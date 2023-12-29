Истории на супер 8. Кто в «Вашингтоне» носил знаковый номер до Овечкина?

«Восьмёрку» надевали один из первых чернокожих игроков в НХЛ, один из лучших защитников в истории и форвард из Киева.

Мы говорим «восьмёрка» — подразумеваем «Овечкин». В «Динамо» форвард когда-то надевал №32. Это случалось и во время его первых лет за родной клуб, и во время локаутного сезона: любимый номер, который форвард взял в честь легендарной матери-баскетболистки, был занят. В «Вашингтоне» восьмой номер был свободен — и, судя по всему, Овечкин станет его последним обладателем: сложно представить себе вариант, при котором «восьмёрку» не выведут из обращения.

А кто же выходил в «Вашингтоне» под этим номером до дебюта величайшего снайпера XXI века? «Чемпионат» изучил почти 50-летнюю нумерологическую историю «Кэпиталз».

Стоит отметить, что первоначальные обладатели восьмых номеров в «Вашингтоне» представляют мало интереса — впрочем, таким был и почти весь состав «столичных». Появившаяся на драфте расширения команда просто не могла набрать в свой состав более-менее квалифицированных игроков, так как клуб защищали полтора десятка человек. В результате «столичные» в дебютном сезоне выиграли лишь 8 матчей из 80, установили пару десятков антирекордов на века вперёд, а клуб долгие годы влачил жалкое существование, перебиваясь хоккеистами из фарм-лиг.

Все восьмые номера «Вашингтона» в истории

Поэтому о большинстве первых обладателей восьмых номеров «Вашингтона» сложно что-то сказать — почему-то немногочисленные лидеры команды той эпохи предпочитали совсем другие цифры на спине, а в некоторых сезонах, как вы можете видеть на инфографике, номер менял обладателя трижды в сезон. У большинства этих игроков карьера в НХЛ чаще всего ограничивалась «Вашингтоном» или небольшим количеством игр в других аутсайдерах лиги.

Особняком тут стоит разве что Билл Райли — и не только из-за того, что форвард удержался в клубе больше других «восьмёрок». Райли стал третьим в истории лиги чернокожим хоккеистом: первым стал Уилли О’Ри, в честь которого теперь лига вручает отдельную награду, а вот второй и третий сыграли в американской столице, где традиционно была высока доля темнокожего населения. В феврале 2022-го «Вашингтон» пригласил Райли на специальную предматчевую церемонию — центр принял участие и в символическом вбрасывании вместе с Овечкиным.

Первым великим №8 «Вашингтона» стал Ларри Мёрфи. 19-летний защитник уже в дебютном сезоне за «Лос-Анджелес» выдал 76-очковый сезон, но через несколько лет «короли» решили расстаться с ним ради более опытного Брайана Энгблома — и это стало одним из худших решений в истории команды. Мёрфи стал важнейшей частью обороны команды, которая у «столичных» так хромала в первое десятилетие их жизни. Именно в «Вашингтоне» Мёрфи вывел свою карьеру на суперзвёздный уровень: защитник попал во вторую символическую сборную НХЛ и попал в состав на легендарный Кубок Канады – 1987.

Мёрфи выиграет и три Кубка Стэнли, и продлит свою карьеру в НХЛ до 41 года — правда, всё это он сделает уже в составе других команд. Несмотря на звёздный уровень игры, «столичные» обменяли Ларри — в их составе тогда уже подрастал молодой Скотт Стивенс. Мёрфи и лучший на тот момент бомбардир в истории «Вашингтона» Майк Гартнер уехали в «Миннесоту», а переехавший в обратном направлении защитник Боб Роуз недолго и не особо удачно поиграл с «восьмёркой».

Все восьмые номера «Вашингтона» в истории

Потом номер, ещё не ставший знаковым, примерил киевлянин Дмитрий Христич, на момент отъезда в «Вашингтон» уже выигравший последний в союзной истории золото ЧМ-1990. Отъезд Христича случился на фоне побега Сергея Фёдорова, который немало удивил украинского игрока — однако у игравшего в киевском «Соколе» хоккеиста был немного другой статус. «На турнире присутствовали скауты «Вашингтон Кэпиталз», с которыми у меня были контакты. Они на словах дали понять, что от меня никаких радикальных действий не требуется – всё будет официально. Так оно и случилось — в скором времени я уехал играть в США», — вспоминал в интервью игрок. Правда, в первых матчах Христич в «Вашингтоне» носил №29 — после обмена Роуза игрок снова надел привычную по «Соколу» восьмёрку.

Игравший в «Филадельфии» Андрей Ломакин рассказывал, что Христичу в «Вашингтоне» очень быстро залили кроссовки красным соусом, на что игрок обиделся — хотя на самом деле это считалось знаком уважения к новичку. Возможно, это сработало: первый полноценный сезон в НХЛ (1991/1992) стал для киевлянина лучшим в энхаэловской карьере: 73 очка в 80 матчах. Через год Христич сыграл меньше игр (64), но набирал больше очка за игру и даже получил голоса в выборе символической сборной сезона. В 1995-м, впрочем, «Вашингтон» решил обменять Христича на высокий драфт-пик, но выбранный под ним Александр Волчков сыграл лишь три игры в НХЛ.

В 2000-м «столичные» вернули Христича, который успел сменить несколько клубов в НХЛ. В «Торонто» хоккеист подвергался обструкции со стороны и партнёров, и зрителей, которые аплодировали, когда диктор стадиона сообщал, что Христич останется в запасе — точные причины этого так и остались загадкой. Зато бывший капитан и будущий тренер «столичных» Дэйл Хантер уговорил менеджмент «Вашингтона» вернуть Христича: клуб как раз искал праворукого хоккеиста. Вторая смена Христича в столице получилась менее звёздной: 50 очков в 104 матчах, после чего хоккеист отправился в Суперлигу.

Дмитрий Христич Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС

Буквально на один матч «восьмёрку» надевал Рихард Зедник, который бо́льшую часть своей неплохой карьеры проведёт с номером 20 на спине, а в «Вашингтоне» чаще носивший 44. Между двумя сменами Христича №8 носил прекрасно знакомый хоккейной России Ян Булис — и какое-то время два славянина играли в одном чехословацком звене вместе со Стивом Коновальчуком. Правда, в славном плей-офф-1998 19-летний Булис ещё не играл, а вот 22-летний Зедник забросил семь шайб.

Джош Грин носил «восьмёрку» мало, да и вообще ни в одной команде не задерживался — а вот экс-защитник ЦСКА Стив Эминджер не только передал номер Овечкину, но и успел поиграть с ним несколько сезонов. Канадец оставил забавную историю о вкусах Ови: «В первом сезоне он носил джинсовые шорты, которые были похожи на женские, очень узкие и короткие. Мы их стырили, разрезали и выкинули, ему пришлось ехать домой в шортах для спортзала. Сказали ему: «Всё, Ови, такое никогда нельзя надевать». Они были из варёнки!».