ЦСКА отказался от вратаря, «Адмирал» выиграл первый Кубок Икры. Итоги дня в хоккее

Тем временем в НХЛ дебютирует ещё один русский талант, а Ягр снова в игре.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 20 декабря 2023 года.

«Адмирал» уступил «Амуру» в овертайме, но стал победителем Кубка Икры

В единственном матче игрового дня КХЛ «Адмирал» принимал «Амур». Первые два периода прошли без заброшенных шайб. На пятой минуте третьей двадцатиминутки Семён Панкратов с передач Либора Шулака и Александра Горшкова открыл счёт в матче, реализовав численное преимущество.

На 19-й минуте периода Егор Коршков с передач Ивана Мищенко и Станислава Бочарова восстановил равенство в счёте. В овертайме победу хабаровскому клубу принёс Егор Коршков, оформив дубль. После этого матча «Адмирал» стал обладателем Кубка Икры – трофея, который разыгрывался в шести матчах дальневосточного дерби. Клубы одержали по три победы, но у команды из Владивостока лучшая разница шайб.

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в НХЛ в матче с «Айлендерс»

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в НХЛ, россиянин попал в состав на матч с «Айлендерс». Матч пройдёт в ночь на 21 декабря в Вашингтоне и начнётся в 3:30 мск.

Вчера, 19 декабря, россиянин был вызван из АХЛ и тренировался во втором звене с Евгением Кузнецовым и Хендриксом Лапьером, а также со второй бригадой большинства.

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач. Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

ЦСКА поместил вратаря Александра Шарыченкова в список отказов

ЦСКА поместил вратаря Александра Шарыченкова в список отказов, сообщает пресс-служба армейского клуба. Во вчерашнем матче с московским «Динамо» голкипер пропустил четыре шайбы, отразив 38 бросков по воротам.

Для 32-летнего хоккеиста нынешний сезон – третий в составе ЦСКА. Вместе с армейской командой Шарыченков стал обладателем Кубка Гагарина – 2023. В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей, в которых голкипер одержал пять побед с процентом отражённых бросков 90,7%.

Всего в КХЛ на счету Шарыченкова 258 матчей, в которых вратарь одержал 107 побед с процентом отражённых бросков 91,4%. Помимо ЦСКА, Александр в КХЛ выступал за московское «Динамо», «Югру», «Ак Барс», «Нефтехимик» и уфимский «Салават Юлаев».

Ягр попал в состав «Кладно» на матч чемпионата. Это 35-й сезон в карьере 51-летнего чеха

51-летний нападающий Яромир Ягр проведёт первый матч в нынешнем сезоне чемпионата Чехии. Нападающий включён в заявку клуба «Кладно» на матч с «Пардубице». Чешский форвард заявлен во втором звене команды. В прошлом сезоне Ягр набрал 14 (5+9) очков в 26 играх чемпионата Чехии за «Кладно». Легендарный чешский форвард также является владельцем клуба.

Также это седьмой сезон для Яромира после возвращения из НХЛ. Ягр начал выступать за «Кладно» с середины сезона-2017/2018. Легендарный форвард принял участие в 1733 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 1921 (766+1155) очко. Ягр дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии он становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды — чемпионом мира (2005, 2010).

Защитник «Колорадо» жёстко раскритиковал одноклубников

Защитник «Колорадо Эвеланш» Девон Тэйвз критически высказался о некоторых своих одноклубниках после поражения «лавин» в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Чикаго Блэкхоукс» (2:3), который прошёл минувшей ночью.

«Я думаю, что у нас есть ребята, которые думают, что играют хорошо, и я считаю, что они обманывают себя в этот момент. Очень неприятно… выходить на игру, когда есть ребята, которые думают, что играют хорошо, но делают вещи, при которых ты понятия не имеешь, что именно они хотят сделать», — сказал Тэйвз в интервью Guerilla Sports.

Напомним, это уже не первая ситуация в этом сезоне, когда игроки «Колорадо» не стесняются конфликтовать в открытую в СМИ. Ранее нападающий Микко Рантанен жёстко ответил отцу своего одноклубника Арттури Лехконена.

Второй номер драфта НХЛ завершил карьеру в 25 лет

Второй номер драфта Национальной хоккейной лиги 2017 года Нолан Патрик завершил карьеру в 25 лет, сообщает журналист The Hockey News Дилан Робиллард. По словам журналиста, экс-нападающий приступил к тренерской работе.

Нолан Патрик был выбран на драфте НХЛ — 2017 под общим вторым номером «Филадельфией Флайерз». За свою карьеру в лиге он сыграл всего четыре сезона, борясь с серьёзными проблемами последствий сотрясения мозга, и так и не смог полностью раскрыть свой потенциал. За карьеру он провёл 222 игры, где забросил 32 шайбы и отдал 45 результативных передач, набрав в общей сложности 77 очков с показателем полезности «-36».