ очков (108).

Во время локаута Лекавалье подписал контракт с казанским «Ак Барсом». Его время в Суперлиге было ярким, но не особо результативным. Канадец провёл всего 30 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач. Ну и запомнился скорее байкой о том, как подтирался деньгами, заработанными в «Ак Барсе».

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Брэд Ричардс

«Ак Барс», сезон-2004/2005, 6 матчей, 7 (2+5) очков, «+2»

Брэд Ричардс (на фото слева)

Брэд Ричардс (на фото слева)

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В Казань в 2004-м году из «Тампы» переехал не только Лекавалье, но и его товарищ по «Тампе» Брэд Ричардс. Канадский нападающий был менее звёздным, чем Венсан, однако и на его счету немало важных достижений. В 2004 году, до локаута, Ричардс выиграл Кубок Стэнли в составе «Лайтнинг», «Конн Смайт» и «Леди Бинг», а также Кубок мира со сборной Канады.

Сезон-2005/2006 форвард начинал как самый высокооплачиваемый хоккеист НХЛ с кэпхитом $ 7,8 млн — настолько он ценился в лиге. В сезоне-2009/2010 Ричардс провёл самый успешный сезон в карьере, уже за «Даллас» набрав 91 (24+67) очко в 80 матчах, но в дальнейшем серьёзно сдал. Это, однако, не помешало ему в 2015-м году выиграть свой второй Кубок Стэнли, от звонка до звонка проведя плей-офф за «Чикаго».

В «Ак Барсе» у Ричардса карьера была крайне короткой. В шести матчах Суперлиги канадец набрал 7 (2+5) очков. За 15 лет в НХЛ на его счету 1126 встреч в регулярках и 932 (298+634) балла. В плей-офф хоккеист сыграл 146 матчей, набрав 105 (37+68) очков.

Дэни Хитли

«Ак Барс», сезон-2004/2005, 11 матчей, 4 (3+1) очка, «+1»

Третьим звёздным иностранцем, поигравшим в Казани, стал канадский нападающий Дэни Хитли. Форварда в 2001 году задрафтовала под вторым номером «Атланта Трэшерс». В 2002-м Хитли выиграл «Колдер Трофи».

Нападающий дважды доходил до отметки в 50 голов и 100+ очков в НХЛ (2005/2006, 2006/2007). В 2007-м Дэни вместе с «Оттавой» дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором «Сенаторз» проиграли «Анахайму». В НХЛ форвард по итогу отыграл 13 лет, в 869 матчах регулярных чемпионатов набрав 791 (372+419) очко, 63 (16+47) балла у него было в 77 встречах плей-офф.

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Главные достижения Хитли связаны со сборной Канады. Форвард добился примечательного и очень редкого достижения: он выиграл с национальной командой чемпионат мира (дважды: 2003, 2004), Кубок мира (2004) и Олимпийские игры (2010).

В «Ак Барсе» Хитли, однако, сверкнуть не смог. Нападающий провёл 11 матчей, в которых набрал всего 4 (3+1) очка — мизер для звезды его уровня.

Патрик Элиаш

«Металлург» Мг, сезон-2004/2005, 17 матчей, 14 (5+9) очков, «+10»

Многие удивляются, что Элиаша до сих пор не ввели в Зал славы. Это неудивительно — нападающий является одним из лучших чешских хоккеистов в истории. Патрик дважды выиграл Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси» (2000, 2003), он является главным бомбардиром в истории «Дэвилз».

Патрик два раза брал бронзу чемпионатов мира (1998, 2011), один раз — бронзовые медали Олимпийских игр (2006). Кроме того, Элиаш дважды становился хоккеистом года в Чехии (2009, 2012).

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Всего в НХЛ нападающий провёл 20 лет, сыграв в 1240 матчах регулярки и набрав 1025 (408+617) очков при общем показателе полезности «+172». На его счету также 162 встречи в плей-офф и 125 (45+80) очков.

