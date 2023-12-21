Панарин заиграл как бог, но дело не только в нём. Разбор чудесной метаморфозы «Рейнджерс»

Нынешний сезон команда из Нью-Йорка начала крайне ударно, находясь в группе лидеров на востоке после трети чемпионата. «Синерубашечники» не проигрывали более двух матчей кряду, имеют лучший процент реализации большинства в лиге (31,3%), находятся в топе по игре в меньшинстве. В целом «Рейнджерс» предстают командой, в которой слабые места если и есть, то они не встают преградой, а позволяют расти и развиваться. Что же произошло с командой в межсезонье?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться немного в прошлое, а именно во вторую половину прошлого сезона. В дедлайн генеральный менеджер ньюйоркцев, Крис Друри, почувствовал себя хоккейным Флорентино Пересом и привёз на «Мэдисон Сквер Гарден» Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, почти не имея средств под потолком зарплат, заявив тем самым о больших амбициях на кубок. Эксперты и болельщики тоже слепо поверили в «Рейнджерс», пророча им длинную кубковую весну, а то и трофей. Но суждено всему этому было разбиться о вихрь обстоятельств. Рулевой ньюйоркцев, Жерар Галлан, словно неопытный крупье в казино, бесконечно тасовал эту блестящую колоду карт, чуть ли не каждые 2-3 матча ставя новые сочетания в топ-6 нападения. Но уже в первом раунде плей-офф колода просто рассыпалась на пол: команда бесславно проиграла в седьмом матче молодым и дерзким «дьяволятам» и отправилась в отпуск.

Радость хоккеистов «Рейнджерс» Фото: AP/TASS

Изменения в межсезонье

После такого звонкого провала необходимо было принимать срочные меры, и Друри не стал ждать у буйного моря погоды, отправив Галлана в отставку. Кейн и Тарасенко при любом исходе плей-офф не могли остаться в Нью-Йорке, поэтому попрощались с «Рейнджерс» и они. Чинить временно сломавшийся механизм был вызван Питер Лавиолетт, который в прошлом сезоне впервые за долгое время оставил «Кэпиталз» без плей-офф, а также ввёл в беспросветную апатию Евгения Кузнецова.

Главным приобретением «Рейнджерс» в межсезонье стало подписание Блейка Уилера, контракт которого «Виннипег» выкупил незадолго до этого. Потенциальный форвард в топ-6 обошёлся всего-то в $ 800 тыс. Бэкапом Шестёркина стал опытный Джонатан Куик, а оставшиеся незначительные дыры в составе закрыли Густафссоном, Бонино и Питликом. Курс понятен: нужно добавить опыта команде, ведь всем новичкам уже за 30. С такими точечными заменами «Рейнджерс» и направился в новый сезон.

Что изменилось в новом сезоне?

Первые игры сезона не внушали никаких радужных перспектив: команда играла не просто скучно, она играла максимально уныло, вместо игр с участием «Рейнджерс» хотелось включить онлайн-курсы по вышиванию, потому что драйва там было бы точно больше. Но исправно набирать очки при этом «синерубашечникам» это никак не мешало. Только один коркинский самородок разукрашивал эту серость на старте, но о нём поговорим ниже. Но позже то ли Лавиолетт дал «задышать» команде, то ли игроки услышали требования своего наставника.

Питер Лавиолетт Фото: AP/TASS

Отмечу сразу: простота в игре команды никуда не делась, нападающие и защитники вообще не стесняются бросать по воротам с любых позиций, параллельно создавая трафик на пятаке и в слоте. Но «Рейнджерс» стал совмещать пахоту с размеренной толикой творчества, из чего начали выходить довольно-таки симпатичные для рядового болельщика матчи. Эти изменения не сказались в отрицательную сторону на результате, а только улучшили его.

