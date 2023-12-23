Рекорд был так близко! Панарина лишили гола из-за слетевшего шлема вратаря

Артемий Панарин был так близко к удивительному рекорду «Рейнджерс», который никто не может повторить вот уже 40 лет. В сезоне-1983/1984 нападающий «синерубашечников» Майк Роджерс набирал очки на протяжении 15 первых домашних матчей регулярки, и у россиянина были все шансы повторить эту фантастическую серию.

Артемий после неудачной игры в прошлом плей-офф многое пересмотрел, даже сменил причёску и на новый сезон вышел рвать и метать, как и положено суперзвезде одного из самых легендарных и популярных клубов НХЛ.

На старте сезона он выдал серию из 15 результативных матчей, побив рекорд среди российских игроков, который ранее принадлежал Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/1993, «Бостон»), а также рекорд «Рейнджерс», который ранее принадлежал Роду Жильберу (сезон-1972/1973).

«Он просто чума. Я и в прошлом году был впечатлён его игрой, но в этом он вышел на новый уровень. Побить такой рекорд в клубе, который так давно существует, это нечто особенное. Он особенный игрок для нас, который делает разницу», — говорил тогда одноклубник Панарина Джимми Веси.

В 16-м матче сезона эта серия оборвалась, но надолго Панарин не замолчал и вскоре продолжил другую результативную серию в матчах дома. Закончился ноябрь, подходил к концу декабрь, рекорд уже был так близко, но в 14-м домашнем матче сезона Артемий впервые остался без набранных очков в «Мэдисон Сквер Гарден».

В середине первого периода сегодняшнего матча с «Эдмонтоном» Блейк Уилер вывел «Рейнджерс» вперёд с паса Мики Зибанеджада из-под ноги – по реакции американца после гола было видно, что даже он в шоке от такой искусной передачи. «Он особенный игрок, мне очень повезло играть в звене с таким парнем. Это была потрясающая передача», — сказал после игры Уилер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте второго периода Панарин в большинстве поразил ворота «Ойлерз», но судья сразу же развёл руки. За пару секунд до этого Зибанеджад броском сбил резинки на шлеме Стюарта Скиннера. Тот затряс головой, скинул шлем, и арбитры приняли решение остановить игру. Они посмотрели повтор, но оставили своё решение неизменным – гол не был засчитан. «Мне это кажется логичным, я стоял совсем рядом. Это был невероятно сильный бросок, Мика в него хорошо вложился, и шлем Скиннера слетел. Очевидно, что игрока надо защищать», — не стал спорить Крис Крайдер.

Реализуй «Рейнджерс» это большинство, возможно, игра пошла бы по другому сценарию. Но больше до самой концовки матча они не забивали и пытались удержать минимальное преимущество. Два периода им это удавалось, в основном из-за бесподобной игры Джонатана Куика, который в 37 лет переживает ренессанс карьеры и до сегодняшнего дня проиграл только один матч из 10, да и тот – за пределами основного времени.

«Нам весь матч не хватало энергии. Мы мало что создали во втором периоде и продолжили так же играть в третьем. Куик во втором периоде делал невероятные сейвы, и это немного маскировало нашу игру, но нам весь матч не хватало искры», — отметил главный тренер Питер Лавиолетт.

«Только из-за него мы оставались в игре на старте третьего периода. Если посмотреть на все 60 минут, то не так мы хотим играть. Куики весь год показывает выдающуюся игру, сегодня он провёл великолепный матч, но полевые игроки должны были сделать больше», — сказал капитан Джейкоб Труба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Куик сдерживал атакующие порывы соперника 40 минут, но в третьем периоде «Эдмонтон» всё же подобрал ключи к его воротам и забил четыре гола за семь минут, что и предрешило исход матча. «Рейнджерс» выдали зажигательную концовку, смогли отыграть две шайбы, но сравнять счёт времени не хватило.

«Рейнджерс» проиграли 3:4, а серия Панарина прервалась на 14-м домашнем матче сезона. Что ж, все рекорды всё равно не побьёшь, а главные игры ещё впереди. Сейчас же «Рейнджерс» могут себе позволить невзрачный матч, так как продолжают лидировать в Восточной конференции.