В период локаута Элиаш решил подписать контракт с «Металлургом». Нападающий относительно успешно отыграл в Магнитогорске, проведя 17 матчей и записав на свой счёт 14 (5+9) очков.

Петер Сикора

«Металлург» Мг, сезон-2004/2005: 45 матчей, 31 (18+13) очко, «+20» — регулярный чемпионат; 5 матчей, 5 (2+3) очков, «-1» — плей-офф;
«Динамо» Мн, сезон-2010/2011: 28 матчей, 16 (8+8) очков, «-8» — регулярный чемпионат; 7 матчей, 2 (1+1) очка, «-2» — плей-офф

Петер Сикора в минском «Динамо»

Петер Сикора в минском «Динамо»

Фото: РИА Новости

«Металлург» не остановился на подписании Элиаша и заключил контракт с ещё одной чешской звездой — Петером Сикорой. Нападающий дважды завоевал Кубок Стэнли (2000 — с «Нью-Джерси»; 2009 — с «Питтсбургом»). Кроме того, форвард выиграл два чемпионата мира (1999, 2005), к этому прибавил бронзу в 1998-м, также он сыграл на Олимпийских играх (2002).

Всего в НХЛ Сикора провёл 1017 матчей в регулярках, набрав 721 (323+398) очко, к которым добавил 133 встречи и 74 (34+40) очка в плей-офф.

Чешский нападающий стал одним из самых задержавшихся в России звёздных иностранцев периода локаута. В Суперлиге Сикора сыграл за «Металлург» суммарно 50 матчей, набрав 36 (20+16) очков при показателе полезности «+19». Петер также выступил с магнитогорцами на Кубке Шпенглера, записав на свой счёт 5 (1+4) очков в четырёх встречах.

Сикора также стал одним из тех хоккеистов, кто вернулся в Россию в дальнейшем. Хотя, конечно, не совсем — в сезоне-2010/2011, уже на закате карьеры, нападающий заключил контакт с минским «Динамо». В КХЛ чех суммарно провёл 35 матчей, в которых отметился 18 (9+9) очками.

Яромир Ягр

«Авангард», сезон-2004/2005: 32 матча, 38 (16+22) очков, «+3» — регулярный чемпионат; 11 матчей, 14 (4+10) очков, «-5» — в плей-офф;
«Авангард», с 2008 по 2011 год: 155 матчей, 145 (66+79) очков, «+24» — регулярный чемпионат; 26 матчей, 20 (7+13) очков, «-3» — в плей-офф

Яромир Ягр

Яромир Ягр

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Главной звездой, приехавшей в Россию, естественно, стал Яромир Ягр — один из лучших хоккеистов в истории. В феврале 2023-го, накануне своего 51-летия, чех побил легендарный рекорд по количеству голов за всю карьеру, установленный Уэйном Гретцки — тогда Ягр забросил 1099-ю шайбу. Яромир — единственный хоккеист в истории, покоривший отметку в 1100 голов.

В НХЛ Ягр сыграл 1733 матча в регулярных чемпионатах (четвёртое место в истории, первое — среди европейцев), забросил 766 шайб (4-й; 1-й среди европейцев), отдал 1155 ассистов (5-й; 1-й среди европейцев) и набрал 1921 очко (2-й; 1-й среди европейцев) при общем показателе полезности «+322». В плей-офф на его счету 208 встреч и 201 (78+123) очко.

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Достижения Ягра можно перечислять бесконечно. Два Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (1991, 1992), золото чемпионатов мира (2005, 2010) и Олимпиады (1998). Чех — член «Тройного золотого клуба». На его счету «Харт Трофи», три «Лестер Пирсон Эворд», пять «Арт Россов», «Билл Мастертон»…

В 2004-м Ягр приехал в Россию в «Авангард», занимавший 11-е место. В итоге омичи выиграли Суперлигу, а сам нападающий в том сезоне провёл 43 матча, в которых набрал 52 (20+32) очка при общем показателе полезности «-2».