Игра в обороне тоже претерпела изменений. Ненадолго вернёмся в прошлое (не опять, а снова): при Галлане «Рейнджерс» тоже играл прижимисто, что в позапрошлом сезоне даже позволило забрать «Везину» Шестёркину. Но Лавиолетт выстроил ещё более прочную систему игры на своей половине, что подтверждают и незначительное количество «привозов», и плотно насыщенный пятак, куда отнюдь не легко протолкнуться. Команда играет в разы разумнее: где надо, без стеснения отбрасывается, где есть возможность убежать в контратаку, в пару передач преодолевает свою и среднюю зону, создавая момент у чужих ворот. Именно этот баланс и является квинтэссенцией игры как в обороне, так и в атаке. Отдельно здесь хочется отметить Джонатана Куика, который под закат карьеры решил всем показать, вратарём какого уровня он является. Мало того, что он безболезненно заменил Шестёркина, который на старте получил небольшую травму, так он ещё по основным вратарским показателям превосходит своего молодого коллегу.

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Выше уже было поверхностно упомянуто о большинстве «Рейнджерс», но здесь надо остановиться поподробнее, ведь это именно то, что позволяет команде идти вверху турнирной таблицы. Вот смотришь ты на первую спецбригаду и задаёшь себе вопрос: ведь в ней те же самые люди, что изменилось-то? А изменилась как раз вариативность этих розыгрышей. Что мы наблюдали в прошлом сезоне? По большому счёту два варианта: либо подставление Крайдера на пятаке, либо щелчок Зибанеджада из левого круга вбрасывания. Теперь же, когда первая спецбригада появляется на льду, соперник начинает пребывать в замешательстве: кого держать, от кого исходит больше опасности? Помимо сказанного, много опасности стало исходить от Панарина, который теперь не привязан к одному месту и не заточен только на передачу. В дополнение к этому удивительно, как раскрылся Трочек, играя на дальнем пятаке и под воротами. Фигура диспетчера на синей линии, которую всегда исполнял Адам Фокс, нашла альтернативу: пока Фокс был травмирован, его блестяще заменил Густафссон, через которого шайба ходила так же быстро, как и при американском защитнике. Так и получается теперь, что при розыгрыше лишнего атаку может завершить хоть кто. Поэтому четвёрке или тройке обороняющихся приходится несладко, что статистика и подтверждает.

Расцветший Панарин

Уж больно много критики получил Артемий после последнего плей-офф, и давайте признаемся, получил по делу. Панарин выглядел блёклой версией самого себя, почти ничего не создав в атаке за семь матчей с «Нью-Джерси» и не реализовав ни одного момента из тех, что у него были. Пришлось даже познать бразды игры в третьем звене.

Но в этом сезоне Панарин, отбросив, помимо шикарной шевелюры, груз прошлого сезона, засиял. Артемию будто сказали: твори, родной, доверяем тебе роль свободного художника. И Хлебушек начал это творить. Панарин образца нынешнего сезона не привязан к своему флангу: он постоянно находится в движении, выискивая, где он может получить шайбу, чтобы развить атаку. Но въевшейся функции диспетчера теперь для него мало: он начал очень много бросать и делать это с абсолютно разных позиций. Вот так прокомментировал Панарин матч с «Сан-Хосе», где он сделал хет-трик, забросив две шайбы с пятака: «Я набегал к воротам два раза в жизни – оба раза сработало. Наверное, пора начать слушать тренеров».

Интересное статистическое примечание: в матче с «Бостоном» и «Торонто» Панарин нанёс 18! бросков в створ ворот. Мы точно говорим не об Овечкине?

Артемий Панарин Фото: Darcy Finley/Getty Images

На что претендует команда в этом сезоне?

Все прекрасно знают, как тяжело предсказать, что произойдёт в плей-офф. У нас есть отличные прошлогодние примеры с двумя противоположными остросюжетными концовками: «Бостон» и «Флорида». Поэтому пусть вопрос останется риторическим.

Но сказать о том, что «Рейнджерс» предстанут боеспособным коллективом в играх на вылет, мы можем. Стиль игры подходит под изнуряющие кубковые баталии, исполнители есть, большинство исправно работает, два классных вратаря в обойме. Единственное, надо сделать выводы по укреплению состава в дедлайн. Не хватать, что блестит, а точечно закрыть проседающую позицию. А позиция это будто одна: правый нападающий в первом звене. Туда уже пробовались по ходу сезона Какко, Уилер и Бродзински, но ни один не застолбил это место за собой.