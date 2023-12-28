Российский вратарь психанул, разбив клюшку о борт! «Колорадо» эпично провалился, ведя 4:0

«Колорадо» лидирует в Центральном дивизионе, но постоянно находит в себе причины для критики. То папа Арттури Лехконена нелестно выскажется в адрес Микко Рантанена, то, как неделю назад, Девон Тэйвз разнесёт в прессе некоторых одноклубников, которые «обманывают себя, считая, что хорошо играют».

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Сегодня, после поражения от «Аризоны», Александр Георгиев выразил свои чувства максимально наглядно и без слов. Пропустив в овертайме, россиянин психанул и расколошматил клюшку о борт.

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Его можно понять – «Колорадо» вёл 4:0 в середине матча и полностью контролировал ситуацию. Забивали Микко Рантанен, Джонатан Друен, Логан О’Коннор, а Натан Маккиннон отдал и забил сам, доведя свою результативную серию до 19 матчей. За эту серию канадец наколотил уже 36 (13+23) очков, поднявшись с 22-го места в гонке бомбардиров на второе. Ещё один матч в очках — и он повторит рекорд «Колорадо», который установил Пол Штястны в сезоне-2006/2007.

Всё шло к будничной победе, но в концовке второго периода Лоусон Круз смог размочить счёт, а в третьем «Колорадо» просто бросил играть и рассыпался как карточный домик, в то время как «Аризона» и не думала отступать. Довольно быстро Майкл Кесселринг забросил вторую шайбу хозяев, ещё через несколько минут Джейсон Цукер забил по-бобровски в дальний угол.

Ещё минут 10 «Колорадо» удавалось держать оборону, но, когда «Аризона» сняла вратаря, Кейл Макар не смог вывести шайбу из зоны, «койоты» перехватили её за чужими воротами и вывели на бросок Шона Дурзи, который сравнял счёт броском через трафик.

В овертайме Георгиев несколько раз спасал свою команду от поражения, однако за 20 секунд до конца шайба после его сейва на Цукере взмыла в воздух, и оказавшийся на пятачке Джек Макбэйн с лёта отправил её в ворота. Вот тогда у Георгиева и сдали нервы.

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Россиянин в этом сезоне делит первое место в лиге по количеству побед (17), но чередует хорошие матчи с не самыми удачными. Сегодня он отразил 22 из 27 бросков, однако главный тренер Джаред Беднар высоко оценил его игру, возложив ответственность за поражение на полевых.

«Мне понравилось, как мы играли первые 40 минут. Было несколько потерь, которые привели к атакам с численным преимуществом, когда старались сыграть слишком красиво, но во втором периоде мы это исправили. В третьем периоде стали проваливаться в обороне, соперник хорошо двигался, играл активно. Мы блокировали броски, делали и хорошие вещи, но были слишком нестабильны. В двух пропущенных голах шайба была у нас, но мы её теряли, и соперник забивал. После пропущенных голов выходило звено Маккиннона, начинало давить, проводило хорошие смены в зоне атаки. В концовке у нас было несколько моментов в контратаках, и в пустые мы могли забивать. Но в зоне обороны мы пару раз потеряли шайбу, и всё очень быстро изменилось. Недостаточно хороший третий период.

Георгиев был великолепен, здорово провёл первые два периода, сделал несколько важных сейвов, это нам и нужно от него, он помог нам оторваться в счёте, увеличить своё преимущество. В третьем периоде его нельзя винить в пропущенных голах. Мы сами закрывали ему обзор, когда соперник сравнял счёт «шесть на пять». Ну что тут поделаешь? Он дал нам хороший шанс на победу, но команда не помогла ему в третьем периоде», — сказал Беднар.