Спустя несколько лет, в 2008-м, чех принял решение вернуться в Россию и три года провёл в КХЛ. До недавнего времени Яромир был лучшим снайпером-легионером в истории омичей. В 2011-м Ягр помог «Авангарду» выиграть Кубок Континента. Всего же за омский клуб он провёл 224 матча, набрав 217 (93+124) очков и став самым звёздным легионером, когда-либо игравшим в России.

Никлас Бекстрём

«Динамо» Москва, сезон-2012/2013: 19 матчей, 25 (10+15) очков, «+9»

Никлас Бекстрём

Никлас Бекстрём

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Другой поток звёзд хлынул в Россию в сезоне-2012/2013, когда случился второй локаут в НХЛ. Московскому «Динамо» повезло отхватить себе Никласа Бекстрёма — хоть, учитывая, что швед — лучший друг Александра Овечкина, удивления это не вызывает.

В НХЛ, конечно, многие спорят о том, достоин ли форвард введения в Зал славы, но однажды он точно туда попадёт. По своей статистике Бекстрём не уступает другим звёздам-претендентам. Так, Никлас провёл 1105 матчей и набрал 1033 (271+762) очка при общем показателе полезности «+83» — в регулярных чемпионатах, а также у него 139 встреч и 114 (38+76) очков в плей-офф.

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Нападающий в 2018-м завоевал Кубок Стэнли в составе «Вашингтона», чьей живой легендой уже стал. Бекстрём лучший в истории «Кэпиталз» по количеству передач в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф. Со сборной Швеции Бекстрём выиграл два чемпионата мира (2006, 2017) и серебро Олимпиады (2014). В 2009-м и 2015-м форвард становился лучшим шведским хоккеистом НХЛ.

Во время локаута Бекстрём выступал за московское «Динамо» — да ещё как! В 19 матчах шведский форвард набрал мощные 25 очков, преодолев отметку как в 10 голов, так и в 10 ассистов.

Райан О’Райлли

«Металлург» Мг, сезон-2012/2013: 12 матчей, 10 (5+5) очков, «+6»

Райан О’Райлли

Райан О’Райлли

Фото: РИА Новости

Другой спорной, но заслуживающей места в Зале славы фигурой является Райан О’Райлли.

Канадец ни разу не завершал чемпионаты со средним показателем больше одного очка за матч, однако на его счету один из легендарнейших Кубков Стэнли. В 2019 году именно благодаря его лидерским качествам «Сент-Луис» смог подняться с последнего места в НХЛ, выйти в плей-офф и завоевать трофей. Сам О’Райлли тогда выиграл «Конн Смайт» и «Селки Трофи», на его счету также «Леди Бинг Трофи» (2014).

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В составе сборной Канады Райан забрал два золота чемпионатов мира (2015, 2016) и завоевал Кубок мира (2016).

Сейчас О’Райлли проводит свой 15-й сезон в НХЛ. За это время форвард провёл 1006 матчей и набрал 716 (264+452) очков при общем показателе полезности «-9» в регулярных чемпионатах, а также 65 (25+40) очков в 75 встречах розыгрыша Кубка Стэнли.

В период локаута канадец присоединился к «Металлургу». В составе магнитогорцев Райан провёл неплохой отрезок, идя в среднем по своему обычному графику — чуть меньше очка за матч. О’Райлли забил пять голов и отдал столько же результативных передач в 12 встречах.

Виктор Хедман

«Барыс», сезон-2012/2013: 26 матчей, 22 (1+21) очка, «+18»

Виктор Хедман

Виктор Хедман

Фото: РИА Новости

Чьё место в Зале славы не должно обсуждаться, так это место Хедмана.

Виктор — второй номер драфта-2009. Швед уже почти 15 лет выступает за «Тампу» и является одним из лучших защитников современности. Вместе с «Лайтнинг» Хедман завоевал два Кубка Стэнли (2020, 2021), став оплотом обороны «молний». Шведский хоккеист выигрывал «Джеймс Норрис» (2018) и «Конн Смайт» (2020).

