Вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик установил уникальный рекорд в истории франшизы

Этой ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:5. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

В этой встрече ворота хозяев защищал Джонатан Куик. Сегодняшняя победа помогла Куику стать первым вратарём в истории «Рейнджерс», который помог завоевать своей команде минимум одно очко в каждом из своих первых восьми матчах сезона, в которых он выходил в качестве стартового голкипера. По этому показателю Куик обошёл Эдди Мио (7 игр в сезоне-1981/1982).

Всего на счету 37-летнего Куика в этом сезоне девять матчей за «копов», в которых он отражал в среднем 91,77 бросков при коэффициенте надёжности 2,34.

«Рейнджерс» набрали 37 очков и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.