На данный момент Хедман провёл в НХЛ 990 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 669 (146+523) очков при общем показателе полезности «+157». Кроме того, на счету защитника 160 встреч и 110 (22+88) очков в плей-офф при коэффициенте полезности «+25». Среди действующих шведских хоккеистов Виктор — третий по результативности после Никласа Бекстрёма и Эрика Карлссона.

Период в КХЛ у Хедмана также выдался ярким. Виктор в короткий срок стал главным защитником «Барыса», отдав мощнейший 21 ассист и заработав не менее примечательный показатель полезности — «+18». Конечно, астанинский клуб всегда был достаточно крепким, но такая статистика даже для топовой команды КХЛ выглядела бы потрясающе. И уж тем более для менее мощной.

Здено Хара

«Лев», сезон-2012/2013: 25 матчей, 10 (4+6) очков, «+5»

Здено Хара

Здено Хара

Фото: РИА Новости

Словацкий защитник никогда не был очень активным в атаке, но своё дело знал всегда. Гигант заслужил уважение в каждой команде, в которой выступал — не даром был многолетним капитаном как «Бостона», так и национальной команды.

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Хара завоевал Кубок Стэнли с «Брюинз» (2011) и выиграл «Джеймс Норрис» (2009). Кроме того, словак является вторым европейским хоккеистом и первым среди всех игроков своего амплуа по количеству матчей в регулярных чемпионатах. Здено провёл 1680 встреч в регулярках, набрав 680 (209+471) очков при показателе полезности «+301» и 2085 минут штрафа. Кроме того, на его счету 70 (18+52) очков в 200 матчах плей-офф. Карьеру в НХЛ Здено завершил лишь в 45 лет.

За сборную Словакии сыграл на семи чемпионатах мира, добыв два серебра (2000, 2012), на трёх Олимпийских играх и на одном Кубке мира (в 2004; в 2016-м сыграл на турнире за сборную Европы).

В период локаута Хара подписал контракт с пражским «Львом». В КХЛ словацкий гигант провёл 25 матчей и отметился преимущественно яркой силовой игрой. А ещё в пражском клубе ему сразу вручили капитанскую нашивку.

Якуб Ворачек

«Лев», сезон-2012/2013: 23 матча, 20 (7+13) очков, «+11»

Якуб Ворачек

Якуб Ворачек

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Возможно, кто-то не поймёт добавление Ворачека в этот список, однако — на секундочку — Якуб является четвёртым лучшим бомбардиров в истории НХЛ среди чешских хоккеистов. Его выбрали под седьмым номером на драфте-2007, это сделал «Коламбус», однако лучшие годы форвард провёл в Филадельфии — аж 10 лет (2011-2021).

В НХЛ у Ворачека за 16 лет 1058 матчей и 806 (223+583) очков при общем показателе полезности «-36» в регулярках; и 28 (9+19) очков в 49 встречах плей-офф. Особых достижений у Якуба, однако, в лиге нет: только попадание в символическую сборную сезона-2014/2015.

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В составе сборной Чехии Ворачек выиграл золото (2010) и бронзу (2011) чемпионатов мира. В 2015-м форварда признали лучшим хоккеистом Чехии.

В КХЛ нападающий, как и Хара, подписался со «Львом». Ворачек ярко отыграл непродолжительный период и даже стал шестым бомбардиром пражан в сезоне, хоть и провёл примерно в два раза меньше матчей, чем остальные.

Джо Павелски

«Динамо» Мн, сезон-2012/2013: 17 матчей, 15 (7+8) очков, «-5»

Джо Павелски

Джо Павелски

Фото: РИА Новости

39-летний Павелски до сих пор выступает в НХЛ — и не просто выступает, а делает это на высочайшем уровне. Несмотря на то что нападающий является одним из лучших американских хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги, трофеев Джо не выигрывал. В НХЛ его единственными достижениями являются приглашения на Матчи звёзд (4: 2016, 2017, 2019, 2022). Кроме того, в 2016-м Павелски помог «Сан-Хосе» выйти в финал Кубка Стэнли, где «акулы» проиграли «Питтсбургу».

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Джо носит прозвище Капитан Америка. Павелски забил 73 гола в плей-офф — это рекорд среди американцев. Всего на счету нападающего 18 сезонов в лиге, 1265 матчей в регулярном чемпионате и 1015 (455+560) очков. По их количеству Павелски — восьмой действующий игрок. На счету форварда также 139 (73+66) очков в 182 встречах плей-офф. Примечательно, что у Джо в розыгрышах Кубка Стэнли голов больше, чем передач — а в регулярках обратный результат.

В составе сборной США Павелски брал серебро Олимпийских игр (2010), сыграл на ОИ-2014, а в 2016-м вывел команду на Кубок мира в статусе капитана.

В КХЛ форвард выступал за минское «Динамо». У него неплохая статистика за белорусский клуб — 15 очков в 17 матчах.

Пекка Ринне

«Динамо» Минск, сезон-2012/2013: 22 матча, 9 побед, 89,7% ОБ, КН 3,08

Пекка Ринне

Пекка Ринне

Фото: РИА Новости

Несмотря на непонятные критерии оценивания отборочной комиссией вратарей, финн должен однажды попасть в Зал славы.

Всю карьеру в НХЛ Ринне провёл в «Нэшвилле» — 16 лет. За это время вратарь принял участие в 683 матчах в регулярках, одержав 369 побед при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,43. Кроме того, на счету финна 89 встреч в плей-офф и 45 побед при 91,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,49. Ринне выиграл «Везину» (2018) и «Кинг Клэнси» (2021). В 2022 году «Нэшвилл» официально вывел номер Пекки из обращения — первый подобный случай в истории клуба.

За сборную Финляндии вратарь сыграл на четырёх чемпионатах мира. В 2014-м Ринне помог команде завоевать серебро, став самым ценным игроком турнира.

Пекка, как и Павелски, присоединился к минскому «Динамо». Вратарь неплохо себя проявил, хоть и сыграл ниже своего уровня.

Джонатан Чичу

«Медвешчак», сезон-2013/2014: 54 матча, 38 (19+19) очков, «+1» — в регулярке; 4 матча, 2 (0+2) очка, «+1» — в плей-офф;
«Динамо» Мн, сезоны-2014/2015 и 2015/2016: 103 матча, 86 (40+46) очков, «-6» — в регулярках; 5 матчей, 1 (0+1) очко, «-6» — в плей-офф;
«Слован», сезон-2016/2017: 60 матчей, 40 (14+26) очков, «+1»

Джонатан Чичу

Джонатан Чичу

Фото: РИА Новости

Были и хоккеисты, которые меняли НХЛ на КХЛ не из-за локаутов. Джонатан — один из них.

Да, это спорный кандидат, но у него есть все шансы стать частью Зала славы. Особенно если учесть открытость и склонность НХЛ к инклюзивности и разнообразию. Чичу — первый представитель индейского племени кри. Так что его заслуги и прорыв однажды точно должны отметить.

Тем более Чичу никогда не отбывал номер на площадке. В сезоне-2005/2006 Джонатан выиграл «Морис Ришар», забив аж 56 голов. Почти всю карьеру нападающий провёл в «Сан-Хосе», став автором ряда клубных рекордов. Чичу удерживает лучшие результаты в истории «Шаркс» по количеству голов за сезон (56), по количеству голов в большинстве за сезон (24), по количеству хет-триков за сезон (5) и в карьере (9).

Его общая статистика в НХЛ не особо впечатляет: 305 (170+135) очков в 501 матче в регулярках и 35 (16+19) очков в 59 встречах плей-офф. Тем не менее Джонатан входит в топ-10 лучших снайперов (165) и бомбардиров (291) в истории «Сан-Хосе». И, как уже было отмечено выше, НХЛ вполне может отметить достижения Чичу как первопроходца.

В КХЛ Чичу провёл аж четыре года, успев поиграть за «Медвешчак», минское «Динамо» и «Слован». Самым успешным сезоном для него стала кампания-2014/2015, когда он набрал 48 (24+24) очков в 49 матчах.

Всего в КХЛ Джонатан сыграл 226 встреч, записав на свой счёт 167 (73+94) очков.

Павол Демитра

«Локомотив», сезон-2010/2011: 54 матча, 60 (18+42) очков, «+12» — в регулярке; 18 матчей, 21 (6+15) очков, «+7» — в плей-офф

Павол Демитра

Павол Демитра

Фото: РИА Новости

Демитра — один из самых легендарных словацких хоккеистов в истории. Некоторые эксперты и вовсе считают его лучшим. И есть за что.

Нападающий выиграл «Леди Бинг» (2000), трижды вызывался на Матчи звёзд (1999, 2000, 2002). Кроме того, Демитра входит в топ-8 по количеству голов (204), ассистов (289) и очков (493) в истории «Сент-Луиса». Всего в НХЛ Павол отыграл 16 лет, 848 матчей в регулярках, в которых набрал 768 (304+464) очков при показателе полезности «+124», а также 94 встречи в плей-офф, где записал на свой счёт 59 (23+36) очков.

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За сборную Словакии Демитра сыграл на шести чемпионатах мира (1996, 2003, 2004, 2005, 2007, 2011), двух Кубках мира (1996, 2004) и трёх Олимпиадах (2002, 2006, 2010), причём на одной из них выводил её в качестве капитана. На ОИ-2010 форвард стал лучшим ассистентом (наравне с Джонатаном Тэйвзом) и бомбардиром турнира. Федерация хоккея Словакии вывела номер нападающего из обращения в 2011 году.

В КХЛ Демитра перебрался в 2010-м, подписав контракт с «Локомотивом». В том сезоне хоккеист стал вторым ассистентом и пятым бомбардиром регулярного чемпионата, а также разделил первое место по количеству передач и стал третьим бомбардиром в плей-офф.

К сожалению, 7 сентября 2011 года Демитра вместе с «Локомотивом» трагически погиб в авиакатастрофе.

Сандис Озолиньш

«Динамо» Р, с 2009 по 2012 год, сезон-2013/2014: 182 матча, 97 (26+71) очков, «-8» — в регулярках; 31 матч, 14 (1+13) очков, «-15»;
«Атлант», сезон-2012/2013: 42 матча, 20 (2+18) очков, «+6» — в регулярках; 5 матчей, 1 (0+1) очко, «-7»

Сандис Озолиньш

Сандис Озолиньш

Фото: РИА Новости

Озолиньш — лучший латвийский хоккеист в истории. Сандис удерживает национальные рекорды по количеству матчей, голов, ассистов и очков в НХЛ.

Защитник выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо» (1996), Президентский кубок (1997), попадал в символическую сборную сезона (1996/1997), был номинирован на «Джеймс Норрис» (1997) и выходил в финал Кубка Стэнли — 1997. Защитник семь раз выступал на Матче звёзд НХЛ (1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003).

Кроме того, Озолиньш удерживает ряд клубных рекордов среди защитников. Сандис — лучший снайпер в истории «Колорадо» (72), второй бомбардир (253, его обогнал Кейл Макар в сезоне-2022/2023). Латвиец удерживает рекорд «Эвеланш» по количеству голов (18), передач (49 — вместе с Макаром) и очков (67) в плей-офф. На его счету за 15 лет в НХЛ 875 матчей и 564 (167+397) очка в регулярках при показателе полезности «-44», а также 90 (23+67) очков в 137 встречах плей-офф.

За сборную Латвии Озолиньш отыграл на трёх чемпионах мира и на трёх Олимпийских играх.

С 2009 года защитник выступал в КХЛ пять лет. Лучший сезон провёл в чемпионате-2010/2011. Тогда Сандис набрал 31 (5+26) очко в 41 матче. Всего в КХЛ Озолиньш сыграл 260 встречи и записал на свой счёт 132 (29+103) очка. В 2015-м игровой свитер латвийца подняли под сводами «Арены-Рига».

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